ലഷ്കറെ തയിബ ഭീകരൻ താലിബ് ഹുസൈൻ ബിജെപി അംഗം? അകലം പാലിച്ച് നേതൃത്വം

ജമ്മു ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജമ്മു കശ്മീരിലെ റിയാസി ജില്ലയിൽ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പൊലീസിൽ ഏൽപിച്ച ലഷ്കറെ തയിബ ഭീകരൻ താലിബ് ഹുസൈൻ ഷാ ബിജെപിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണെന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്കിടെ, ഇയാളിൽനിന്ന് ബോധപൂർവം അകലം പാലിച്ച് ബിജെപി നേതൃത്വം. താലിബ് ഹുസൈൻ ഷാ ബിജെപി അംഗമാണെന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ പാർട്ടി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 18 ദിവസം മാത്രം പാർട്ടി അംഗമായിരുന്ന ഹുസൈൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിൽ രാജിവച്ചുവെന്നായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, ഹുസൈൻ ഒരുകാലത്തും പാർട്ടിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ജമ്മു കശ്മീർ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രവീന്ദർ റെയ്നയുടെ നിലപാട്.

‘താലിബ് ഹുസൈൻ ബിജെപിയുടെ അംഗം പോലുമായിരുന്നില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകനെന്ന വ്യാജേന ഇയാൾ പാർട്ടി ഓഫിസുകൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്നത് സത്യമാണ്’ – രവീന്ദർ റെയ്ന വിശദീകരിച്ചു. ഇയാൾക്കെതിരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവും റെയ്ന ഉന്നയിച്ചു. ഇയാൾ ബിജെപി നേതാക്കളെയും ഭാരവാഹികളെയും ഉന്നമിട്ടുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് റെയ്ന എൻഐഎ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

‘എന്റെ ഓഫിസ് ഹുസൈൻ സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്റെ ഓഫിസിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മാധ്യമപ്രവർത്തകനെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇയാൾ ബിജെപി ഓഫിസുകളിലെത്തിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എൻഐഎ അന്വേഷണം വേണം’ – രവീന്ദർ റെയ്ന വ്യക്തമാക്കി.

ഇയാളുടെ പാർട്ടി അംഗത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച അധ്യക്ഷൻ ഷെയ്ഖ് ബഷീറിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അയച്ചതായും റെയ്ന വെളിപ്പെടുത്തി. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം. ‘അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ നിയമനങ്ങളും പ്രസിഡന്റാണ് നടത്തേണ്ടത്’ – റെയ്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

താലിബ് ഹുസൈൻ ഷാ ജമ്മുവിലെ ബിജെപിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ഐടി സെൽ മേധാവിയായിരുന്നെന്ന് വിവിധ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഹുസൈൻ കുറച്ചുകാലം ഒരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നു ജമ്മു കശ്മീർ ഡിജിപി ദിൽബഗ് സിങ്ങും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഭീകരനു ബിജെപി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെപ്പറ്റി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഡിജിപിയുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയുടെ പേരു പരാമർശിച്ചില്ല.

English Summary: BJP distances itself from LeT terrorist Talib Hussain, demands NIA probe