ഷിൻഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയത് എന്റെ ഐഡിയ: അതൃപ്തനെന്ന അഭ്യൂഹത്തിനിടെ ഫഡ്നാവിസ്

നാഗ്പുർ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനാ വിമതൻ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനാുള്ള ആശയം തന്റേതാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി ബിജെപി നേതാവും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് രംഗത്ത്. ഷിൻഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതോടെ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനാകേണ്ടി വന്നതിൽ അതൃപ്തനാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ്, ഷിൻഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ആശയം തന്റേതായിരുന്നുവെന്ന ഫഡ്നാവിസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ മാനസികമായി തയാറായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റതെന്നും ഫഡ്നാവിസ് വെളിപ്പെടുത്തി. സ്വന്തം നാടായ നാഗ്പുരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫഡ്നാവിസ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്.

2019ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി–ശിവസേനാ സഖ്യമാണ് വിജയിച്ചതെങ്കിലും, ജനവിധി മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ഫഡ്നാവിസ് ആരോപിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ പാർട്ടിയും ശിവസേനയിലെ വിമത വിഭാഗവും ഒരു പൊതു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനായിട്ടാണ് ഒന്നിച്ചതെന്നും അല്ലാതെ അധികാരത്തിനായിട്ടല്ലെന്നും ഫഡ്നാവിസ് വ്യക്തമാക്കി.

വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ രാജിവച്ചതോടെ, ജൂൺ 30നാണ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. മന്ത്രിസഭയിലേക്കില്ലെന്ന് നിലപാടെടുത്ത ഫഡ്നാവിസ് പിന്നീട് ബിജെപി കേന്ദ്രനേത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി.

