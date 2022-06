അച്ഛൻ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ കുട്ടിക്ക് ഗർഭച്ഛിദ്ര അവകാശമുണ്ടോ? എവിടെ നീതി?

യുഎസിൽ വനിതകൾക്ക് ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം കോടതി റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ പ്രതിഷേധം കത്തിപ്പടരുകയാണ്. 1969 ൽ ടെക്സസിലെ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരി മൂന്നാം വട്ടം ഗർഭിണിയായപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഗർഭച്ഛിദ്ര നിയമത്തിനെതിരെ നൽകിയ കേസിലാണ് 1973 ൽ സുപ്രധാന വിധിയുണ്ടായത്. വിധി വന്നപ്പോഴേക്കും യുവതി കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി റോ വേഴ്സസ് വേഡ് എന്ന കേസിലെ വിധി മാറി. ഗർഭകാലത്തിന്റെ ആദ്യ 3 മാസങ്ങളിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള സമ്പൂർണ അവകാശവും അടുത്ത മൂന്ന് മാസങ്ങളില്‍ പരിമിതമായ അവകാശങ്ങളും നൽകുന്നതായിരുന്നു കോടതി വിധി. റോ വേഴ്സസ് വേഡ് കേസ് അസാധുവാക്കുകയും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്തതോടെ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനു കാത്തിരുന്ന സ്ത്രീകളോട് ഇനി മടങ്ങിപ്പൊക്കോളൂ എന്നറിയിച്ച് യുഎസിലെ അബോർഷൻ സേവനം നൽകിയിരുന്ന ക്ലിനിക്കുകൾ പൊടുന്നനെ പൂട്ടി. യുഎസിനെ 150 വർഷം പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന വിധിയെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോഴും ഒട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങൾ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതും ലോകം കണ്ടു. അമ്മയാകാൻ പോകേണ്ട ആളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്മേലുള്ള നിർണയാവകാശവും ഭ്രൂണത്തിനു സമൂഹം കൽപിച്ച് കൊടുക്കുന്ന അവകാശങ്ങളും നോക്കിയാൽ എവിടെയാണ് നീതിയുടെ തട്ട് താഴേണ്ടത്? ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്‌നൻസി ആക്ട് (എംടിപി) നിലവിൽ വന്ന് നാല് പതിറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും എന്താണ് നിയമത്തിന്റെ, നിയമം നടപ്പാക്കലിന്റെ സ്ഥിതി? പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടും ആരോഗ്യരംഗത്തു കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണം നടന്നിട്ടും നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അത്ര ആശാവഹമായ ഇടപെടലുകൾ അല്ല കേരളത്തിലും ഉള്ളത് എന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഗർഭച്ഛിദ്രം കുറ്റകരമായി മാത്രം കാണുകയും ആരോഗ്യകരമായ സംവിധാനം ഒരുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ കേരളത്തിലുമുണ്ടോ? വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്...

∙ അനുമതിയില്ലെങ്കിൽ കുറ്റമാണ്

ഇന്ത്യയിൽ ഐപിസി 312, 313 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സ്ത്രീയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലാതെ ഗർഭമലസിപ്പിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറ്റകൃത്യമായാണ് കാണുന്നത്. 312–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം, കുഞ്ഞിന് ചലനശേഷി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 7 വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷവും തടവു ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. 313–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെയുള്ള ഗർഭം അലസിപ്പിക്കൽ 10 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റവുമാണ്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഗർഭമലസിപ്പിക്കൽ രാജ്യത്ത് വർധിക്കുകയും മാതൃമരണനിരക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശാന്തിശാൽ ഷാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1971 ൽ എംടിപി ആക്ട് (The Medical Termination Of Pregnancy Act) നിലവിൽ വരുന്നത്. അതോടെ, നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഗർഭച്ഛിദ്രം ചെയ്തു നൽകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി.

