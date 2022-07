ന്യൂഡൽഹി∙ ‘‘ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര കാലാവധി നീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിനാശകരമായിരിക്കും. ഏറെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതു സംഭവിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല’.-ജിഎസ്ടി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന് 5 വർഷം തികയുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ചണ്ഡിഗഡിൽ നടന്ന 47–ാമത് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ തമിഴ്നാട് ധനമന്ത്രി പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വച്ച പ്രതീക്ഷ ഇതായിരുന്നു. എന്നാൽ യോഗത്തിനു ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു–‘‘പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നഷ്ടപരിഹാര കാലാവധി സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും തൽക്കാലം പറയാനില്ല’’. ജിഎസ്ടി 5 വർഷം പൂ‍ർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ആഘോഷം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുമ്പോഴും കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ബാക്കിയാകുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാര കാലാവധി നീട്ടുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളുമെത്തിയതെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അതേക്കുറിച്ച് കാര്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ പോലും കേന്ദ്രം തയാറായില്ല. 2017 മേയ് 18ന് ചേർന്ന ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗമാണ് ജിഎസ്ടിക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകിയത്. കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ നിലവിലിരുന്ന രണ്ടായിരത്തോളം പരോക്ഷ നികുതികൾക്കു ബദലായുള്ള ജിഎസ്ടിയുടെ വരവ് നികുതിരംഗത്തെ അപ്പാടെ മാറ്റിയെഴുതി. 122–ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസായതോടെ, 2017 ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജിഎസ്ടി ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത്. നഷ്ടപരിഹാരം നിലച്ചാൽ കേരളത്തിനുൾപ്പെടെ എന്തു സംഭവിക്കും? എത്ര രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി കേന്ദ്രം ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചത്?

∙ എന്താണ് നഷ്ടപരിഹാരം?

2017ൽ ജിഎസ്ടി നിലവിൽ വന്നപ്പോള്‍, നികുതി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടം 5 വർഷത്തേക്ക് കേന്ദ്രം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. 14% വളർ‌ച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി തുക കേന്ദ്രം നൽകുന്നതാണു ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ്. ഇതിനായി 5 വർഷത്തേക്ക് നിശ്ചിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കു മേൽ ചുമത്തുന്ന സെസ് വഴിയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഉദ്ദേശിച്ച വരുമാനവളർച്ച ഉണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല സെസ് പിരിവിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ തടസ്സവും നേരിട്ടു. കോവിഡ് ഇതിന്റെ ആക്കം കൂട്ടി.

ചിത്രം: AFP

തുടർന്ന് 2 വർഷം വായ്പയെടുത്താണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയത്. ഇതിന്റെ തിരിച്ചടവ് ഇനിയും ബാക്കിയാണ്. 5 വർഷം കൊണ്ട് ജിഎസ്ടി പൂർണതോതിൽ നടപ്പാകുമ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യമില്ലെന്ന തത്വത്തിലാണ് ഈ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചത്. എന്നാൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടു ജിഎസ്ടി ട്രാക്കിലായിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം നീട്ടണമെന്നുമാണ് കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വാദം. കേരളത്തിന്റെ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൽ വർധനയുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിവർഷ കണക്കെടുത്താൽ 14 ശതമാനത്തിനു താഴെയാണ്. 14 ശതമാനമെങ്കിലുമെത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാറില്ല. എന്നാൽ കേരളത്തിന് 5 വർഷവും നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു.

∙ നഷ്ടപരിഹാരമില്ലെങ്കിലും സെസ് എന്തുകൊണ്ട്?

