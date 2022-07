ഹൈദരാബാദ് ∙ ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നഗരത്തിലെത്തിയ ഉത്തർ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആദ്യം പോയത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ്. ഹൈദരാബാദിന്റെ പേര് ഭാഗ്യനഗർ എന്നാക്കണമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേളയിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രസംഗിച്ചത് ചർച്ചയായിരുന്നു. ഭാഗ്യനഗർ ആണ് ഹൈദരാബാദെന്നാണ് ആർഎസ്എസും പറയുന്നത്. ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ‘ഭാഗ്യനഗറി’നെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു. തെലങ്കാനയിൽ രണ്ടും കൽപിച്ചുള്ള പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുന്ന ബിജെപി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച ഹിന്ദുത്വവും വികസനവും കലർത്തിയുള്ള പ്രചാരണ രീതി തന്നെ പരീക്ഷിക്കുമെന്നതിന്റെ തെളിവായും യോഗിയുടെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയെ പിളർത്തി ഒരു വിഭാഗത്തെ വീണ്ടും ഹിന്ദുത്വ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ തെലങ്കാനയിലും പോരിനൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി. ശിവസേനയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മകൻ ആദിത്യയ്ക്കു പ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയ അസ്വസ്ഥതകൾ പോലെ തെലങ്കാനയിൽ കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ മക്കൾക്ക് സർക്കാരിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം അസംതൃപ്തിയുടെ മൂർധന്യത്തിലേക്കു നയിക്കുമെന്ന സമാനതയും ബിജെപി നേതാക്കൾ കാണാതിരിക്കുന്നില്ല.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുതൽ എല്ലാ പ്രമുഖ നേതാക്കളും എത്തുന്ന ദേശീയ എക്സിക്യുട്ടീവ് യോഗം ഹൈദരാബാദിൽ വച്ചതു തന്നെ അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിന്റെ കാഹളമൂതലാണ് എന്നാണ് രാഷ്്ട്രീയവൃത്തങ്ങളിലെ സംസാരം. യോഗം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ തെലങ്കാനയെക്കുറിച്ചു പ്രത്യേക പ്രസ്താവനയും എക്സിക്യുട്ടീവിലുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കർണാടകയ്ക്കും പുതുച്ചേരിക്കും ശേഷം തെലങ്കാനയും കാവിപുതയ്ക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി നേതാക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസം. പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ തൊട്ട് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർലാൽ ഖട്ടർ വരെ അതു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.

ഹിന്ദുത്വ–വികസന അജൻഡ മാത്രമല്ല, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തായ്‌വേരിളക്കിയ കുടുംബാധിപത്യ വിരുദ്ധ പോരാട്ടവും ഇവിടെ ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കെ. ചന്ദ്രശേഖരറാവുവിന്റെ തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി സർക്കാർ കുടുംബാധിപത്യ സർക്കാരാണെന്നും ആ പാർട്ടി കുടുംബ സ്വത്താണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തെലങ്കാനയെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാ ബിജെപി നേതാക്കളും ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുമുണ്ട്. ഇത്തരം പാർട്ടികൾ വികസനത്തിനു തടസ്സം നിൽക്കുന്നവരാണെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ വികസനമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നുമാണ് പ്രചാരണത്തിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നത്.

കാവിയോട് അടുക്കാതെ ദക്ഷിണേന്ത്യ

ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാവിതരംഗം അലയടിച്ചപ്പോഴും തെലങ്കാന അടക്കമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബംഗാളിനെപ്പോലെതന്നെ ബിജെപിയോട് മമത കാണിച്ചിട്ടില്ല. മിഷൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന ലക്ഷ്യം അമിത് ഷാ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിച്ചതാണ്. എന്നാൽ കർണാടകയിലും കോൺഗ്രസിനെ ചതിച്ച് പുതുച്ചേരിയിലും ഭരണം പിടിച്ചതല്ലാതെ മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര മുന്നേറ്റം ബിജെപിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല.