∙ നിയമവിധേയമാണ് 24 ആഴ്ച വരെ

1971ലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഗർഭം 20 ആഴ്ച പിന്നിടുന്നത് വരെയായിരുന്നു ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതി. 2021ൽ വന്ന നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇത് 24 ആഴ്ചയായി ഉയർത്തി. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ 24 ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷവും ഗർഭച്ഛിദ്രം ഇന്ത്യയില്‍ നിയമവിധേയമാണ്. 20 ആഴ്ച വരെയുള്ള ഗർഭം അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മാത്രം അംഗീകാരവും 24 ആഴ്ച വരെയുള്ള ഗർഭം അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ 2 ഡോക്ടർമാരുടെ അംഗീകാരവുമാണ് നിലവിൽ വേണ്ടത്. 1971 ലെ നിയമം അനുസരിച്ച് 12 ആഴ്ച വരെയുള്ള ഗർഭം അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അംഗീകാരവും 20 ആഴ്ച വരെ 2 പേരുടെ അംഗീകാരവും വേണ്ടിയിരുന്നു. ഭ്രൂണത്തിന്റെ അബ്‌നോർമൽ കണ്ടീഷന്റെ പേരിൽ 24 ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷവും ഇപ്പോൾ അബോർഷന് അനുമതിയുണ്ട്. ഇതിന് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ, റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന നാലംഗ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ അനുമതി കൂടിയേ കഴിയൂ.

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തെ എതിർക്കുന്നവർ യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിക്കു മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രകടനം. ചിത്രം: Kevin Dietsch/Getty Images/AFP

∙ അബോർഷൻ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ?

വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം അബോർഷന് നിയമപരമായി പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന 1971 ലെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് 2021 ലെ ഭേദഗതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം നിര്‍ണയാവകാശത്തെപ്പറ്റി കുറേക്കൂടി വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിയമം വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്. ആർക്കൊക്കെ അബോർഷന് അർഹതയുണ്ട് എന്നതിൽ ഭേദഗതി വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഗർഭം തുടരുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം, ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഗുരുതരമായ വൈകല്യങ്ങളോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ള സാഹചര്യം, ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി ഗർഭിണിയാകേണ്ടി വരിക, ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടത് മൂലം ഗർഭം ധരിക്കേണ്ടി വരിക എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് മുൻപ് അബോർഷൻ നിയമവിധേയമായിരുന്നത്.

2021 ലെ ഭേദഗതിയിലൂടെ:

∙ ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങളുടെയും ബലാത്സംഗത്തിന്റെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പീഡനത്തിന്റെയും ഇരകൾ

∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ

∙ ഗർഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭർത്താവ് മരിക്കുകയോ വിവാഹമോചിതരാകുകയോ ചെയ്തവർ

∙ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ

∙ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർ

∙ യുദ്ധം, പ്രകൃതി ദുരന്തം പോലെയുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവർ

എന്നിവർക്കെല്ലാം ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. അബോർഷനു സമീപിക്കുന്ന വ്യക്തി വിവാഹിതയായിരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം പുതിയ ഭേദഗതിക്ക് ഇല്ല. വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് പങ്കാളിയുടെ അനുമതി തേടേണ്ട കാര്യവുമില്ല. പെണ്‍കുട്ടി മൈനറാണെങ്കിൽ രക്ഷിതാവിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. ഭേദഗതിയിലെ സെക്‌ഷൻ 5 വഴി അബോർഷന് വിധേയരാകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യതയും നിയമം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. ഇവരുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാം.

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ ബ്യൂണസ് ഐറിസിൽ നടത്തിയ പ്രകടനം. ചിത്രം: JUAN MABROMATA / AFP

∙ നിർണായകമായ കോടതി ഇടപെടലുകൾ

2008 ലാണ് മുംബൈ സ്വദേശികളായ നികേത മേത്തയും ഭർത്താവ് ഹരേഷ് മേത്തയും 24 ആഴ്ച പ്രായമുള്ള ഗർഭം അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായ ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അത്. ജനന സമയത്തുതന്നെ പേസ്മേക്കർ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. നിയമം അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ കോടതി അനുമതി നൽകിയില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം അനുവദിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അനുമതി നിഷേധിച്ച് എട്ടാം ദിവസം നികേത മേത്തയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ സംഭവം വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴി തുറന്നിരുന്നു. ഇത്തരം ചർച്ചകൾ ഭേദഗതിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തന്നെ വേണം കരുതാൻ.