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം ജൂൺ 30ന് അവസാനിച്ചെങ്കിലും ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര സെസ് പിരിക്കുന്നത് 2026 മാർച്ച് വരെ തുടരും. പുകയില, സിഗരറ്റ്, വില കൂടിയ മോട്ടർസൈക്കിൾ, വിമാനം, ഉല്ലാസക്കപ്പൽ, ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് നിലവിൽ സെസ് ഉള്ളത്. വിജ്ഞാപനത്തോടെ ഇവയുടെ മേലുള്ള അധികബാധ്യത 2026 വരെ തുടരുമെന്നു ചുരുക്കം. 2020–21ൽ 1.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയും 2021–22ൽ 1.59 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമാണ് കേന്ദ്രം ഇതിനായി വായ്പയെടുത്തിരുന്നത്. പലിശയിനത്തിൽ 2021–22ൽ 7500 കോടി രൂപയാണ് അടച്ചത്. 2021–22ൽ 14,000 കോടി രൂപയും.

ചിത്രം: Shutterstock

മേയ് വരെയുള്ള ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാര കുടിശ്ശിക കേന്ദ്രം മൊത്തമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി കേരളത്തിന് ഒറ്റയടിക്ക് ലഭിച്ചത് 5693 കോടി രൂപയായിരുന്നു. സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിയിൽ വലയുന്ന കേരളത്തിന് ഒറ്റയടിക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ആശ്വാസമായിരുന്നു. അന്ന് ഉയർന്ന തുക കുടിശ്ശികയായി ലഭിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ: മഹാരാഷ്ട്ര (14,145 കോടി), തമിഴ്നാട് (9,602 കോടി), യുപി (8,874 കോടി), കർണാടക (8,633 കോടി), ഡൽഹി (8,012 കോടി)

∙ വരുമാന അനുപാതം മാറ്റുമോ?

16 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിൽ വാദമുന്നയിച്ചത്. ഇതിൽ മൂന്നു നാലു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനു പകരം സ്വന്തം നിലയിൽ വരുമാനം കണ്ടെത്തണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. നഷ്ടപരിഹാര കാലാവധി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ ജിഎസ്ടി വരുമാനം കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ തുല്യമായി വീതിക്കുന്ന നിലവിലെ രീതി മാറ്റി 60 ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറണമെന്നാണ് കേരള ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

Show more Show more

രാജ്യമാകെയുള്ള സർക്കാർ ചെലവുകളുടെ 64 ശതമാനവും സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനവിഹിതം ലഭിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൽ 70 മുതൽ 80 ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ധനമന്ത്രി ടി.എസ് സിങ് ഡിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 5 വർഷത്തേക്കു കൂടി നഷ്ടപരിഹാരം നീട്ടണമെന്നും. എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തീരുമാനമായില്ല.

∙ കോടതി വിധിക്കു ശേഷമുള്ള ആദ്യ യോഗം

ജിഎസ്ടി കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ വന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം നടപ്പാക്കുന്നതിനു പകരം സമവായത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ബംഗാൾ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കൗൺസിലിന്റെ ശുപാർശകൾക്കു പ്രേരക സ്വഭാവം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും ജിഎസ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നിർമാണത്തിനു പാർലമെന്റിനും നിയമസഭകൾക്കും തുല്യ അധികാരമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു വിധി. ഈ വിധിക്കു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ജിഎസ്ടി യോഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. ‌‌

ജിഎസ്ടി നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൗൺസിലിന്റെ ശുപാർശകൾ പാലിക്കാൻ സർക്കാരുകൾക്കു ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ, നികുതി സംബന്ധമായ അടിസ്ഥാന നിയമനിർമാണങ്ങൾക്കു പാർലമെന്റിനും നിയമസഭകൾക്കുമുള്ള അധികാരം കൗൺസിലിന്റെ ശുപാർശകൾക്കു വിധേയപ്പെട്ടുള്ളതാണെന്ന് അർഥമില്ലെന്നും കോടതി അന്നു വിധിച്ചു. ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന്റെ ശുപാർശകൾ തള്ളിക്കളയാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നിലവിൽ അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും 5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര റവന്യു സെക്രട്ടറി തരുൺ ബജാജ് അതിനു ശേഷം പ്രതികരിച്ചത്.

English Summary: GST Compensation to States Not to Extend: Analysis