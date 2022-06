ദാരിദ്ര്യം, കടം, പീഡനം..; രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല; വീണ്ടും ഇടത്തോട്ടു ചാഞ്ഞ് ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്ക

കരീബിയൻ ദ്വീപസമൂഹങ്ങൾ, മധ്യ അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവനും ചേർത്താണു ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നു നാം പറയുന്നത്. വിസ്തൃതമായ ഈ മേഖലയിൽ ജനങ്ങൾ പൊതുവായി പങ്കിടുന്ന ചരിത്രം, പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽക്കുള്ള വൈദേശിക ആക്രമണങ്ങളുടെയും കോളനിവാഴ്ചയുടെയും തിക്താനുഭവങ്ങളാണ്. സ്വേച്ഛാധിപത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ധീരമായി ചെറുത്തുനിന്ന സമരചരിത്രവും അവർ പങ്കിടുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും സാമ്പത്തിക അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലകളിലൊന്നായി തുടരുകയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി മധ്യ-വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗമാണു മെക്സിക്കോ, കോസ്റ്ററിക്ക, ഗ്വാട്ടിമാല, നിക്കരാഗ്വ, പാനമ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിൽ അർജന്റീന, ബൊളീവിയ, ബ്രസീൽ, ചിലെ, കൊളംബിയ, ഇക്വഡോർ, പരാഗ്വായ്, പെറു, യുറുഗ്വായ്, വെനസ്വേല എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കരീബിയൻ ദ്വീപുരാജ്യങ്ങളിൽ ക്യൂബ, ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് തുടങ്ങിയവയും. കോവിഡ് അനന്തര ലോകത്ത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളാണു വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നത്. ശ്രീലങ്ക കടക്കെണിയുടെ ഭാരത്താൽ നിലംപരിശായി. വികസിത രാജ്യങ്ങളും ഇന്ധനവിലക്കയറ്റം അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ വലയുകയാണ്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയും വളരെ മോശമാണ്. പണപ്പെരുപ്പവും വിലക്കയറ്റവും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പെരുകി. ഭരണഅഴിമതിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും നിരക്ഷരതയും സ്ത്രീപീഡനങ്ങളും ഇളവില്ലാതെ തുടരുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലാണെന്നും ഒരു പഠനം പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു സാമൂഹികനീതിയും സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ജനങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്.

ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ ഉപരോധ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ലൊസാഞ്ചൽസിൽ ന‍ടന്ന പ്രകടനത്തിനിടെ ക്യൂബയുടെയും വെനസ്വേലയുടെയും പതാകകൾ വീശുന്നയാള്‍. ചിത്രം: RINGO CHIU / AFP

‘പിങ്ക് തരംഗം’ എന്നു മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആദിവാസി-ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പൊരുതുന്നവരും ഹരിത രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരും സ്ത്രീ അവകാശങ്ങൾക്കായി പൊരുതുന്ന സംഘടനങ്ങളും അണിചേർന്നിരിക്കുന്നു (ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇടത്തോട്ടു ചായുന്ന–turn to the left– രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തെയാണ് പിങ്ക് തരംഗം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വിഭിന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഈ സഖ്യം പിങ്ക് തരംഗമായാലും ഹരിത തരംഗമായാലും അവരുടെ പൊതുതാൽപര്യം സാമൂഹികസുരക്ഷ, ജനക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ്. സാർവത്രിക സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ എന്നിവ മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങളായും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊളംബിയയിൽ മുൻ ഗറില്ല നേതാവു കൂടിയായ ഗുസ്താവോ പെദ്രോ നേടിയ വിജയം ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം. ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ നേതാവായ ലുലു ഡാ സിൽവയ്ക്കും സർവേകൾ വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രസീലിലെ ഫലവും അനുകൂലമായാൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള ഏഴു രാജ്യങ്ങളിൽ (ബ്രസീൽ, മെക്സിക്കോ, കൊളംബിയ, അർജന്റീന, പെറു, വെനസ്വേല, ചിലെ) ഭരണം ഇടതുപക്ഷസഖ്യത്തിന്റേതാവും. മേഖലയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 80 ശതമാനവും ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. മേഖലയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകവഴിത്തിരിവും ആയി മാറും ഇത്.



