യുഎസ് വെടിവയ്പ്: 22 വയസ്സുകാരൻ കസ്റ്റഡിയിൽ, അപകടകാരിയെന്നു പൊലീസ്

ഷിക്കാഗോ∙ യുഎസിലെ ഷിക്കാഗോയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡിനിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ ആറു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ 22 വയസ്സുകാരന്‍ കസ്റ്റ‍ഡ‍ിയിൽ. പ്രതിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന റോബർട്ട് ക്രിമോയാണ് പിടിയിലായത്. ഇല്ലിനോയിലെ ഹൈലാൻഡ് പാര്‍ക്കിൽ പരേഡ് നടക്കുന്നതിനിടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽനിന്നാണ് പ്രതി വെടിയുതിർത്തത്. അക്രമത്തിൽ ആറു പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

പരുക്കേറ്റവരിൽ കുട്ടികളടക്കം ഉണ്ടെന്നും ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചു. വെടിവയ്പിനു പിന്നാലെ കാറിൽ പിന്തുടർന്നാണു പ്രതിയെ പിടികൂടിയതെന്ന് ഹൈലാൻഡ് പാർക്ക് പൊലീസ് ചീഫ് ലൂ ജോഗ്‍മെൻ മാധ്യമങ്ങളോടു വെളിപ്പെടുത്തി. അത്യന്തം അപകടകാരിയാണു പ്രതിയെന്നാണു പൊലീസിന്റെ നിലപാട്. പ്രതിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ തോക്കുകളും വെടിവയ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ ഏറെയുണ്ടന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി.

ജൂലൈ നാലിന് യുഎസ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ആഘോഷ പരിപാടികളും പരേഡുകളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഷിക്കാഗോയിൽ നടന്ന പരേഡിനിടെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത്. ഇല്ലിനോയില്‍ വെടിയേറ്റ അഞ്ചു പേർ സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ മരിച്ചു. ഒരാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച ശേഷമാണു മരിച്ചത്. ഫിലാഡൽഫിയയിലെ മറ്റൊരു അക്രമത്തിൽ രണ്ടു പൊലീസുകാർക്കു പരുക്കേറ്റതായും യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: US Shooting: Suspect, 22, "Fired From Rooftop With High-Powered Rifle"