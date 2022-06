51-ാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിലാണ് ഇലോൺ മസ്കിന് ട്വിറ്ററിൽ 10 കോടി ഫോളോവേഴ്സ് തികഞ്ഞത്. അതേ ദിവസം തന്നെ, ട്വിറ്റർ കച്ചവടത്തെ കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങയാക്കിയ ഡേറ്റ ആക്സസ് തർക്കത്തിലും മസ്ക് വിജയം നേടി. അതായത്, 3.4 ലക്ഷം കോടി രൂപ മുടക്കി ട്വിറ്ററിനെ താൻ വിലയ്ക്കു വാങ്ങണമെങ്കിൽ ട്വിറ്ററിൽ ഓരോ നിമിഷവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ട്വീറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള തത്സമയ ഡേറ്റാ ആക്സസ് വേണമെന്നായിരുന്നു മസ്കിന്റെ ആവശ്യം. അതു നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ട്വിറ്റർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ആദ്യനിലപാട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വിറ്റർ തനിക്കു വേണ്ടെന്നായി മസ്ക്. തുടർന്നു ട്വിറ്റർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നടത്തിയ ‘ചിന്തൻ ശിബിര’ത്തെത്തുടർന്നാണ് ട്വീറ്ററിന്റെ ഡേറ്റ പവർഹൗസിന്റെ താക്കോൽ മസ്കിനു കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് ഫലത്തിൽ ട്വിറ്റർ മസ്ക് വാങ്ങുമെന്നതിന്റെ സ്ഥിരീകരണം കൂടിയാണ്. യുഎസ് ഫെഡറൽ ട്രേഡ് കമ്മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് ചട്ടപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകാനുള്ള താമസം മാത്രം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇല‌ക്ട്രിക് കാറുകൾ എന്നു ഖ്യാതിയുള്ള ടെസ്‍ലയും സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ സ്പേക്സ് എക്സും, സ്വകാര്യ ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലയായ സ്റ്റാർലിങ്കും ഉൾപ്പെടെ പരസ്യവും രഹസ്യവുമായ ഒട്ടേറെ നൂതനസംരംഭവങ്ങളുടെ പിതാവാണ് ഇലോൺ മസ്ക്. ട്വിറ്റർ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് മസ്ക് എന്തു നേടുന്നു എന്നതാണു പലരും ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം. കാരണം, മസ്കിന്റെ ഒരിതിന് യോജിച്ച ബിസിനസ് അല്ല ട്വിറ്റർ. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി 16 വർഷമായിട്ടും ഇപ്പോഴും നഷ്ടത്തിൽ തുടരുന്ന കമ്പനിയാണ് ട്വിറ്റർ. പരസ്യവരുമാനമാണ് ആകെയുള്ളത്. അതിൽ വർധന രേഖപ്പെടുത്തുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ വർഷവും നഷ്ടം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ, നിക്ഷേപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്, നഷ്ടത്തിൽ തുടരുന്ന കമ്പനിയെ മോഹവിലയ്ക്കു സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കോടീശ്വരന്റെ എളിയ പരിശ്രമം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മസ്ക് തന്നെ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത്, നേരത്തേ ട്വിറ്റർ അടിച്ചുപുറത്താക്കിയ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വതന്ത്രാഭിപ്രായക്കാർക്ക് മസ്ക് ട്വിറ്ററിൽ പുനഃപ്രവേശനം നൽകും. എന്നാൽ, മസ്ക് എന്ന നിക്ഷേപകന് ഈ ഇടപാടുകൊണ്ടെന്തു നേട്ടം എന്നതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. മുഴുവൻ ട്വീറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള തത്സമയ ആക്സസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടമില്ല എന്നാദ്യമേ നിലപാടെടുത്ത മസ്കിന്റെ പിടിവാശിയിലുണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം.

