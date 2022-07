മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ശിവസേന വിമതൻ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ഗോവയിലെത്തി. വിമത എംഎൽഎമാരെ ഗോവയിലാണ് നിലവിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാത്രി വൈകി ഗോവയിലെ റിസോർട്ടിലെത്തിയ ഷിൻഡെയെ എംഎൽഎമാരും ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്തും ചേർന്നു സ്വീകരിച്ചു. അതേസമയം, ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനായി നാളെ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ ദ്വിദിന സമ്മേളനത്തിനായി ചേരും. ഇതിനായി എംഎൽഎമാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുകയാണ് ഷിൻഡെയുടെ ദൗത്യം.

1. ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ബാൽ താക്കറെയ്ക്കൊപ്പം. (ഷിൻഡെ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം) 2. ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ (Photo - Twitter / @mieknathshinde)

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 20ാം മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ഷിൻഡെ പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിലെ തന്റെ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം മാറ്റിയതാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയവൃത്തങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ശിവസേന സ്ഥാപകൻ ബാൽ താക്കറെയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കിട്ടതോടെ താനാണ് ബാലാസാഹബിന്റെ യഥാർഥ പിൻഗാമിയെന്നു വരുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ പ്രതീകവും മറാഠ വികാരത്തിന്റെ പ്രതിരൂപവുമായി കാണുന്നയാളാണ് ബാലസാഹബ് താക്കറെ. ബിജെപിക്കൊപ്പം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ വിമതർക്കു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ശിവസേനയെന്ന പാർട്ടി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും അണിയറയിൽ സജീവമാണ്. തങ്ങളാണ് യഥാർഥ ശിവസേന എന്നാണ് ഷിൻഡെ വിഭാഗം സുപ്രീം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. എൻസിപിയും കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നതോടെ ബാൽ താക്കറെയുടെ ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങളുടെ വീര്യം ഉദ്ധവ് താക്കറെ കുറച്ചുവെന്നാണ് ഷിൻഡെയുടെ വാദം.

അതേസമയം, ഇന്നലെ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഗോവയിൽ റിസോർട്ടിൽ കഴിയുന്ന എംഎൽഎമാർ ആഹ്ലാദ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വലിയ ടിവി സ്ക്രീനിൽ വാർത്ത കണ്ടപ്പോഴാണ് ആഹ്ലാദപ്രകടനം ഉണ്ടായത്. ചിലർ മേശയ്ക്കു മുകളിൽ കയറിയും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