കേരളത്തിൽ വോട്ടു ശതമാനം 2011ൽ 6 ൽനിന്ന് 2016 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 16 ആയത് നേതാക്കൾക്കു പ്രതീക്ഷ നൽകിയതാണ്. ലോക്സഭയിൽ 2014ൽ 2.8 ആയിരുന്ന വോട്ടു ശതമാനം 2019 ൽ 15.64 ആയും വർധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 2022 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 11.3 % ആയി വോട്ടു വിഹിതം കുറഞ്ഞു. 35 സീറ്റു കിട്ടിയാൽ ബിജെപി ഭരണം പിടിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയാൻ മാത്രം ആത്മവിശ്വാസം നേതാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നിടത്താണ് ഈ വോട്ടു കിട്ടിയത്. കോൺഗ്രസ് തകരുന്നിടത്തൊക്കെ പകരം ബിജെപി വരുമെന്ന രാജ്യത്തെ മറ്റിടങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തമാണ് കേരളത്തിലും ബിജെപിയെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്നു പറയാം.

തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് തങ്ങളെന്നാണ് ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഐഎഡിഎംകെയ്ക്കൊപ്പം മത്സരിച്ചിട്ടും 4 സീറ്റാണ് പാർട്ടിക്കു കിട്ടിയത്. 2.3 % ആണ് വോട്ടു വിഹിതം. 2016ൽ 3.57 % ഉണ്ടായിരുന്നിടത്താണ് ഇത്തവണ ഇത്ര കിട്ടിയത്. 2014 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 5.5% വോട്ടുവിഹിതത്തോടെ ഒരു സീറ്റു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും 2019ൽ അതു പോയി. വസന്ത് കുമാറിന്റെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്ന് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കന്യാകുമാരിയിൽനിന്ന് 2014ലെ ജേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനെ മത്സരിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഫലിച്ചില്ല. 2019ൽ 5 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും ഒരു അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കു മുൻപിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.

ആന്ധ്രയിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 175 സീറ്റിൽ മൽസരിച്ചിരുന്നു. ഒരു സീറ്റിൽ ജയിച്ചു. ഒരു ശതമാനത്തിലും താഴെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടുവിഹിതം. ലോക്സഭയിൽ മത്സരിച്ച 25 സീറ്റിലും തോറ്റു. 2014ൽ 2 സീറ്റു കിട്ടിയിടത്താണ് ഇത്. 2014ൽ നിന്ന് 2019 ലെത്തിയപ്പോൾ വോട്ടുവിഹിതം 7.5 % താണു. ജഗൻമോഹൻ ബിജെപിയോട് മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നിടത്തോളം ആന്ധ്ര കയ്യടക്കുന്നതിനു പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നില്ല. എങ്കിലും ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിൽ ആന്ധ്രയിലടക്കം ഭരണം പിടിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

തെലങ്കാനയിൽ അതല്ല സ്ഥിതി. നാല് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ പാർട്ടിക്ക് ജയം ലഭിച്ചു. 19% വോട്ടുവിഹിതമാണ് അന്നു കിട്ടിയത്. 2018ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 7.1% വോട്ടു കിട്ടിയിടത്തു നിന്നാണ് 19 ലേക്കു കുതിച്ചുയർന്നത്. ദേശീയ എക്സിക്യുട്ടീവിനോടനുബന്ധിച്ചെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലൊന്ന് തെലങ്കാനയിലെ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും നേതാക്കൾ പോയി പ്രവർത്തനം ഊർജിതപ്പെടുത്താനാണ്. എക്സിക്യുട്ടീവിനെത്തിയ ദേശീയ നേതാക്കളായ തേജസ്വി സൂര്യ, മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‌വി, കിരൺ റിജിജു, ഭൂപേന്ദർ യാദവ് തുടങ്ങിയ പലരും തെലങ്കാനയിലെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെത്തി ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും തെലങ്കാന സർക്കാർ പരാജയമാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാനുമാണ് ഇത്തരം സമ്പർക്ക പരിപാടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തേ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിജയിച്ച ഈ തന്ത്രം തെലങ്കാനയിലും അനുകൂലമായ കാറ്റുണർത്തുമെന്ന് പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവായ കെ. രാമചന്ദ്ര റാവു ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്ക് ബിജെപിയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടിനോടു യോജിപ്പുണ്ട്. മോദി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഫലം അനുഭവിക്കുന്നവർ സംസ്ഥാനത്തും കേന്ദ്രത്തിലും ബിജെപി ഭരിക്കുമ്പോഴുള്ള ‘ഡബിൾ എൻജിൻ ഇഫക്ട്’ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തെലങ്കാനയിൽ എളുപ്പമാണോ കാര്യങ്ങൾ?