∙ ഇടത്തോട്ടു മാറി കൊളംബിയ

ശീതയുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഞ്ചു ദശകം നീണ്ട ആഭ്യന്തര സംഘർഷം കൊളംബിയയിൽ കൃത്യമായ ഇടതു-വലതു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ലെനിനിസ്റ്റ്-മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനത്തിൽ സായുധരായ ഗറില്ലകൾ കൊളംബിയൻ സൈന്യത്തിെതിരെ നടത്തിയ പോരാട്ടം കൊളംബിയൻ ഗ്രാമീണമേഖലകളെ തച്ചുതകർത്തു. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ 2000ത്തിന്റെ ആദ്യ ദശകത്തിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ കൊളംബിയ മധ്യ-വലതുപക്ഷത്ത് ഉറച്ചുനിന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങളിലായി വലതുസർക്കാർ മാത്രമാണ് ആ രാജ്യം ഭരിച്ചത്. ഈ രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്.

ഗുസ്താവോ പെദ്രോ. ചിത്രം: Juan BARRETO / AFP

പെദ്രോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വട്ടവും പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും മൂന്നാം വരവിൽ വിജയം നേടി. പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അഴിമതിക്കും വ്യവസ്ഥിതിക്കുമെതിരെ പോരാടുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇത്തവണ രംഗത്തെത്തിയ പെദ്രോയുടെ എതിർസ്ഥാനാർഥി റൊഡോൾഫോ ഹെർനാൻഡസ് മികച്ച എതിരാളിയായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം പിന്നിലായതോടെ പോരാട്ടം പെദ്രോയും ഹെർനാൻഡസും തമ്മിലായി. 1980കളിൽ എം19 ഗറില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായിരുന്ന പെദ്രോ, ബോഗോട്ടയുടെ മുൻ മേയറാണ്. സെനറ്റർ ആയിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്.

സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം നേടിയാണു പെദ്രോ തന്റെ സ്വാധീനശക്തി വ്യാപിപ്പിച്ചത്. ബ്രസീലിലെ ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് ലുലുവിനെ പോലെ മധ്യരാഷ്ടീയ നിലപാടുകാരുടെ കൂടി പിന്തുണ ഉറപ്പിച്ചാണ് പെദ്രോയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ടത്, തീവ്ര ഇടതുപക്ഷക്കാരായ പെദ്രോയുടെ ഉറച്ച അനുയായികൾക്ക് ഈ നയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും. 2021ൽ നടന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭത്തെ പൊലീസ് നിഷ്ഠൂരമായി അടിച്ചമർത്തിയത് 80 പേരുടെ മരണത്തിലാണു കലാശിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപക്ഷത്ത് ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് തോന്നിയതിന്റെ പ്രധാനകാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഇതുമാകണം.

∙ ലുലുവിനെ പിന്തുണച്ച് ബ്രസീൽ

ഒക്ടോബറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന ബ്രസീലിൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ നേതാവായ ജയ്ർ ബോൽസൊനാരോയ്ക്കെതിരെയാണു ലുലു സിൽവ മത്സരിക്കുന്നത്. ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ 45% പേരാണു ലുലുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ബോൽസൊനാരോയെ 23 ശതമാനവും. ഈയിടെ നടത്തിയ അഭിപ്രായവോട്ടെടുപ്പുകളിലും ലുലുവിന്റെ ജനപിന്തുണ കുത്തനെ ഉയരുന്നതാണു കാണുന്നത്. 2003 മുതൽ 2010 വരെ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ലുലുവിന് വലിയ ജനാംഗീകാരമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയായ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിക്ക് അതേ പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 2018ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2020ലെ മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി തോറ്റു. ലുലുവിന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്ന ദിൽമ റൂസഫിനെ 2015ൽ ബ്രസീൽ പാർലമെന്റ് ഇംപീച്്മെന്റിലൂടെയാണു പുറത്താക്കിയത്. 2018ൽ ബോൽസൊനാരോയ്ക്ക് എതിരെ മത്സരിച്ചു തോറ്റ ലുലുവിന്റെ പാർട്ടിയിലെ രണ്ടാമൻ ഫെർണാൻഡോ ഹഡാദിന് 17 ശതമാനം മാത്രമാണു ജനപിന്തുണ കിട്ടിയത്.