∙ ട്വിറ്റർ ഒരു ചെറുകിളി, ഡേറ്റയാണ് വമ്പൻ സ്രാവ്

2009 ജൂണിൽ ട്വിറ്ററിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായതു മുതൽ വിശ്രമമില്ലാതെ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭയാണ് ഇലോൺ മസ്ക്. പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത നിലപാടുകളും കടകവിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന, തന്റെ ട്വീറ്റുസാഹിത്യം പരന്നുകിടക്കുന്ന, സമൂഹമാധ്യമത്തെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള കേവല മോഹം ആണ് ഇല്ലാത്ത കാശുണ്ടാക്കിയും കടമെടുത്തും ട്വിറ്ററിനു വില പറയാൻ മസ്കിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. ട്വിറ്റർ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മികവും അതു മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ആശയപ്രകാശനപരിസരവും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹമാണോ അതോ 22 കോടിയോളം ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മറ്റെന്തോ സംരംഭപദ്ധതിയാണോ ഈ ഏറ്റെടുക്കലിനു പിന്നിൽ എന്ന സംശയം ആദ്യം മുതൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്.

229 കോടി ഉപയോക്താക്കളുള്ള ഫെയ്സ്‌ബുക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വിറ്ററിന്റെ 22 കോടി ഉപയോക്താക്കൾ ഒന്നുമല്ല. എന്നാൽ, ട്വിറ്ററിനു വില പറഞ്ഞതു മുതൽ മസ്കിന്റെ ശ്രദ്ധ ഉപയോക്താക്കളിലാണ്. ശരിക്കും എത്ര ഉപയോക്താക്കളുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കച്ചവടം വിടുമെന്ന ഭീഷണി വരെ മസ്ക് മുഴക്കിയത്. ഉപയോക്താക്കളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും പിന്നിൽ യഥാർഥ മനുഷ്യരല്ല, മറിച്ച് ഓട്ടമാറ്റിക്കായി ട്വീറ്റ് ചെയ്യാനും റീട്വീറ്റ് ചെയ്യാനും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ അഥവാ ബോട്ടുകൾ ആണെന്ന വാദമുന്നയിച്ചാണ് ഡേറ്റ ആക്സസ് വേണമെന്നു മസ്ക് ശഠിച്ചത്. ആകെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ 5 ശതമാനം ബോട്ടുകളാണെന്നാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ കണക്ക്. എന്നാൽ, 20 ശതമാനത്തോളം ബോട്ടുകളാണെന്നായിരുന്നു മസ്കിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത്രയും ബോട്ടുകളാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത്രയും വില തരുന്നതെന്തിന് എന്ന ചോദ്യമുയർത്തിയാണ് മസ്ക്, ഡേറ്റ കണ്ടിട്ടു മതി ഇനി മുന്നോട്ടെന്ന നിലപാടെടുത്തത്. ആ ഡേറ്റശേഖരത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ച നിലയ്ക്ക് അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നത് വൈകാതെ വ്യക്തമാകും.

എന്നാൽ, ഈ ഡേറ്റ മസ്കിന്റെ കൈകളിലെത്തുന്നതോടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ കാണാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും മസ്കിനു കൂടി അധികാരം ലഭിക്കുന്നതോടെ ട്വിറ്റർ മുതലാളി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയം മസ്‍കിന്റെ മറ്റു ബിസിനസുകളെയും ബാധിക്കും. ചൈനയുമായുള്ള മസ്കിന്റെ ബന്ധവും ചൈനീസ് അക്കൗണ്ടുകളോടുള്ള സമീപനവും ചൈനയിലെ മസ്കിന്റെ ടെസ്‍ല കാറുകളുടെ വിൽപനയെ വരെ ബാധിക്കുമെന്നിരിക്കെ ഡേറ്റ ആക്സസ് മസ്കിനു ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷമായിത്തീരാനാണ് സാധ്യത. ട്വിറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചൈന വലിയ പ്രചാരവേല നടത്തുന്നുണ്ട്. അവയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും നേരത്തേ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ബോട്ടുകളാണ്. ചൈനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മസ്ക് ചൈനീസ് ബോട്ടുകളുടെ പ്രചാരവേല വിലക്കിയാൽ ചൈനയിൽ ടെസ്‍ല കാറുകളുടെ വിൽപനയെ ഉൾപ്പെടെ ബാധിക്കും. പ്രതിമാസം ചൈനയിലാകെ രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ കാറുകളേ ടെസ്‍ല വിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതു വേറെ കാര്യം.

