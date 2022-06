അവർക്ക് ഇവിടെ പണിയില്ല, ഗുവാഹത്തിയിൽ വിശ്രമിക്കട്ടെ: സഞ്ജയ് റാവത്ത്

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര ഡപ്യുട്ടി സ്പീക്കർ നൽകിയ അയോഗ്യത നോട്ടിസിന് ശിവസേന വിമത നേതാവ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്കും എംഎൽഎയ്ക്കും വിശദീകരണം നൽകാൻ ജൂൺ 12വരെ സുപ്രീംകോടതി സമയം അനുവദിച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി ശിവസേന വക്താവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത്. ജൂലൈ 11വരെ അവർക്ക് ഗുവാഹത്തിയിൽ വിശ്രമിച്ചോട്ടെയെന്നും അവർക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പണിയില്ലെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

‘ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വിമതരായി പരിഗണിക്കാത്ത കുറച്ച് എം‌എൽ‌എമാർ ഉണ്ട്. അവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവർ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.’–റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

ഡപ്യുട്ടി സ്പീക്കർ നർഹരി സീതാറാം സിർവാൾ ആണ് അയോഗ്യരാക്കാതിരിക്കാൻ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിമത എംഎൽഎമാർക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വരെയായിരുന്നു സമയം അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഷിൻഡെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.ഹർജിയിൽ കോടതി വിമത എംഎൽഎമാർക്ക് അനുകൂലവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: "No Work For Them, Can Rest In Guwahati," Quips Sanjay Raut on Rebel MLAs