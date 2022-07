‘വിഴുങ്ങാൻ’നിന്നവരെ അന്നേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും വീണു ‘മഹാ’സർക്കാർ; ഉദ്ധവിന് ഇനിയെന്ത്?

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാർ തകർന്നടിഞ്ഞ അതേസമയത്തു തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്, ഇസ്രയേലിൽ, മറ്റൊരു മഹാസഖ്യ സർക്കാരും നിലം പൊത്തി. കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും ശിവസേനയുമായാണു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സഖ്യസർക്കാരുണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിൽ അതിലും വിചിത്രമായ സഖ്യമായിരുന്നു. തീവ്രവലതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം ഇടതുപക്ഷ കക്ഷികളും ഇസ്‍ലാമിസ്റ്റ് അറബ് കക്ഷികളും കൂടി ചേർന്നാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാരുണ്ടാക്കിയത്. ഈ ‘അസാധ്യ’ കൂട്ടിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചതാകട്ടെ ദീർഘകാലമായി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്ന ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിനോടുള്ള എതിർപ്പും. നെതന്യാഹു വിരുദ്ധത അല്ലാതെ മറ്റൊരു വികാരത്തിലും ഐക്യപ്പെടാനില്ലാതിരുന്നിട്ടും ആ സർക്കാർ രൂപീകൃതമായി. മാസങ്ങൾക്കുശേഷം നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ആ സൗഹൃദം കെട്ടഴിഞ്ഞു നിലം പൊത്തി. എന്തുകൊണ്ടാണു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന, 30 വർഷം പഴക്കമുള്ള ബിജെപി സഖ്യം വിട്ട് എൻസിപി-കോൺഗ്രസ് പക്ഷത്തേക്കു കൂടേറിയത്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവസേന-ബിജെപി സഖ്യത്തിൽ ശിവസേനയെക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ബിജെപി നേടിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ശിവസേനയ്ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ബിജെപി വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് ആ ബന്ധം പൊടുന്നനെ അവസാനിച്ചത്. ബിജെപിയുടെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമായ നിലയിൽ പിന്തുടരുന്ന ശിവസേന ആശയപരമായ പൊരുത്തമുള്ള നീണ്ട സൗഹൃദം ഉപേക്ഷിച്ച് ഹിന്ദുത്വ വിരുദ്ധ പക്ഷത്തുള്ള രണ്ടു കക്ഷികളോടു കൂട്ടുകൂടിയത് അദ്ഭുതത്തോടെയാണു രാജ്യം കണ്ടുനിന്നത്.

ശിവസേനാ മേധാവി ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബിജെപിയുടെ മേധാവിത്വശക്തിയോടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപായിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ കീഴിൽ തുടർന്നാൽ ശിവസേനയെ താമസിയാതെ അവർ വിഴുങ്ങും എന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു ഉദ്ധവിന്റെ അസാധാരണ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. അത് അസ്ഥാനത്തായിരുന്നില്ല. മുംബൈ രാജ്യത്തിന്റെ ധനകാര്യ തലസ്ഥാനമാണ്. ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആധിപത്യം മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും തയാറല്ല. എന്നാൽ ശിവസേനയുടെ സഖ്യമില്ലാതെ അവിടെ ഭരണാധികാരം കിട്ടുക എളുപ്പവുമല്ല. ശിവസേന ദുർബലമായാൽ മാത്രമേ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെപിയുടെ പാത സുഗമമാകുകയുള്ളൂ. ബിജെപിയുടെ മനസ്സിലിരുപ്പ് ഇതാണെന്ന ബോധ്യം കൂടി ‘അസ്വാഭാവിക’ സഖ്യത്തിലേക്ക് സേനയെ കൊണ്ടുപോയി.

മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന് ബൊക്കെ നൽകുന്ന ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി. Photo: Twitter

എന്നാൽ അഘാഡി സഖ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയാശയപരമായ പൊരുത്തക്കേട് അന്തിമമായി തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലാണു ബിജെപിയെ നയിച്ചത്. പിൻവാതിൽ തന്ത്രങ്ങളുമായി ബിജെപി മുന്നോട്ടുപോയതിന്റെ ആദ്യവിജയം 31 മാസത്തിനുശേഷം ശിവസേനയെ പിളർത്തി ഉദ്ധവിനെ പുറത്താക്കിയതോടെ യാഥാർഥ്യമായി. ബിജെപി അരങ്ങിനു പിന്നിൽ നിന്നു നിയന്ത്രിച്ച ആ പരിണാമഗുപ്തിയിലെ നാടകീയത അവിടെയും തീർന്നില്ല. ഉദ്ധവിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള എല്ലാം നിശ്ശബ്ദമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കിയ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, താനാണു പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നാണ് അവസാനനിമിഷം വരെ വിശ്വസിച്ചത്. എന്നാൽ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം മറിച്ചായിരുന്നു. ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ മതിയെന്ന തീരുമാനം വന്നതോടെ എല്ലാവരും അമ്പരന്നുവെന്നതു നേരാണ്. പക്ഷേ, അതു ബിജെപിയുടെ ഗെയിം പ്ലാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി.

ഫഡ്നാവിസ് പക്ഷത്തു നിരാശ പടർന്നെങ്കിലും ഭാവിയിലെ വിജയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രമാണു ഷിൻഡെയെ മുന്നിൽനിർത്തി കളിക്കുക എന്നത്. ശിവസേനയുടെ യഥാർഥ അവകാശി ഷിൻഡെയാണെന്ന വാദത്തിനു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു മുന്നിലടക്കം ആധികാരികത നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിക്കാവും. ഉദ്ധവ് പക്ഷത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള തുടർനീക്കങ്ങൾക്കു ബലം പകരാനും ഷിൻഡെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നതു സഹായിക്കുമെന്ന് ബിജെപിക്കറിയാം. മാത്രവുമല്ല, കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരിൽ ഘടകകക്ഷിയുടെ താൽപര്യങ്ങൾ മാനിക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണു ബിജെപി എന്ന വികാരം ഉണർത്താനും ഈ നീക്കത്തിലൂടെ സാധിക്കും.

മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും ഉപ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും. Photo: PTI

സമാനമായ തന്ത്രമാണു ബിഹാറിലും ബിജെപി പ്രയോഗിച്ചത്. അവിടെ എൻഡിഎ വിട്ടു കോൺഗ്രസിനും ലാലുവിന്റെ ആർജെഡിക്കും ഒപ്പം പോയ നിതീഷ്കുമാർ, വിശാലസഖ്യം പരാജയപ്പെട്ടു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ബിജെപി രണ്ടും കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കാണു നിതീഷിന്റെ ജനതാദൾ യു വിനെക്കാൾ സീറ്റ് കിട്ടിയതെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം നിതീഷിനു തന്നെ നൽകാൻ ബിജെപി മടിച്ചില്ല. സ്വന്തം നിലയ്ക്കു വിജയം നേടാൻ കഴിയും വിധം അടിത്തറയില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ബിജെപിവിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു വളമാകാൻ പോന്ന പ്രധാന പ്രാദേശികകക്ഷിയെ ഒപ്പം നിർത്തുകയാണു വേണ്ടതെന്നു ബിജെപിക്ക് അറിയാം. ജമ്മു കശ്മീരിലും അവർ ഇതേ തന്ത്രമാണു പ്രയോഗിച്ചത്. ആശയപരമായി തരി പോലും യോജിപ്പില്ലാത്ത മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ പിഡിപിയുമായി ഭരണസഖ്യമുണ്ടാക്കി. അതുവഴി ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭരണകക്ഷി എന്ന മേൽവിലാസം നേടുകയും രാഷ്ട്രീയ സ്വീകാര്യത നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 30 ശതമാനം വരുന്ന മറാഠാ വിഭാഗമാണ് അവിടെ സമുദായികശക്തി. തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ സമുദായത്തിൽനിന്ന് ഒരു പ്രബല നേതാവില്ലാത്തത് കുറവായാണു ബിജെപി സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര പിടിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു മുന്നേറ്റമായി ഷിൻഡെയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. മറാഠാ വിഭാഗങ്ങളെ ഷിൻഡെയിലൂടെ അടുപ്പിച്ചുനിർത്താമെന്നതാണു ഫഡ്നാവിസിന്റെ സ്ഥാനത്യാഗത്തിലൂടെ ബിജെപി നേടിയെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ലാഭം.

