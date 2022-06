നിർണായക പ്രഖ്യാപനത്തിന് ബിജെപി; വിമതർ ഉടൻ എത്തില്ല: മുംബൈയിൽ സുരക്ഷ കൂട്ടി

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം രാജിവച്ചതോടെ സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപിയുടെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും. ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.ടി.രവിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്നു ബിജെപി നേതൃയോഗം ചേരും. ഇതിനുശേഷമാകും പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുക.



ബിജെപി നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഏറ്റവും അധികം സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ശിവസേനാ വിമത നേതാവ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായേക്കും. മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുമായി നടത്തി കഴിഞ്ഞെന്നാണ് വിവരം.

അതേസമയം, ഷിൻഡെയ്ക്കൊപ്പമുള്ള വിമത ശിവസേനാ എംഎൽഎമാർ അസമിലെ ഗുവാഹത്തയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഗോവയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെത്തി. ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് വിമതരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സത്യപ്രതിജ്‍ഞാ ദിവസം മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ മതിയെന്ന് വിമതരോട് മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീൽ നിർദേശിച്ചു. വിമതർ ഇന്നു രാവിലെ മുംബൈയിൽ എത്തുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തേയുള്ള വിവരം. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് മുംബൈയില്‍ പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.

നിയമസഭയിൽ ഇന്നു ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്ന ഗവർണറുടെ നിർദേശം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രി സഥാനം രാജിവച്ചത്. രാത്രി 9.30ന് ഫെയ്സ്ബുക് ലൈവിലൂടെ നടത്തിയ വികാരനിർഭരമായ പ്രസംഗത്തിലാണ് മഹാവികാസ് അഘാഡി (ശിവസേന – എൻസിപി – കോൺഗ്രസ്) സർക്കാരിന്റെ രാജി ഉദ്ധവ് അറിയിച്ചത്. രാത്രി രാജ്ഭവനിലെത്തി രാജിക്കത്ത് കൈമാറി.

English Summary: BJP set to form New Government in Maharashtra