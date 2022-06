‘പിണറായി മോദിയെ കടത്തിവെട്ടുന്നു; അള മുട്ടിയാൽ ചേരയും കടിക്കുമെന്ന് സിപിഎം ഓർക്കണം’

ആലപ്പുഴ∙ ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസാ മാർഗം പിന്തുടരുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസ് എങ്കിലും അള മുട്ടിയാൽ ചേരയും കടിക്കുമെന്ന കാര്യം സിപിഎം ഓർക്കണമെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എംപി. നരേന്ദ്ര മോദിയെ പേടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സുഖിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പിണറായി വിജയൻ നടത്തുന്നത്. മോദിയെ കടത്തിവെട്ടുന്ന നടപടികളാണ് പിണറായി സർക്കാർ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഒരേ രീതിയിൽ ഉയരേണ്ട നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും മാധ്യമങ്ങളും വായ മൂടിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുറം ലോകം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുമെന്ന ഭയം കാരണമാണ്. ദുഷ്ചെയ്തികൾ മറച്ചുപിടിക്കാനുള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ അടവാണ് പിണറായി ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ തങ്ങളുടെ സ്വാർഥ താൽപര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് അഗ്നിപഥ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സവർക്കർ റജിമെന്റും ഗോഡ്സെ റജിമെന്റും വന്നാൽ അദ്ഭുതമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.അഗ്നിപഥിനെതിരെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫിസ് ആക്രമിച്ചതിനെതിരെയും ആലപ്പുഴ ഡിസിസി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കെ.സി.വേണുഗോപാൽ എംപി..

English Summary: Pinarayi Vijayan's acts similar to that of Narendra Modi: K. C. Venugopal