ബിജെപിക്ക് ഒപ്പം ചേർന്നുള്ള ഷിൻഡെയുടെ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങളുടെ അസല് വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുതറ കൂടിയാണ്. കോൺഗ്രസ്- എൻസിപി- ശിവസേന കൂട്ടുകെട്ടിനെ അസ്വാഭാവിക സഖ്യമെന്നാണു ഷിൻഡെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അത് ശിവസേനയുടെ തീവ്രഹിന്ദുത്വ നയത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. ഹിന്ദുത്വ പക്ഷത്തേക്കു ശിവസേനയെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണു താൻ ചെയ്തതെന്നും ഇതിൽ സാക്ഷാൽ ബാൽ താക്കറെയുടെ അനുഗ്രഹം തനിക്കുണ്ടെന്നും ഷിൻഡെ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഉദ്ധവ് നേരിട്ട പ്രധാന വൈരുധ്യവും ഇതായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി, യുപിഎ പക്ഷത്തേക്കു വന്നതോടെ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിൽനിന്നു ഭിന്നമായ പല നിലപാടുകളും ഉദ്ധവ് താക്കറെക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതായി വന്നു. നെഹ്റുവിന്റെ സ്മരണയെ ബിജെപിയും സംഘ് പരിവാറും ചേർന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന വിമർശനം ഉദ്ധവ് ശക്തിയായി ഉയർത്തുകയുണ്ടായി.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉദ്ധവിനു തിരിച്ചടിയായ നയങ്ങളിലൊന്നായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതു ഹിന്ദുത്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ശിവസേനയ്ക്കു സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്ന മയപ്പെടുത്തിയ നിലപാടുകളാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽനിന്നും എംഎൽഎമാരിൽനിന്നും അകന്നുപോയെന്ന സംഘടനാപരമായ പ്രശ്നവും ഇതിനൊപ്പം. അദ്ദേഹം എൻസിപി മേധാവി ശരദ് പവാറിന്റെ സ്വാധീനവലയത്തിലായി എന്നതാണു ഷിൻഡെ പക്ഷം ഉയർത്തിയ പ്രധാന പരാതി. പാർട്ടി എംഎൽഎമാർക്കുപോലും ഉദ്ധവിനെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്കു കാര്യങ്ങൾ പോയി. ഭരണപരിചയമില്ലാത്ത ഉദ്ധവ് എല്ലാക്കാര്യത്തിനും പവാറിന്റെ ഉപദേശവും മാർഗദർശനവും തേടിയതോടെ ശിവസേനയുടെ പ്രതാപം മങ്ങുകയാണു ചെയ്തത്. സഖ്യ സർക്കാരുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബാൽതാക്കറെയുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന് ഉദ്ധവ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാതെ ഒരു കിങ് മേക്കറായി പുറത്തുനിൽക്കണമായിരുന്നു എന്നു വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. 1995 ൽ ശിവസേന ആദ്യം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ അന്നു ബാൽ താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചില്ല. പകരം അദ്ദേഹം വിശ്വസ്തനായ മനോഹർ ജോഷിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി. കിങ്മേക്കറുടെ ഈ റോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ടു വരുന്ന അധികബലം തിരിച്ചറിയാൻ ഉദ്ധവിനു കഴിഞ്ഞില്ല. മനോഹർ ജോഷിക്കു വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ അന്ന് താക്കറെ പകരം നാരായൺ റാണെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വാഴിച്ചു ജനങ്ങളുടെ കയ്യടി നേടി. ഭരണപരമായ വീഴ്ചകളിൽ നേരിട്ട് ഉൾപ്പെടാതെ അതേസമയം എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമാധികാരകേന്ദ്രമായി മരണം വരെ ബാൽ താക്കറെ തുടർന്നു. അധികാരത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളോ പരിമിതികളോ ഇല്ലാതെ ശിവസേനയെ സമ്പൂർണമായും തന്റെ ഇച്ഛകൾ പ്രകാരം കൈവെള്ളയിൽ കൊണ്ടുനടക്കാനും താക്കറെക്കു കഴിഞ്ഞു. വേണ്ടിവന്നാൽ നിയമലംഘനത്തിനു പോലും സജ്ജരായി അണികൾ താക്കറെയുടെ ആജ്ഞയ്ക്കായി കാത്തുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു.