2021 ലെ നിയമ ഭേദഗതിക്കു ശേഷവും നിർണായക ഇടപെടലുകൾ കോടതിക്ക് നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം അച്ഛൻ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ 10 വയസ്സുകാരിക്ക് 30 ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷവും കഴിയുമെങ്കിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്താനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി മെഡിക്കൽ ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് 2022 മാർച്ചിലാണ്. നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണിതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ ഗർഭം 28 ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയും ഫെബ്രുവരിയിൽ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഡിസംബറിൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയും സമാനമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. 24 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഭ്രൂണത്തിന്റ അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് നിയമമെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ കടന്നു പോയ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഈ വിധിയെല്ലാം.

അതേ സമയം ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയുടെ പൂർണ സമ്മതത്തോടെയല്ലാതെ അബോർട്ട് ചെയ്യരുതെന്നും എംടിപി ആക്ട് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 2009 ലെ സുചിത ശ്രീവാസ്തവ കേസിൽ സ്ത്രീയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഗർഭം അബോർട്ട് ചെയ്യാന്‍ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി സുപ്രീകോടതി റദ്ദ് ചെയ്തിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ കഴിഞ്ഞ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സ്ത്രീ ബലാത്സംഗത്തെത്തുടർന്നാണ് ഗർഭിണി ആയത്. 9 ആഴ്ചയുള്ളപ്പോഴാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ക്രിമിനൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം കോടതി ഇവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. ബുദ്ധിപരമായ ചെറിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു എങ്കിലും അത് ഗർഭഛിദ്രം നടത്താൻ‍ പര്യാപ്തമായ കാരണമല്ലെന്നും ഗർഭം തുടരാനാണ് അവർക്ക് താൽപര്യമെന്നുമാണ് സമിതി കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ, ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു വിധി. ഈ വിധിക്കെതിരെ ഇവർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എംടിപി ആക്ടിലെ ഗർഭഛിദ്രത്തിനുള്ള സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ കോടതി, നിർബന്ധപൂർവം ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 21 പ്രകാരമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന അവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നു കയറ്റമായിരിക്കുമെന്നാണ് നിരീക്ഷിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും 19 ആഴ്ച പിന്നിട്ടിരുന്ന ഗർഭം തുടരാൻ അവർക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകി. പ്രത്യുൽപാദനപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം നിർണയാവകാശത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് നിയമങ്ങൾ എന്ന് കോടതി പലവട്ടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ നിയമങ്ങളുടെ ഇരയാക്കപ്പെട്ട ഡോ.സവിത

അയർലൻഡിലെ കർശന ഗർഭച്ഛിദ്ര നിരോധന നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇരയാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയുണ്ട്. 31–ാം വയസ്സിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ ഡോ.സവിത ഹലപ്പനവാർ. ഗർഭസ്ഥശിശു മരിച്ചു എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും അബോർഷൻ നടത്താൻ വിസമ്മതിച്ചതോടെ വിഷാംശം ശരീരത്തിൽ കലർന്നായിരുന്നു 2012 ല്‍ സവിതയുടെ മരണം. അയർലൻഡിലുള്ളവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയാണ് ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയിരുന്നത്. അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലായ സവിതയ്ക്ക് അതിനു കഴിയുമായിരുന്നില്ല. മരണത്തെത്തുടർന്ന് അയർലൻഡിൽ കടുത്ത പ്രക്ഷോഭം ‌പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ലോകമാകെ സവിതയുടെ മരണം ചർച്ചാവിഷയമായി. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടതോടെ അയർലൻഡ് സർക്കാർ ഹിതപരിശോധനയ്ക്ക് തയാറായി.

