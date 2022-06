‘തല വെട്ടിയാലും ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് പോകില്ല’: വിമർശിച്ച് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിരിക്കെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടപടിയെ വിമർശിച്ച് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് എംപി.

‘മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ബാലാസാഹിബിന്റെ (ബാൽ താക്കറെ) ശിവസൈനികരായ ഞങ്ങൾ വലിയ പോരാട്ടത്തിലാണ്. അതിൽനിന്ന് എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത്. എന്റെ തല വെട്ടിയാലും ഗുവാഹത്തിയിലേക്കു പോകില്ല. എന്നെ അറസ്റ്റു ചെയ്തോളൂ.’– ബിജെപി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ ടാഗ് ചെയ്തുള്ള ട്വീറ്റിൽ സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

സഞ്ജയ് റാവുത്തിനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി വിമത നേതാവ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ മകൻ ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെയും രംഗത്തെത്തി. ‘ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ നോട്ടിസ് അയച്ച സഞ്ജയ് റാവുത്തിന് എന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും’ എന്നാണ് ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞത്. അയോഗ്യരാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ വിമതപക്ഷം വിജയിക്കും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്നും അവർ അർഹിക്കുന്ന മറുപടി നൽകുമെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.

ഭവന പുനർനിർമാണ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യക്കേസിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകണമെന്നാണ് സഞ്ജയ് റാവുത്തിനോട് ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

