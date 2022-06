കൊളംബിയയിലെ ജയിലിൽ കലാപം; 49 തടവുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കൊളംബിയ ∙ കലാപമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കൊളംബിയയിലെ ജയിലിൽ 49 തടവുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ നാൽപ്പതിലേറെ പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.

Lamentamos los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca. Estoy en contacto con el @DInpec, Gral. Tito Castellanos y he dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con las familias de las víctimas — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 28, 2022

മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളെ അനുശോചനം അറിയിച്ച് കൊളംബിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഇവാൻ ദുഖ്‌യു ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു. ‘തുളുവു ജയിലിലുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു’ - പ്രസിഡന്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.

ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജയിൽ കലാപങ്ങൾ സർവസാധാരണമാണ്. ഇക്വഡോറിൽ ആറു കലാപങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് 400 തടവുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.