2017ലെ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കൊപ്പം നിന്നവരാണ് ടിആർഎസ്. ലോക്സഭയിലും പല നിർണായക ബില്ലുകളിലും ബിജെപിയെ പിന്തുണച്ചു. എന്നാൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ബിജെപി വേരിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് കെ. ചന്ദ്രശേഖ റാവു കളം മാറ്റിച്ചവിട്ടിയത്. ദേശീയ എക്സിക്യുട്ടീവിന് മോദി എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിശക്തമായ പ്രചാരണങ്ങളും നടത്തി. ബംഗാളിൽ ‘ഖേലാ ഹോബെ’ എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി മമതാ ബാനർജി കളിച്ച അതേ കളിയാണ് ടിആർഎസ് തെലങ്കാനയിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഒബിസി, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെയാണ് ബിജെപി ഇവിടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടുകളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ്. തെലങ്കാന രൂപവൽക്കരണ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസും ടിആർഎസും ലയിച്ചപ്പോഴുള്ള ടിആർഎസാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പഴയ തെലുങ്കുദേശത്തിൽ അധികവും ബിജെപിയിലെത്തി. നല്ല വോട്ടുവിഹിതമുള്ള റെഡ്ഡിമാർ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസിനൊപ്പമാണ്. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ പ്രസിഡന്റാക്കി കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ നീക്കം വോട്ടായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവരുമുള്ളത്. കുടിവെള്ളം, നിയമവാഴ്ചയും സമ്പത്തും, തൊഴിൽ എന്നിവയായിരുന്നു തെലങ്കാന രൂപവൽക്കരണത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണങ്ങളായി അന്നു സമരക്കാർ ഉയർത്തിയിരുന്നത്. സംസ്ഥാനമുണ്ടായി 8 വർഷമായിട്ടും അതിനൊന്നും പരിഹാരമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ഒബിസി മോർച്ചയുടെ വക്താവ് ദീപക് ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. ടിആർഎസ് വിട്ട് ബിജെപിയിലെത്തിയ എറ്റേല രാജേന്ദറിനെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽപിക്കാൻ ദലിത് ബന്ധു എന്ന പേരിൽ ഓരോ ദലിതനും 10,000 രൂപ വീതം അക്കൗണ്ടിലിട്ടു കൊടുക്കുന്ന തന്ത്രമൊക്കെ കെസിആർ പയറ്റിയെന്ന് ദീപക് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജനങ്ങൾ ബിജെപിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ 2 ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിലുമുണ്ടായ മുന്നേറ്റം മാറ്റത്തിന്റെ കാഹളമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അതേസമയം, ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ബിജെപി ചുവടുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന ആക്ഷേപം ടിആർഎസും കോൺഗ്രസും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ജാതീയമായി വേർതിരിച്ചുമെല്ലാം ആളെക്കൂട്ടുകയാണ് ബിജെപിയുടെ നയമെന്നാണ് അവരുടെ ആക്ഷേപം. ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ, അധികാരം പിടിക്കുക എന്ന ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യവുമായി തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ബിജെപി.

