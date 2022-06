കോഴിക്കോട്∙ എല്‍ജെഡി-ജെഡിഎസ് ലയന സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം കോഴിക്കോട് നടത്താന്‍ തീരുമാനം. ഇരുപാര്‍ട്ടികളുടേയും സമിതികള്‍ ലയനചര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തിയാക്കി. തര്‍ക്കങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചെന്ന് എല്‍ജെഡി ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി വര്‍ഗീസ് ജോര്‍ജ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

ലയനത്തിന് മുന്നോടിയായി പദവികള്‍ വീതം വയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ളവ പൂര്‍ത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഈ വിവരം ജെഡിഎസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ എച്ച്. ഡി. ദേവഗൗഡയെ നേരിട്ടു കണ്ട് അറിയിക്കും. ഇതിനായി എല്‍ജെഡിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എം.വി. ശ്രേയാംസ് കുമാറും വര്‍ഗീസ് ജോര്‍ജും ജെഡിഎസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മാത്യു ടി.തോമസും മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയും നാളെ െബംഗളൂരുവില്‍ എത്തും.

ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യാവാരം കോഴിക്കോട് മഹാറാലിയോടെ ലയനസമ്മേളനം നടത്തും. ജൂലൈ 14ന് ഇരുപാര്‍ട്ടികളുടേയും സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം ഒരുമിച്ച് ചേരും. പദവികളുടെ വീതംവയ്പ്പിന് ഈ യോഗം അംഗീകാരം നല്‍കും.

English Summary : JDS-LJD merge will be in August, says Varghese George