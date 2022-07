ഇടുക്കിയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ മരം വീണ് മൂന്നു പേർ മരിച്ചു

തൊടുപുഴ∙ ഇടുക്കിയിൽ വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി മരം വീണ് മൂന്നു പേർ മരിച്ചു. നെടുങ്കണ്ടത്തിനു സമീപം മൈലാടുംപാറ, പൊന്നാങ്കാണി, പൂപ്പാറയ്ക്കു സമീപം തോണ്ടിമല എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മരം വീണ് അപകടം നടന്നത്. മൈലാടുംപാറ സെന്റ് മേരീസ് എസ്റ്റേറ്റിൽ മുത്തുലക്ഷ്മി (46) പൂപ്പാറ ചൂണ്ടൽ സ്വദേശിനിയായ ലക്ഷ്മി (56), പൊന്നാങ്കാണിയിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയായ ബജു കിൻഡോ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പൂപ്പാറയിലെ അപകടത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു തൊഴിലാളികൾക്ക് പരുക്കേറ്റു.

English Summary : Three dies after tree fell in various parts of Idukki