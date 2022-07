ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ദുബായിലേക്കു പുറപ്പെട്ട സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് കറാച്ചിയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. വിമാനം കറാച്ചിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തെന്നും അടിയന്തര സ്ഥിതിയില്ലെന്നും എയർലൈൻസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാര്‍ എല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ്. ഇവരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ കറാച്ചിയിൽനിന്ന് ദുബായിലെത്തിക്കും.



English Summary: SpiceJet Flight From Delhi Diverted To Karachi After Minor Fault