രാജ്യത്തെ 68 ശതമാനം ജനങ്ങളും ഗർഭച്ഛിദ്രം വിലക്കുന്ന ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എതിരെ വോട്ട് ചെയ്തു. സവിതയുടെ കേസിൽ നടന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന് കോടതി വിധിയും ഉണ്ടായി. തുടർന്ന് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് അയർലൻഡ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തു. മാതൃരാജ്യത്ത് ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും മറ്റൊരിടത്ത് കിരാത നിയമങ്ങളുടെ പേരിൽ ജീവൻ വെടിയേണ്ടി വന്ന കർണാടക സ്വദേശി സവിതയുടെ ജീവന്റെ വില കൂടിയാണ് അയർലൻഡിലെ സ്ത്രീകൾ ഇന്നനുഭവിക്കുന്ന സ്വയം നിർണയാവകാശം.

∙ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്

സുരക്ഷിത ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നതു കൂടി മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ എംടിപി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത്. പക്ഷേ, ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ മതിയായ ചികിത്സാ സാഹചര്യങ്ങളോ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ സേവനമോ ലഭ്യമല്ല എന്നതും വസ്തുതയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ‘ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2015 ൽ 1.56 കോടി ഗർഭച്ഛിദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്. ഇതിൽ 22 ശതമാനം മാത്രമാണ് ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നടന്നിട്ടുള്ളത്. 2019–20 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ 4,43,506 അബോർഷനുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിൽ എംടിപി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 54.3 ശതമാനം കേസുകളിൽ മാത്രം.

2019–20 കാലഘട്ടത്തില്‍ 12 ആഴ്ചയ്ക്കു മുകളിലുള്ള എംടിപികളുടെ 8.1 ശതമാനമാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ 2020 ൽ അത് ഏഴു ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 2019–20 ലെ കണക്കുപ്രകാരം രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസികളിൽ 46 ശതമാനവും നടക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലാണ്. ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ വഴിയല്ലാതെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഗർഭം അലസിപ്പിക്കൽ രീതികൾക്ക് രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും അവസാനമില്ലെന്ന് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന എൻജിഒകൾ പറയുന്നു.

∙ എന്താണ് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി?

പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടും ആരോഗ്യരംഗത്തു കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടെങ്കിലും നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അത്ര ആശാവഹമായ ഇടപെടലുകൾ അല്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് എന്നതാണ് സ്ഥിതി. 2021 ലെ ഭേദഗതി നിലവിൽ വരുമ്പോൾ എംടിപി ആക്ട് പറയുന്ന അവകാശം സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സർക്കാർ ഇടപെടണം എന്ന ചർച്ച കേരളത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു. മത മാനേജ്മെന്റുകളുടെ ആശുപത്രികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അബോർഷൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് നിലപാടുള്ളവരാണ്. സർക്കാർ മേഖലയിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളുടെ പരാജയം അബോർഷന് മതിയായ കാരണമാണെങ്കിലും വളരെ വൈകാരികമായി മാത്രം വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സംവിധാനം അബോർഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരെ പിന്തിരിപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

‘‘ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സ് തികയും മുന്നേയാണ് രണ്ടാമത് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടിയെ കൂടി വളർത്താൻ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ സാമ്പത്തികമായോ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല. അബോർഷന് സമീപിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന് ശകാരമാണ് കിട്ടിയത്. ഗർഭനിരോധന മാർഗം പരാജയപ്പെട്ടതാണെന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും ഡോക്ടർ തയാറായിരുന്നില്ല. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ പാലുകുടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുവിട്ടു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 30,000 രൂപയിലധികമാണ് ചെലവ് പറഞ്ഞത്.’’ കരാർ ജീവനക്കാരിയായ കൊല്ലം സ്വദേശി പറയുന്നു. ഇതു മാത്രമല്ല, സിസേറിയനു ശേഷം പ്രസവം നിർത്തൽ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്നതാണെങ്കിലും മതപരമായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് നിഷേധിക്കുന്ന ആശുപത്രികളും കേരളത്തിലുണ്ട്. നിയമ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നശേഷം അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും അബോർഷന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ അത് ലഭ്യമല്ലെന്നു കാണിച്ച് മുൻപ് പരാതികൾ വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ, ആശുപത്രികൾക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇനിയും നൽകിയിട്ടില്ല.

∙ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ ആർക്കാണ് അവകാശം?

മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്‌നൻസി ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന് നാലു പതിറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഗർഭച്ഛിദ്രം കുറ്റകരമായി മാത്രം കാണുകയും ആരോഗ്യകരമായ സംവിധാനം ഒരുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിൽ പുരുഷമേധാവിത്തപരമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ തികച്ചും അപകടകരമായ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. അബോർഷൻ തെറ്റാണ് എന്ന വാദക്കാർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതത്രയും ഭ്രൂണത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളാണ്. പൗരന്മാർക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഭ്രൂണത്തിന് കൽപിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന മറുവാദവുമുണ്ട്. പക്ഷേ,

താൽപര്യമില്ലാതെ ഗർഭം ധരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെപ്പറ്റി ചർച്ച ഉണ്ടാവുന്നതേയില്ല എന്നതാണ് അവസ്ഥ. ജീവനു ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഗർഭം തുടരുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃകകളായി അംഗീകരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹമാണ് ഇതെന്നു കൂടി ഓർക്കണം.

∙ നിസ്സാരമല്ല മുറിവുകൾ

‘‘കുട്ടികൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളർന്നോളും’’, ‘‘ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായാൽ എല്ലാം ശരിയാവും’’, ‘‘പിന്നെ കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല’’– സ്ത്രീകൾക്കു സ്വന്തം ശരീരത്തിന്മേലുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളെയും തച്ചുടച്ചു കളയുന്ന ചില ‘നിരീക്ഷണ’ങ്ങളാണിത്. പക്ഷേ, അത്ര നിസ്സാരമാണോ ഗർഭവും പ്രസവവും? മാനസികമായും ശാരീരീകമായും സാമ്പത്തികമായും തയാറെടുത്തു ഗർഭം ധരിക്കാൻ സമയം നൽകാത്ത, കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബഹുമാനിക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സമൂഹമാണിത്. പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുകയാണെന്ന് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗർഭങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതും അതിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

പോസ്റ്റ് പാർട്ടം സൈക്കോസിസ് കാരണം കുട്ടികളെ കൊന്നുകളയേണ്ടി വന്ന, പിന്നീട് കോടതി ചികിത്സയ്ക്ക് നിർദേശിച്ച അമ്മമാരുടെ കേസുകൾ എടുത്താൽ ഭൂരിഭാഗവും ജോലിയോ പഠനമോ ഉപേക്ഷിച്ച് ഗർഭം ധരിക്കേണ്ടി വന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവർ ആണെന്ന് കാണാം. ഈ വിഷയം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ സംസ്ഥാനം ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ടു പോകാനുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, പ്രസവാനന്തര ആനുകൂല്യങ്ങൾ, കുട്ടികളെ നോക്കാനുള്ള സംവിധാനം എന്നിവയ്ക്കൊന്നും ബദലുകൾ ഒരുക്കാതെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെയുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതെന്നും കാണേണ്ടതുണ്ട്. വനിതാ ശിശുവികസനവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർക്കു പോലും പ്രസവാവധിക്കു വേണ്ടി കോടതി കയറേണ്ടി വന്നിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല.

വിനീത വിജയൻ

∙ ‘ഞെട്ടിക്കുന്ന മാതൃ മരണ നിരക്ക്’

1970 ൽ നിലവിൽ വരികയും പലതവണ ഭേദഗതിപ്പെടുത്തി ഉദാരീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഗർഭച്ഛിദ്രനിയമം രാജ്യത്തെ ഒരു സ്ത്രീക്കും ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയി തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഗർഭാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അന്തിമാധികാരം നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യമെന്നു പറയുന്നു സാമൂഹിക പ്രവർത്തക വിനീത വിജയൻ. വിധി നിർണയാവകാശം ഇപ്പോഴും ഒന്നല്ല, രണ്ട് അംഗീകൃത മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർക്കു മേൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. വർഷാവർഷം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നരക്കോടിയോളം വരുന്ന ഗർഭച്ഛിദ്രങ്ങളിൽ 78 ശതമാനവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിലും അനൗദ്യോഗികവും ആയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മാതൃ മരണ നിരക്ക് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കും വിധം കുത്തനെ ഉയർന്നതാക്കുന്ന സുപ്രധാന കാരണം ഈ മേഖലയിലെ സർക്കാർ ഇടപെടലിലെ അപര്യാപ്തത ആണെന്ന് ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേ കണക്കുകൾ തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ഈ മേനിപറച്ചിൽ യാഥാർഥ്യത്തിന്റെ മറുപുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തം–വിനീത പറയുന്നു.

