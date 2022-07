‘എകെജിയുടെ പേരിൽ പഠനകേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയ 35 സെന്റ് സിപിഎം പാർട്ടി ഓഫിസാക്കി’

തിരുവനന്തപുരം∙ എകെജി സെന്റർ ഒരു വഞ്ചനയുടെ സ്മാരകമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്. 1977ൽ എകെജിയുടെ സ്മാരകമായി ഒരു പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് സർക്കാർ നൽകിയ 35 സെന്റ് ഭൂമിയിൽ പാർട്ടി ഓഫിസ് സ്ഥാപിച്ച സിപിഎം നേതൃത്വം സർക്കാരിനെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമമായ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. എകെജി സെന്ററിനു നേർക്കുണ്ടായ ആക്രമണം വാർത്തയായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പ്.

ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:

എകെജി സെന്റർ ഒരു വഞ്ചനയുടെ സ്മാരകമാണ്. 1977ൽ എകെജിയുടെ സ്മാരകമായി ഒരു പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് സർക്കാർ നൽകിയ 35 സെന്റ് ഭൂമിയിൽ പാർട്ടി ഓഫിസ് സ്ഥാപിച്ച സിപിഎം നേതൃത്വം സർക്കാരിനെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

പൗരപ്രമുഖർ അടങ്ങിയ എകെജി സ്മാരക കമ്മറ്റിയുടെ പേരിൽ നൽകിയ ഭൂമി ക്രമേണ പാർട്ടി നേതാക്കൾ മാത്രമടങ്ങിയ ഒരു ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറി. സർക്കാരുമായുള്ള ധാരണ ലംഘിച്ചതിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമെന്നു ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമാണ് എകെജി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും ലൈബ്രറിയും തുടങ്ങിയത്.

ഇഎംഎസിന്റെ അഭ്യർഥനയെ മാനിച്ച് പഠന കേന്ദ്രത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണു റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ 15 സെന്റും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ 20 സെന്റും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എ.കെ. ആന്റണി അനുവദിച്ചത്. 1977ൽ എകെജി സ്മാരക കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് ഇഎംഎസ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ യോഗത്തിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കുന്നുകുഴിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നും നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെ പഴയ ഗ്യാസ് ഹൗസ് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഞാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്.

1987ൽ എകെജി സെന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എട്ട് സെന്റ് ഭൂമി അനധികൃതമായി കയ്യേറിയതായി ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ ആരോപണമുണ്ടായി. ഇക്കാര്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റിൽ ഞാൻ ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റവന്യൂ അധികൃതർ ഭൂമി അളന്നപ്പോൾ അധികമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. ഗവേഷണ സ്ഥാപനം എന്ന പേരിൽ കെട്ടിട നികുതിയിലും വൈദ്യുതി നിരക്കിലും ഇളവു നേടിയിരുന്നു. എകെജി സെന്റർ ക്രമക്കേടുകൾ നിയമസഭയിലും ദേശീയ തലത്തിലും വിവാദമായി.

ഇതിനിടെ ഡല്‍ഹിയിൽ വച്ച് ഇഎംഎസിനെ കണ്ടപ്പോൾ വിശ്വാസപൂർവം അദ്ദേഹം എന്നോടു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എ.കെ. ആന്റണി, കെ.കരുണാകരൻ എന്നിവരെ ധരിപ്പിച്ചു. എകെജിയോടും ഇഎംഎസിനോടും ആദരവു പുലർത്തിയിരുന്ന അവരും കെപിസിസിയും രാഷ്ട്രീയ മാന്യതയുടെ പേരിലാണു വിവാദം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