ശരദ് പവാറും ഉദ്ധവ് താക്കറെയും. Photo: STR / AFP

ഈ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്നതാണ് ഉദ്ധവിന്റെ പ്രധാന പരിമിതി. രണ്ടു വർഷത്തിലേറെ ഭരണചക്രം തിരിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിനു പാർട്ടിയുടെ മേൽ പിടി അയഞ്ഞു. എന്നാൽ ഷിൻഡെ കലാപത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അധികാരക്കളിക്കു കാത്തുനിൽക്കാതെ അദ്ദേഹം നേരത്തേ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേര ഉപേക്ഷിച്ചു സ്വഭവനത്തിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയതു ചതിക്കപ്പെട്ട നേതാവ് എന്ന വികാരം ഉണർത്താൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, വിമത എംഎൽഎമാരോട് നേരിട്ടു തന്നെ വന്നുകാണാനും പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാനും അഭ്യർഥിച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്റെ രാഷ്ട്രീയമര്യാദ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉദ്ധവിന്റെ രാഷ്ട്രീയാസ്തമയം ആണിതെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ശിവസേനാ പ്രവർത്തകർ ഈ സ്ഥിതിയെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഭരണത്തിലിരിക്കെ താൻ പാർട്ടിയെ മറന്നു എന്ന് ഉദ്ധവ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ താൻ വീണ്ടും പാർട്ടിയിലേക്കു മടങ്ങുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. തന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ധവ് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം താൻ ഹിന്ദുത്വയ്ക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണു നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. ബഹിഷ്കൃതനായ ഒരു നേതാവ് തന്റെ ഏക ശക്തിമണ്ഡലം തിരിച്ചറിയുന്ന രംഗമായും ഇതിനെ വിലയിരുത്താവുന്നതാണ്. പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി ഏറ്റവും ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള ബിജെപിക്കെതിരെ അതേ ഹിന്ദുത്വ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ ഇനി ഉദ്ധവ് വിജയിക്കുമോ എന്നു കണ്ടറിയണം.

ഹിന്ദുത്വ എന്ന മണ്ഡലം വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളി ശിവസേനയ്ക്കാവില്ല. 1960കളുടെ അവസാനം മണ്ണിന്റെ മക്കൾ വാദം ഉയർത്തി മുംബൈയിൽ വേരുറപ്പിച്ച കക്ഷിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നു മണ്ണിന്റെ മക്കൾ വാദം കാലഹരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്നതു ഹിന്ദുത്വയാണ്. അവിടെ ബിജെപിയോടാണു പൊരുതേണ്ടത്.

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും നിശ്ശബ്ദവും അതേസമയം ഉഗ്രവുമായ അട്ടിമറിയാണു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്നത്. ബിജെപിയുടെ ഈ ബുൾഡോസർ പ്രയോഗത്തെ മണത്തറിയാനോ അതിനെ ചെറുക്കാനോ ഉള്ള കരുത്ത് ഇനിയും മറ്റു കക്ഷികൾ ആർജിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രബലനേതാവായ ശരദ് പവാറിനും താൻ ഉയർത്തിനിർത്തിയ ഉദ്ധവിന്റെ പതനം കണ്ടുനിൽക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളു. മന്ത്രിസഭയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിപ്പോയ കോൺഗ്രസാകട്ടെ ഈ തകർച്ചയിൽ ഗൂഢമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നു പോലും പറയാം. എൻസിപി- കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിലേക്കു തിരിച്ചുപോകുകയാണ് ഏറ്റവും ശരിയായ രാഷ്ട്രീയം എന്നു മഹാഷ്ട്രയിലെ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉദ്ധവ് താക്കറെ. Photo: Twitter@UddhavThackeray

