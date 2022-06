‘നിയമസഭയിൽ മാധ്യമ വിലക്കില്ല; വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിന് തെറ്റിദ്ധാരണ’

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു വിലക്കില്ലെന്നും സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് വിലക്കുണ്ടെന്ന വാർത്തകളിലേക്കു നയിച്ചതെന്നും സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ഓഫിസുകളിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയെന്ന വാർത്ത വന്നതോടെ സ്പീക്കർ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയെ മീഡിയാ റൂമിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

മാധ്യമവിലക്കില്ലെന്ന് സെക്രട്ടറി മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. മോൺസൻ മാവുങ്കൽ പ്രതിയായ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പു കേസിൽ ആരോപണവിധേയായ അനിതാ പുല്ലയില്‍ ലോക കേരള സഭ നടക്കുമ്പോൾ സഭാ വളപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സുരക്ഷ കർശനമാക്കാൻ സ്പീക്കർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് മാധ്യമങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. മാധ്യമ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിനു സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസ് നിർദേശം നൽകി.

English Summary: No media ban or restrictions at Kerala assembly; said minister's office