ലുലു സിൽവ. ചിത്രം: NELSON ALMEIDA / AFP

പാർട്ടിക്കും പാർട്ടിനേതാക്കൾക്കും ഗതിയില്ലെങ്കിലും ബ്രസീൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള നേതാവാണ് ലുലു ഇപ്പോൾ. തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ബോൽസൊനാരോ, ട്രംപ് ശൈലിയിൽ, ഒക്ടോബറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ക്രമക്കേടു നടക്കുമെന്നും ഫലം താൻ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ലുലുവിനു സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണ കൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയും ഇടപെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ബ്രസീലിൽ സംജാതമായിട്ടുണ്ട്.

∙ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനിപ്പുറം...

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തേക്കുള്ള ഈ വ്യതിയാനം? 2008ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയെയാണ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചത്. ഉൽപന്നവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ രാജ്യങ്ങൾ കടക്കെണിയിലായി. ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും വർധിച്ചു. ഈ സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വാഭാവികമായും 2010കളുടെ മധ്യത്തോടെ അവിടങ്ങളിൽ തീവ്രവലതുപക്ഷ-മധ്യപക്ഷ സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിലേറി.

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ കൊളംബിയയിൽ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽനിന്ന്. ചിത്രം: Raul ARBOLEDA / AFP

ഏതാണ്ടു സമാനമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കടന്നുപോകുന്നത്. കടുത്ത നാണ്യപ്പെരുപ്പം നേരിടാനുള്ള ഒരു കർമപരിപാടികളും നിലവിലെ സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ദാരിദ്ര്യം മുഖ്യപ്രശ്നമായി തുടരുന്നു. മറ്റൊന്ന്, മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക അസമത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ശക്തമാണെന്നതാണ്. 2019ൽ ചിലെ നേരിട്ടത് വിപ്ലവതുല്യമായ യുവാക്കളുടെ പ്രക്ഷോഭമാണ്. പിനോഷെയുടെ കാലത്തു ഉദാരസാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി രൂപം നൽകിയ ചിലെയുടെ ഭരണഘടനയിൽ അടിമുടി ഭേദഗതികൾ വരുത്താൻ ഈ യുവജനപ്രക്ഷോഭം കാരണമാകുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീപക്ഷ-ഹരിതരാഷ്ടീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ‘ഇടതു സ്നേഹ’ത്തിന് കാരണമാണ്. ഗർഭഛിദ്ര അവകാശത്തിനായി വൻ പ്രക്ഷോഭം നടന്നതോടെ അർജന്റീന 2020 ഡിസംബറിൽ അതു നിയമവിധേയമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ മെക്സിക്കോയിലും ഈ വർഷം കൊളംബിയയിലും ഗർഭഛിദ്രം കുറ്റകരമല്ലാതാക്കി.

∙ യുഎസിന്റെ ‘പരീക്ഷണ ശാലകൾ’

പോയ നൂറ്റാണ്ടിൽ സൈനിക അട്ടിമറികളുടെ നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ-കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളത്. എല്ലാം യുഎസ് ഇടപെടലുകളുടെ ഫലം. 1846 മുതൽ ഇന്നു വരെ മേഖലയിൽ സൈനിക അട്ടിമറിയായും ആക്രമണമായും നൂറിലേറെത്തവണ യുഎസ് സൈന്യം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1970കളിൽ മേഖലയിലെ ഇടതുപക്ഷ, സ്വതന്ത്ര സർക്കാരുകളെ താഴെയിറക്കാനായി യുഎസ് ചാരസംഘടനയായ സിഐഎ സൈനിക അട്ടിമറികളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ നടപ്പിലാക്കി.

