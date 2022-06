ആശുപത്രിയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ തെരുവുനായ കടിച്ചുകൊന്നു; വലിച്ചിഴച്ചു

പാനിപ്പത്ത് ∙ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ തെരുവുനായ കടിച്ചുകൊന്നു. ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പത്തിലാണു രണ്ടു ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ദാരുണമായി മരിച്ചത്. മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ തെരുവുനായ വലിച്ചിഴച്ചു പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയാണു സംഭവമുണ്ടായതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ നിലത്തു കിടക്കുകയായിരുന്ന കുഞ്ഞിനെയാണു നായ കടിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലേക്കു നായ കയറുന്നത് പക്ഷേ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. കുഞ്ഞിനെ കാണാതായതോടെ ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിലെ അലാം അടിക്കുകയും തിരച്ചിൽ നടത്തുകയുമായിരുന്നു.

തെരുവുനായ കടിച്ചനിലയിൽ ആശുപത്രിക്കു പുറത്തു കണ്ടെത്തിയ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതായി പിന്നീടു ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണു സംഭവം വ്യക്തമായതെന്ന് ഇൻസ്‌‌പെക്ടർ വിജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശുകാരായ കുടുംബം യുവതിയുടെ പ്രസവത്തിനായാണു പാനിപ്പത്തിൽ എത്തിയതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Dog takes away baby from Panipat hospital, mauls him to death