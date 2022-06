‘ഉപരോധം ശക്തമാക്കണം; ഈ വർഷം തന്നെ റഷ്യൻ സേന യുക്രെയ്ൻ വിടണം’

ബെർലിൻ ∙ ജി7 സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ലോകനേതാക്കളോട് അഭ്യർഥനയുമായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി. 'തണുപ്പുകാലത്ത് യുദ്ധം തുടരുന്നത് യുക്രെയ്ൻ സൈനികർക്കും പ്രയാസമാണ്. യുദ്ധം തുടർന്നാൽ കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും. അതിനാൽ റഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ ഉപരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഈ വർഷംതന്നെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം'- സെലെൻസ്കി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'റഷ്യയ്‌ക്കെതിരായ സമ്മർദം കുറയ്ക്കരുത്. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ റഷ്യയെ തളർത്താമോ അതെല്ലാം ചെയ്യണം. യുക്രെയ്‌നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലോകനേതാക്കൾ ഇടപെടണം'- സെലെൻസ്കി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Zelensky Urges World Leaders To Push To End War By Year End: Report