1964ൽ ബ്രസീലിൽ യുഎസ് സൈനികപിന്തുണയോടെ നടന്ന സൈനിക അട്ടിമറിയിലൂടെ പ്രസിഡന്റ് ഷൊവാ ഗുലാറിന്റെ ലേബർപാർട്ടിയുടെ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കിയത് 20 വർഷം നീണ്ട സൈനിക ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കാണു രാജ്യത്തെ എത്തിച്ചത്.

അഗസ്റ്റോ പിനോഷെ. 1986ലെ ചിത്രം: MARCO UGARTE / AFP

1973ൽ യുഎസ് പിന്തുണയോടെ ചിലെയിലും സൈനിക അട്ടിമറിയുണ്ടായി. ജനാധിപത്യമാർഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സാൽവദോർ അലൻഡെയുടെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച പിനോഷെ, അലെൻഡയെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. പിനോഷെയുടെ കാലത്ത് അലൻഡെ അനുകൂലികളായ 38,000 പേരാണു ചിലെയിൽ അറസ്റ്റിലായത്. നാലായിരം പേരെ വധിച്ചു. പതിനായിരങ്ങളെ ദൂരൂഹമായി കാണാതായി. അർജന്റീനയിൽ 1976ൽ നടന്ന സൈനിക അട്ടിമറിക്കുശേഷം അറസ്റ്റിലായ 30,000 പേർ തടവിൽ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരകളാവുകയോ വധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു. പരാഗ്വായ് (1954) , ബൊളീവിയ (1971), യുറഗ്വായ് (1973) എന്നിവ അടക്കം ഡസൻകണക്കിനു രാജ്യങ്ങളിലും സമാനമായ സൈനിക അട്ടിമറികൾ അരങ്ങേറി. ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം യുഎസിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണ സമ്പദ്ഘടനയുടെ പരീക്ഷണശാലകളായി മാറുകയും ജനകീയ സമരങ്ങൾ നിഷ്ഠൂരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

1970-80 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ വൻതോതിൽ വിദേശവായ്പകൾ എടുത്തത് അവരെ കടക്കെണിയിലാക്കി. കൂടുതൽ കടം ലഭിക്കാനുള്ള ലോകബാങ്കിന്റെയും രാജ്യാന്തരനാണ്യനിധിയുടെയും (ഐഎംഎഫ്) പരിഷ്കരണ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സാമൂഹിക സുരക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങളും സബ്സിഡികളും സർക്കാരുകൾ പൂർണമായും നിർത്തലാക്കി. സൗജന്യവിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യപരിരക്ഷയും അടക്കമുള്ള ജനക്ഷേമ നടപടികളും ഇല്ലാതായി. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സംരംഭങ്ങളെല്ലാം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. 1975 മുതൽ 1995 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 5 കോടി ജനങ്ങളാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പട്ടിണിയിലായത്. 1970ൽ 35 ശതമാനം ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2001ൽ അത് 45 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

∙ തീരാക്കടങ്ങളുടെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക

1980കളുടെ അവസാനത്ത് ക്യൂബയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഫിദൽ കാസ്ട്രോ, എല്ലാം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകടം മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തിയിരുന്നു. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയ്ക്കു മാത്രമായി സാമ്പത്തിക സഹകരണ സഖ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന ആശയവും ഇതോടൊപ്പം ഉയർന്നു. വെനസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റായി 1999ൽ ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെയാണു മേഖലയിലെ ആദ്യ ഇടതുപക്ഷ മുന്നേറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ, പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾ ബ്രസീൽ, അർജന്റീന, യുറഗ്വായ്, ബൊളീവിയ, നിക്കരാഗ്വ, ഇക്വഡർ, എൽ സാൽവദോർ, പരാഗ്വായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയം നേടി.