അടിസ്ഥാന നയങ്ങളിൽ എതിർധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന കക്ഷികളുടെ ഭരണസഖ്യം അതിന്റെ ആഭ്യന്തര വൈരുധ്യങ്ങളാൽ നിലംപതിക്കുന്നതാണ് ഇസ്രയേലിലും നാം കണ്ടത്. അവിടെ 4 വർഷത്തിനിടെ അഞ്ചാമത്തെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കു രാജ്യം നീങ്ങുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാലു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ല. എല്ലാ സഖ്യസർക്കാരുകളും കാലാവധി തികയാതെ വീണു. നെതന്യാഹു അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നതു തടയാനാണു തീവ്ര വലതുപക്ഷവും മധ്യപക്ഷവും ഇടതുപക്ഷവും അറബ് കക്ഷികളുമെല്ലാം ഒടുവിൽ കൂട്ടുകൂടിയത്. എന്നാൽ, അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ജൂത-പലസ്തീൻ വിവേചനം അനുവദിക്കുന്ന നിയമം വീണ്ടും പരിഗണനയ്ക്കു വന്നപ്പോൾ അറബ് കക്ഷികൾ അതിനെ എതിർത്തു. 1967 മുതൽ അഞ്ചു വർഷം തോറും പുതുക്കുന്ന ജൂതകുടിയേറ്റത്തിനു നിയമസാധുത നൽകുന്ന ഈ നിയമത്തിന് ഈ പാർലമെന്റ് അംഗീകാരം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അതു റദ്ദായിപ്പോകുമെന്ന സാഹചര്യം വന്നതോടെ പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിട്ടു മുഖം രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു വലതുപക്ഷ കക്ഷികൾ ചെയ്തത്.

അധികാരം വിട്ടൊഴിയുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ഉദ്ധവ് എടുത്ത അവസാന തീരുമാനങ്ങളിലൊന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുമാറ്റമായിരുന്നു. ഔറംഗബാദിനെ സംബാജിനഗറായും ഉസ്മാനാബാദിനെ ധാരാശിവായും മാറ്റി. ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു അത്. ഈ പേരുമാറ്റ ശുപാർശകൾ കോൺഗ്രസിന്റെയും എൻസിപിയുടെയും സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങി അലമാരയിൽ വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപം ബിജെപി നിരന്തരം ഉയർത്തിയിരുന്നു. (1980കളിൽ മുംബൈ-താനെ ബെൽട്ടിനു പുറത്ത് ശിവസേന ആദ്യം ആധിപത്യം നേടിയ നഗരമാണ് ഔറംഗബാദ്. 1988 ൽ ശിവസേന ഔറംഗബാദ് നഗരസഭ പിടിച്ചു. പിന്നാലെ 1988 മേയ് 8 നു ഔറംഗബാദിനെ ഛത്രപതി ശിവാജിയുടെ മകന്റെ മകൻ സംബാജിമഹാരാജിന്റെ പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നതായി ബാൽ താക്കറെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. നഗരസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയെങ്കിലും ശക്തമായ എതിർപ്പുകളുയർന്നതോടെ പ്രഖ്യാപനം നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു)

