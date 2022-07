മുംബൈയിൽ കനത്ത മഴ; നഗരം വെള്ളത്തിൽ: പലഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷം

മുംബൈ∙ മുംബൈയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ രാത്രിമുതൽ തുടരുന്ന കനത്തമഴയിൽ നഗരത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട്. നഗരപാതകളിലെല്ലാം വെള്ളം ഉയർന്നതോടെ നഗരത്തിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കും രൂക്ഷമായി. നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. മുംബൈയിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

മുംബൈയ്ക്കു പുറമേ താനെ, പാൽഘർ, സിന്ധുദുർഗ് ജില്ലകളിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അന്ധേരിയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് റോഡുകൾ മുങ്ങി. താഴ്‌ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായത് ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തെയും ബാധിച്ചു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും മുംബൈയിൽ മഴ കനക്കുമെന്നാണു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കനത്ത ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ അറിയിച്ചു.