∙ ‘ബോട്ട്’ പിടിക്കുമോ മസ്ക്?

ട്വിറ്ററിലെ ട്വീറ്റ് പ്രവാഹം ഉൾപ്പെടുന്ന ഡേറ്റയുടെ മഹാശേഖരത്തിന്റെ താക്കോൽ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതോടെ നെല്ലും പതിരും വേർതിരിക്കുന്നതുപോലെ യഥാർഥ അക്കൗണ്ടുകളെയും ബോട്ടുകളെയും മസ്ക് രണ്ടായി തിരിച്ച് എണ്ണമെടുക്കുമെന്നാണ് സങ്കൽപമെങ്കിലും അത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്നാണ് ഡേറ്റ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കാരണം, യഥാർഥ അക്കൗണ്ടുകളും ബോട്ടുകളും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ നീല വയറും ചുവന്ന വയറും നോക്കി ന്യൂട്രലും ഫേസും തിരിച്ചറിയുന്നതുപോലെ ലളിതമല്ല. അക്കൗണ്ടുകളെ ട്വിറ്ററിന്റെ ഡേറ്റ വിശകലന സംവിധാനം വിവേചിച്ചറിയുന്നത് സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്. ഓരോ നിമിഷവും പ്രവഹിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിനു ട്വീറ്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ഒറിജിനലിനെയും വ്യാജനെയും തിരിച്ചറിയുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. ഡേറ്റ ആക്സസ് കിട്ടിയ മസ്‍കിന്, ചോദിച്ചതു കിട്ടി എന്നാശ്വസിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഈ ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്ത് മസ്‍ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഏറെ അധ്വാനം വേണ്ടി വരും.

ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ചിത്രം: Olivier DOULIERY / AFP

യഥാർഥ ഉപയോക്താക്കൾ എത്രയാണെന്നു കണ്ടെത്തുന്നത് പരസ്യവരുമാനത്തെയും ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഹരിവിലയെയും നേരിട്ടു സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ, യഥാർഥ ഉപയോക്താക്കൾ അൽപം കൂടി കുറവാണെങ്കിലും അതു കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യങ്ങളുടെ പ്രചാരം സംബന്ധിച്ച യഥാർഥ കണക്കുകൾ ട്വിറ്ററിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റു കമ്പനികൾക്കും ലഭിക്കും. ഇത് ട്വിറ്ററിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണകരമാകും. എന്നാൽ, പുതിയ തലമുറ ഫെയ്സ്ബുക്, ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് അകലുമ്പോൾ കമ്പനികൾ എത്രത്തോളം ട്വിറ്ററിനെ ഒരു മാർക്കറ്റിങ് ഉപകരണമായി കാണുമെന്നതും കണ്ടറിയണം.

∙ മുൻപേ പൂവിട്ട മോഹം

‘എന്നാപ്പിന്നെ ചേട്ടനിതങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കൂടെ?’ എന്ന, ട്വിറ്ററിൽ ആരുടെയോ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ‘എത്രയാണിതിന്റെ വില’ എന്ന് ഇലോൺ മസ്ക് ചോദിച്ചത് 2017ലാണ്. അതിനു ശേഷം പലവട്ടം ട്വിറ്ററിനെ നന്നാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ട്വിറ്റർ എങ്ങനെ നന്നാകണമെന്നതിനെപ്പറ്റിയും എന്തൊക്കെ പുതുമകളാണ് താൻ ട്വിറ്ററിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ മസ്ക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം മാർച്ച് 24നാണ് മസ്ക് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ട്വിറ്റർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് ട്വിറ്റർ സ്ഥാപകൻ ജാക്ക് ഡോർസെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ മസ്ക് ട്വിറ്റർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ചേരാനുള്ള സാധ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്തു.