ഹ്യൂഗോ ഷാവേസ്. ചിത്രം: AFP

ബ്രസീൽ, ബൊളീവിയ, ചിലെ, ഇക്വഡോർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇടതു സർക്കാരുകൾ വന്നതോടെ ഷാവേസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബൊളീവിയൻ അലയൻസ് ഫോർ അമേരിക്കാസ് രൂപമെടുത്തു. ഈ രാഷ്ട്രീയമാറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനോ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താനോ പര്യാപ്തമായില്ലെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. 2010ന്റെ മധ്യത്തോടെ വീണ്ടും വലതുപക്ഷ ഭരണത്തിലേക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾ പോയി. നിലവിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഇന്ധന വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ, വർധിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യപ്രശ്നങ്ങളായി തുടരുകയാണ്. വിദേശകടങ്ങൾ സാമ്പത്തികനിലയെ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നിത്യജീവിതത്തെ ദുരിതമയമാക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു രണ്ടാമതൊരു ഇടതുപക്ഷ ജനകീയമുന്നേറ്റം രൂപമെടുത്തത്.

∙ അവസാനിക്കാത്ത വെല്ലുവിളികൾ

2019ൽ അർജന്റീനയിൽ അൽബെർടോ ഫെർണാണ്ടസ് നേടിയ വൻവിജയം പുതിയ പിങ്ക് തരംഗത്തിനു തുടക്കമിട്ടു. 2020ൽ മെക്സിക്കോയിൽ ആദ്രേ മാനുവൽ ലോപസ് ഒബ്രഡോറിന്റെ വിജയം അതിനു തുടർച്ചയായി. അദ്ദേഹം മെക്സിക്കോയുടെ ലിഥിയം വ്യവസായങ്ങളെ ദേശസാൽക്കരിച്ചു. ഖനനമേഖല പൂർണമായും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. 2020ൽ ‘മൂവ്മെന്റ് ടുവേഡ്സ് സോഷ്യലിസം’ എന്ന സഖ്യം ബൊളീവിയത്തിൽ ഭരണത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. 2021ൽ പെറു, ചിലെ, ഹോണ്ടുറാസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ഇടതുസഖ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയം നേടി.

ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ച ഇടതു വിജയങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിജയങ്ങൾ. പരിസ്ഥിതി, ലിംഗനീതി രാഷ്ട്രീയം എന്നിവ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിച്ചു. ചൈനയുടെ വളർച്ചയോടെ യുഎസ് മേധാവിത്വത്തിന് ഇളക്കം തട്ടിയിരിക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു പിന്മാറേണ്ടി വന്നെങ്കിലും റഷ്യയെയും ചൈനയെയും വരുതിയിലാക്കാമെന്ന് യുഎസ് ഇപ്പോഴും മോഹിക്കുന്നു.

യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഒളിയുദ്ധം നടത്തുന്ന യുഎസ്, തയ്‌വാനിൽ ഇടപെട്ടു ചൈനയെയും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു. യുഎസിന്റെ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ചൈനയുടെ സ്വാധീനമാണെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. വ്യാപാര, നിക്ഷേപ സഹകരണ രംഗത്തു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ ഇടപെടലുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക നേരിടുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്ന് കരകയറാൻ പുതിയ ഭരണമാറ്റങ്ങൾക്കു കഴിയുമോ എന്നതാണു പ്രധാന ചോദ്യം.

ഇടതുവലതു രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണം ഏറ്റവും ശക്തമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം. മറ്റൊന്ന്, യുഎസ് സാന്നിധ്യമാണ്-തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായ ഏതു നയങ്ങളെയും അവർ പിന്നിൽനിന്നു കുത്തിവീഴ്ത്തുകയോ ഉപരോധങ്ങൾ പോലുള്ള സാമ്പത്തിക ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തകർക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഈ സർക്കാരുകൾ അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമുള്ള വെല്ലുവിളികളെ ഒരേ സമയം നേരിടേണ്ടിവരും.

