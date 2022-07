കൊല്ലം രണ്ടായി, ശിവശങ്കറും തന്നില്ല; ഇനി ആര് തരും സ്വപ്നയ്ക്കായി മുടക്കിയ ലക്ഷങ്ങൾ?

സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കേരള ഐടി വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിയമിച്ച കൺസൽറ്റൻസി സ്ഥാപനമായ പ്രൈസ്‍ വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് (പിഡബ്ല്യുസി) വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ നികുതിദായകരായ ജനങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. സ്വപ്നയുടെ അനധികൃത നിയമനം റദ്ദാക്കി രണ്ടു വർഷമായെങ്കിലും ഈ നിയമനത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറക്കളികൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇതുവരെ ആരും തയാറായിട്ടില്ല. സ്വപ്നയ്ക്കായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെഎസ്ഐടിഐഎൽ (കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡ്) ചെലവഴിച്ച പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനും ഇതുവരെയും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. വ്യാജബിരുദമുള്ള സ്വപ്നയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 3.18 ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ കൺസൽറ്റൻസി ചാർജായി നൽകിയിരുന്നത്. നിയമനം റദ്ദാക്കുമ്പോൾ അതുവരെ സ്വപ്നയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ചത് 19.06 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു.

∙ പഴിചാരൽ മാത്രം ബാക്കി?

സ്വപ്നയ്ക്ക് പ്രതിമാസം നൽകിയിരുന്ന 3.18 ലക്ഷം രൂപയിൽ പിഡബ്ല്യുസിയുടെ കമ്മിഷൻ മാത്രം 1.3 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതായത് കൺസൽറ്റൻസി തുകയിൽ പകുതിയോളം പിഡബ്ല്യുസിയുടെ പോക്കറ്റിൽ. ബാക്കി 1.46 ലക്ഷം രൂപയിൽ 1.1 ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്വപ്നയുടെ ശമ്പളം. ബാക്കി 36,000 രൂപ ഇടനില നിന്ന ഏജൻസിയായ വിഷൻ ടെക്നോളജിക്കാണ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കു നൽകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തുകയ്ക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നയുടെ നിയമനം സ്വർണക്കടത്ത് വിവാദത്തിനു പിന്നാലെയാണ് റദ്ദാക്കിയത്. സ്വപ്നയെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം പിഡബ്ല്യുസിയുടെ തലയിൽ വയ്ക്കാനാണ് അന്ന് ഐടി വകുപ്പ് ശ്രമിച്ചത്. കൺസൽറ്റൻസി സ്ഥാപനം കൊണ്ടുവന്ന ഏതോ ഒരു കൺസൽറ്റന്റ് എന്ന നിലയിലാണ് സ്വപ്നയെക്കുറിച്ച് ഐടി വകുപ്പ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സംഭവം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ സർക്കാരിലെ തന്നെ വ്യക്തികളുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് സ്വപ്ന എത്തിയതെന്ന് പിഡബ്ല്യുസി പറയുകയും ചെയ്തു.

മുംബൈയിലെ പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് ആസ്ഥാനം. ചിത്രം: REUTERS/Danish Siddiqui

∙ പണം ആരു തരും?

സ്വപ്നയെ നിയമിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പിഡബ്ല്യുസിക്കായതിനാൽ പണം തിരികെ നൽകണമെന്ന് സർക്കാർ പല തവണ കത്തുനൽകി. എന്നാൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ടു നിയമിച്ചയാളുടെ പണം തിരികെ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പിഡബ്ല്യുസി തിരിച്ചും അറിയിച്ചു. സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ശമ്പളത്തിനും മറ്റുമായി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ച തുക പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് (പിഡബ്ല്യുസി) തിരികെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്നു തുല്യമായി ഈടാക്കണമെന്നു ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗം ശുപാർശ നൽകിയെങ്കിലും ഒരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ല. സ്വപ്നയെ സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിയമിച്ച കെഎസ്ഐടിഐഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സി. ജയശങ്കർ പ്രസാദ്, സ്പേസ് പാർക്ക് സ്പെഷൽ ഓഫിസർ സന്തോഷ് കുറുപ്പ് എന്നിവരാണു മറ്റു 2 പേർ. ഇവരുടെ ആസൂത്രിത നീക്കം മൂലമാണു സ്വപ്നയ്ക്കു ജോലി ലഭിച്ചതെന്നും ധനകാര്യപരിശോധനാ വിഭാഗം അന്നു ചൂണ്ടികാട്ടിയിരുന്നു.

എം.ശിവശങ്കർ

സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ നിയമനത്തിനു പിന്നാലെ സ്പേസ് പാർക്ക് പദ്ധതിയിൽ തന്നെ 17.65 ലക്ഷം രൂപയുടെ മറ്റൊരു കരാറും കെഎസ്ഐടിഐഎൽ വഴി പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിനു സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു. സ്പേസ് പാർക്കിലേക്ക് ഐഎസ്ആർഒയുടെ വാണിജ്യവിഭാഗമായ ആൻട്രിക്സ് കോർപറേഷനിൽ നിന്നു നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനായി സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ടും മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ടും തയാറാക്കുകയായിരുന്നു ദൗത്യം.

∙ പിഡബ്ല്യുസിയെ വിരട്ടിയിട്ടു കാര്യമുണ്ടോ?