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഘാഡി സഖ്യം സ്വന്തം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാൽ താമസിയാതെ തകർന്നടിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തങ്ങൾ അതിനായി കൈകെട്ടി കാത്തിരിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിലായിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. എൻസിപിയും കോൺഗ്രസും ഉടക്കിട്ടു പോകുമെന്നു പലരും കണക്കുകൂട്ടിയെങ്കിലും ശിവസേനയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്നു യഥാർഥ കലഹം നീറിപ്പടർന്നത്. ആദ്യം 20 എംഎൽഎമാരാണു ഷിൻഡെയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത്. അവർ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലേക്കും അവിടെനിന്ന് അസമിലെ ഗുവഹാത്തിയിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലിലേക്കും താമസം മാറി. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളും ബിജെപി ഭരിക്കുന്നതാണ്. താമസിയാതെ വിമതക്യാംപിൽ എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു. അനുനയിപ്പിക്കാൻ പോയ ഉദ്ധവിന്റെ അനുയായികൾ പോലും തിരിച്ചെത്തിയതു ഷിൻഡെയുടെ പക്ഷക്കാരായിട്ടാണ്. ഗുവഹാത്തിയിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ 80 ലേറെ മുറികളിലായി എംഎൽഎമാരും പരിവാരങ്ങളും ഒരാഴ്ചയിലേറെ താമസിച്ചു. ഉദ്ധവ് പടിയിറങ്ങിയതോടെ അവർ തിരികെ ഗോവയിലെത്തി തമ്പടിച്ചു. ഗുവഹാത്തിയിലെ ഹോട്ടൽ താമസത്തിനു മാത്രം 80 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ചെലവഴിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാനം വിട്ടുപായുന്ന എംഎൽഎമാർ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയസംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയതിനാൽ എത്ര പണം ഈ അധികാരമാറ്റത്തിനായി ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ചോദ്യവും ആരും ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉദ്ധവ് ഹർജിയുമായി എത്തിയപ്പോഴും ഈ അട്ടിമറിയുടെ അന്തർനാടകങ്ങളെ തിരയാതെ നേരേ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിന് നിർദേശിക്കുകയാണു കോടതി ചെയ്തത്.‌‌

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കിടെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കരുത്തുപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയകളികളിലൂടെ അധികാരം പിടിക്കാനാവുമെന്നു ബിജെപി പലവട്ടം തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ഈ തന്ത്രത്തിനു സ്വീകാര്യതയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017 ൽ മണിപ്പുർ നിയമസഭയിൽ 28 സീറ്റ് നേടി കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായെങ്കിലും പകുതിയിലേറെ അംഗങ്ങളും കൂറുമാറിയതോടെ അവിടെ ബിജെപിക്കു സർക്കാരുണ്ടാക്കാനായി. കർണാടകയിൽ ജനതാദൾ- കോൺഗ്രസ് സഖ്യമായ കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് അവിടെ ബിജെപിക്കു ഭരണം പിടിക്കാനായതും ഡസനോളം എംഎൽഎമാർ കൂട്ടത്തോടെ മറുപക്ഷത്തേക്കു പോയതോടെയാണ്. ജെഡിഎസിൽനിന്നും കോൺഗ്രസിൽനിന്നും ബിജെപിയിൽ ചേർന്നവരെ അയോഗ്യരാക്കിയെങ്കിലും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു ജയിച്ചുവന്ന അവർക്കെല്ലാം കാബിനറ്റ് പദവിയാണു നൽകിയത്.

ഉദ്ധവ് താക്കറെ മകൻ ആദിത്യ താക്കറെയ്ക്കൊപ്പം

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന രാഷ്ട്രീയപോരാട്ടം ഇനി നാം കാണുക ഈ വർഷം നടക്കുന്ന മുംബൈ കോർപറേഷൻ മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ 2024 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും. നിലവിൽ മുംബൈ ഭരിക്കുന്നതു ശിവസേനയാണ്. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉദ്ധവിന്റെ ശിവസേനയ്ക്ക് അതു പിറന്നുവീണ നഗരത്തിൽ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകും. രണ്ടു വർഷത്തിനുശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉദ്ധവിന്റെ ശിവസേനയുടെ എൻസിപി-കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകെട്ട് തുടരുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. സൂചന വ്യക്തമാണ്- അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബലതന്ത്രങ്ങൾ ഏതറ്റം വരെ പോകുമെന്നു പ്രവചിക്കാനാവാത്ത മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൂടുതൽ സംഭവബഹുലമായ രാഷ്ട്രീയദിനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു.

English Summary: After Maharashtra political crisis, what is the future of Uddhav Thackeray?