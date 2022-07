മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനു പിന്നിലെ യഥാര്‍ഥ 'കലാകാരന്‍' ബിജെപി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ആണെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന നിയമസഭ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെയാണ് സേനയിലേക്ക് ഇനിയൊരു തിരിച്ചു പോക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതെന്നും ഒരു വിമത നീക്കത്തിന് കാഞ്ചി വലിച്ചതെന്നും വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ശേഷം ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു.

നിയമസഭ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി അവർ മത്സരിച്ച അഞ്ചു സീറ്റുകളും നേടി വിജയിച്ചു. ജൂൺ 20ന് കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വന്നതിനു പിന്നാലെ മുംബൈയിൽനിന്ന് പുറത്തുകടന്നത് കടുത്ത സുരക്ഷ ഭേദിച്ചാണെന്ന് ഷിൻഡെ വിവരിച്ചു. കനത്ത സുരക്ഷയാണ് മുംബൈയിൽ പൊലീസ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നും ഒരാളെ എങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമെന്നും എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുപോലെ പൊലീസിന്റെ സുരക്ഷ ഭേദിച്ച് എങ്ങനെ പുറത്തുചാടണമെന്നും എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു – ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു.

ജൂൺ 20ന് രാത്രി മുംബൈ വിട്ടതിനു പിന്നാലെ ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത എംഎൽഎമാർ സൂറത്തിലേക്കും പിന്നീട് ഗുവാഹത്തിലേക്കും പോയി. പിന്നീട് ജൂൺ 29ന് ഗോവയിലേക്കു പോയ വിമതസംഘം ജൂലൈ 2നാണ് മുംബൈയിലേക്കു തിരികെയെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു, ഉപുഖ്യമന്ത്രിയായി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും .

തന്റെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനു പിന്നിലെ യഥർഥ ശില്‌‍‍പി ഫഡ്നാവിസാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഷിൻഡെ വിമതനീക്കത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ തയാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുവാഹത്തിയിലെ ഹോട്ടലിൽനിന്ന് എംഎൽഎമാർ ഉറങ്ങിയശേഷം അർധരാത്രി ഫഡ്നാവിസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമായിരുന്നെന്ന് ഷിൻഡെ പറഞ്ഞു. ‘എന്റെ കൂടെയുള്ള എംഎൽഎമാർ ഉറങ്ങിയ ശേഷം ഞാനും ഫഡ്നാവിസും അർധരാത്രിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമായിരുന്നു. അവർ ഉണരുന്നതിനു മുൻപ് ഗുവാഹത്തിയിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരികെയെത്തും. ഫഡ്നാവ്സ് ആണ് എല്ലാ പദ്ധതികളും തയാറാക്കിയത്. അദ്ദേഹം എപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്നത് ആർക്കും പ്രവചിക്കാനാവില്ല.’– ഷിൻഡെ വ്യക്തമാക്കി. വിമത എംഎൽഎമാർ ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ താമസമാക്കിയെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഷിൻഡെ ഗുവാഹത്തിയിൽനിന്ന് ഗുജറാത്തിലെത്തി ഫഡ്നാവിസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്തകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

അതിനിടെ പുതിയ സർക്കാരിന്റെ വിപ്പ് ലംഘിച്ച ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തെ 16 എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഷിൻഡെ സ്പീക്കർ രാഹുൽ നർവേകർക്ക് കത്തു നൽകി. എന്നാൽ ഈ പട്ടികയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മകനും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ആദിത്യ താക്കറെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബാലാസാഹിബ് താക്കറെയോടുള്ള ബഹുമാനാർഥമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചുമകനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വിമതപക്ഷം പ്രതികരിച്ചത്.

English Summary : Eknath Shinde Reveals The "True Kalakar" Behind His New Government