സ്വപ്നയുടെ നിയമനം വലിയ വിവാദമായതോടെയാണ് ഐടി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളിൽനിന്ന് പിഡബ്ല്യുസിയെ ഒഴിവാക്കിയത്. കെ–ഫോൺ അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളിൽ പിഡബ്ല്യുസി ആയിരുന്നു കൺസൽറ്റന്റ്. എന്നാൽ ഈ വിലക്കിനെതിരെ പിഡബ്ല്യുസി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും സ്റ്റേ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. സ്വപ്ന സുരേഷിനെ സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിയമിച്ചതു കെഎസ്ഐടിഐഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെ ശുപാർശയെ തുടർന്നാണെന്നു പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് (പിഡബ്ല്യുസി) അന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജയശങ്കർ പ്രസാദാണ് സ്വപ്നയുടെ കരിക്കുലം വീറ്റേ (സിവി) നൽകിയതെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിയമിക്കാനുള്ള ശുപാർശ എത്തിയത് സർക്കാരിൽനിന്നു തന്നെയാണെന്ന് പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സ് (പിഡബ്ല്യുസി) പരസ്യമായി പറയുന്നത് അന്നാദ്യമായിരുന്നു. സ്വപ്നയെ നിയമിച്ചതിന്റെ പഴി പിഡബ്ല്യുസിയുടെ ചുമലിൽ വച്ചൊഴിയാൻ ശ്രമിച്ച സർക്കാരിനെ ഈ വാദം വെട്ടിലാക്കി.

ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: ksitil.kerala.gov.in

മിക്ക പ്രധാന പദ്ധതികളിലെയും കൺസൽറ്റന്റ് ആയ രാജ്യാന്തര സ്ഥാപനം സർക്കാരിനെതിരെ പോർമുഖം തുറക്കുന്നതും സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ വിലക്ക് ഉത്തരവിറങ്ങി രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് പിഡബ്ല്യുസി നിയമയുദ്ധത്തിലേക്കു കടന്നത്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനവും ഏകപക്ഷീയവുമാണെന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ പിഡബ്ല്യുസി വാദിച്ചു. നടപടിക്കു മുൻപ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയില്ലെന്നും ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഹിയിറങ്ങിനുള്ള അവസരവും നൽകിയില്ലെന്നും പിഡബ്ല്യുസി അന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിയമനത്തിനു പിന്നിലെ അണിയറനീക്കങ്ങൾ കോടതിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചാൽ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് കണ്ട് അഞ്ചു മാസത്തോളം പിഡബ്ല്യുസിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതെയായിരുന്നു പിന്നീട് സർക്കാർ നീക്കം.

∙ കത്തുകളിലെ പോര്

സ്വപ്നയുടെ നിയമനത്തിന്റെ പേരിൽ പിഡബ്ല്യുസിയും സർക്കാരും തമ്മിൽ പോരടിക്കുന്ന കത്തുകൾ പിന്നാലെ പുറത്തുവന്നതും വിവാദമായി. നിയമനകാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനെ പൂർണമായും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് പി‍ഡബ്ല്യുസി ഉന്നയിച്ചത്. കെഎസ്ഐടിഐഎൽ എംഡി ജയശങ്കർ പ്രസാദാണ് 2019 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് സ്വപ്നയുടെ സിവി തങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയതെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും കത്തിലൂടെ പുറത്തെത്തി. സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എംഡി തന്നെ നിയമനത്തിനായി ശുപാർശ നൽകിയിട്ട് പിഡബ്ല്യുസിയെ കുറ്റക്കാരനാക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അവരുടെ ലീഗൽ ഏജൻസിയായ ഷാർദുൽ അമർചന്ദ് മംഗൾദാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഭിഭാഷകൻ അയച്ച കത്തിലും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ആരോപണങ്ങളാണെന്നും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് പിഡബ്ല്യുസി നടത്തുന്നതെന്നും കെഎസ്ഐടിഐഎൽ തിരിച്ചടിച്ചു.

തെളിവുകൾ കെഎസ്ഐടിഐഎല്ലിനെ കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത ഇല്ലെന്നും ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും പിഡബ്ല്യുസി വ്യക്തമാക്കി. കത്തിലൂടെയുള്ള ഈ പോരിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പ്രൈസ് വാട്ടർഹൗസ് കൂപ്പേഴ്സിനെ ഐടി വകുപ്പിൽനിന്ന് വിലക്കുകയും കെ–ഫോൺ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തത്. കെഎസ്ഐടിഐഎല്ലിനെയോ എംഡിയെയോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല മറുപടിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പിഡബ്ല്യുസി ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് വീണ്ടും കത്തയച്ചു. വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു പിഡബ്ല്യുസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതികരണം. ലെക്സ് എക്സ്പേർട്ട്സ് എന്ന ലീഗൽ സ്ഥാപനം കെഎസ്ഐടിഐഎൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടിയാണോ എംഡി ജയശങ്കർ പ്രസാദ് എന്ന വ്യക്തിക്കു വേണ്ടിയാണോ തങ്ങൾക്കു കത്തയച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു പ്രഫഷനൽ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ കെഎസ്ഐടിഐഎൽ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ കത്തിനാണ് മറുപടി നൽകിയത്. എന്നാൽ ഒടുവിൽ ലഭിച്ച കത്ത് ആർക്കു വേണ്ടിയെന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കെഎസ്ഐടിഐഎൽ നടത്തിയ എല്ലാ ആശയവിനിമയവും കയ്യിലുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ അവ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പിഡബ്ല്യുസി അന്നു നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ്.