2022 ഏപ്രിൽ 4ന് ട്വിറ്ററിന്റെ 9.2 ശതമാനം ഓഹരികൾ വാങ്ങിയതായി മസ്ക് അറിയിച്ചു. അതോടെ അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരി ഉടമയായി മാറി. 2013ൽ ഐപിഒക്കു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുതിപ്പാണ് മസ്കിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് ട്വിറ്റർ ഓഹരി നേടിയത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ട്വിറ്റർ മസ്കിനെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ചേരാൻ ക്ഷണിച്ചു, മസ്ക് ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ട്വിറ്റർ ബോർഡിൽ മസ്കിന്റെ സ്വാധീനം വർധിക്കുന്നതിനെതിരെ ബോർഡ് തന്നെ രംഗത്തു വന്നു. മസ്ക് 14.9 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഓഹരി വാങ്ങുന്നതും ട്വിറ്ററിനെപ്പറ്റി പരസ്യപ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ബോർഡ് നിലപാടെടുത്തു. ജാക്ക് ഡോർസെയെ ഫോൺ ചെയ്തെങ്കിലും ഡോർസെ അനുകൂല നിലപാടെടുത്തില്ല. ബോർഡിൽ ചേരാമെന്ന തീരുമാനം പിൻവലിച്ച മസ്ക് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കമ്പനിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനങ്ങളുമായി ട്വീറ്റുകളുടെ പരമ്പരതന്നെ ആരംഭിച്ചു. ട്വിറ്റർ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസ്താവനകളുമായി മസ്ക് രംഗത്തു വന്നതോടെ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ മസ്കിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നയി.

ഏപ്രിൽ 14ന് ചിലരെയെങ്കിലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഓഹരിക്ക് 54.20 ഡോളർ എന്ന കണക്കിൽ ട്വിറ്റർ വാങ്ങാനുള്ള നിയമപരമായ ഓഫർ മസ്ക് ബോർഡിനു മുന്നിൽ വച്ചു. ട്വിറ്റർ ബോർഡ് മസ്കിന്റെ നീക്കത്തെ സംശയത്തോടെ കണ്ടപ്പോൾ ലോകമെങ്ങും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ട്വിറ്ററിനെ ആരിൽ‌നിന്നൊക്കെയോ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് തന്റെ ഓഫർ എന്ന നിലപാടുമായി മസ്ക് രംഗത്തു വന്നു. ഇതു കൂടുതൽ അശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. അന്നുവരെ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊരു യുദ്ധത്തിനും ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാത്തെ മസ്ക് പെട്ടെന്ന് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി കടമെടുത്ത് കമ്പനി വാങ്ങുന്നത് വിചിത്രമായിരുന്നു.

ഓരോ രാജ്യത്തെയും നിയമങ്ങൾക്കു വിധേയമായി ട്വിറ്റർ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന മസ്കിന്റെ തന്നെ മുൻ നിലപാട് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നതാണെന്നിരിക്കെ പുതിയ നിലപാട് എങ്ങനെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കും എന്ന സംശയവുമുണർന്നു. മസ്ക് ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാൻ ബോർഡും ഏറ്റെടുക്കാൻ മസ്കും നടത്തിയ നാടകങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഏപ്രിൽ 23ന് മസ്കിന്റെ ഓഫർ ട്വിറ്റർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന സൂചനകൾ വന്നു. മസ്ക് കമ്പനി വിലയ്ക്കുവാങ്ങുമെന്ന വാർത്തകൾ വന്നതോടെ ട്വിറ്റർ ഓഹരിവില കുതിച്ചുകയറി. ജെപി മോർഗൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്വിറ്ററിന്റെ ധനകാര്യ ഉപദേഷ്ടാക്കളും ഏറ്റെടുക്കലിനെ പിന്തുണച്ചു. അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ 23ന് മസ്കിന്റെ ഓഫർ ട്വിറ്റർ ഔദ്യോ​ഗികമായി അം​ഗീകരിച്ചതോടെ ട്വിറ്ററിന്റെ കുഞ്ഞിക്കിളി മസ്‍കിന്റെ വലയിലായി. മസ്ക് ട്വിറ്ററിനെയാണോ ട്വിറ്റർ മസ്കിനെയാണോ വിഴുങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇനി കാത്തിരുന്നേ മതിയാകൂ.