∙ ദാരിദ്ര്യം മുതൽ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളുടെ അഭാവം വരെ

യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഫണ്ട് (യുഎൻഎഫ്പിഎ) 2022 ൽ പുറത്തിറക്കിയ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, താൽപര്യമില്ലാതെയുള്ള ഗർഭധാരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കാണ് ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്താകമാനം ഒരു വർഷം 12.1 കോടി ഗർഭധാരണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ. ഇതിൽ 45 ശതമാനം അബോർഷനുകളും നടക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്. 13 ശതമാനത്തിലധികം പേരുടെ മരണത്തിനും ഇത് കാരണമാവുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. ദാരിദ്ര്യം, ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവം, ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവയെല്ലാം സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനും മാതൃമരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഗർഭനിരോധനം സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം ചുമതലയാണ് എന്ന ബോധവും ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു. പുരുഷ വന്ധ്യംകരണ പ്രക്രിയയായ വാസക്ടമി ഒരു ദിവസത്തെ ആശുപത്രി വാസം പോലും വേണ്ടാത്തത്ര ലളിതമായിട്ടു കൂടി 2019–2020 കാലത്ത് രാജ്യത്ത് നടന്ന ആകെ വന്ധ്യംകരണ പ്രക്രിയയിൽ 2 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് വാസക്ടമി. മുൻ വർഷങ്ങളിലും സ്ഥിതി സമാനമാണ്. കേരളത്തിൽ 2018 മുതൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് വാസക്ടമി നിരക്ക്. അതേ സമയം രാജ്യത്തൊട്ടാകെ 37 സ്ത്രീകളാണ് 2020 ൽ വന്ധ്യംകരണ പ്രക്രിയയെത്തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടത്. 2019 ൽ 121 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വാസക്ടമിയിലെ പിഴവുകൾ മൂലം ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് മരണപ്പെട്ടതാവട്ടെ രണ്ട് പുരുഷന്മാരും.

അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു പിന്നോട്ടു നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എംടിപി ആക്ടിന് ഭേദഗതി ഉണ്ടായി എന്നത് വളരെ വലിയ മാറ്റമാണെന്നു പറയുന്നു അഡ്വ. നിസ ഫാസിൽ. അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും നിയമം പരിരക്ഷ നൽകുന്നു എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ അവകാശം സംരക്ഷിച്ചു കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല എന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. വൈകാരികമായി മാത്രം വിഷയത്തെ സമീപിക്കുകയും ഗർഭച്ഛിദ്രം നിഷേധിക്കുകയുമാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആശുപത്രികളിലും നടക്കുന്നത്. കേസ് കൊടുക്കാനും മിക്കവർക്കും കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ഇതിനു മാറ്റം വരണം. ഗർഭം തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്നത് സ്ത്രീയുടെ തീരുമാനമാണ്. കൃത്യമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീയും അബോർഷന് ഒരുങ്ങില്ല-നിസ പറയുന്നു.

അഡ്വ.നിസ ഫാസിൽ

കേരളം വിവിധ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളിൽ മുന്നിലാണെങ്കിലും എച്ച്എംഐഎസിന്റെ (Health Management Information System) കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണെന്നു കാണാം. വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നാലു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപേ എംടിപി ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് എങ്കിലും നിയമം കൃത്യമായി നടപ്പാവാനും സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യപരിരക്ഷയ്ക്ക് കൃത്യമായ മേൽനോട്ടമുണ്ടാവാവും ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് മുതൽ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണ മാറുന്നതിനു വരെ ഇനിയും ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ടു പോകാനുണ്ട്.

