ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധികാരം ദുരുപയോഗിക്കുന്നു: നിയമപരമായി നേരിടാൻ ട്വിറ്റർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉള്ളടക്കത്തിനുമേൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ട്വിറ്റർ. നിയമപരമായി വിഷയം നേരിടാനാണ് യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സാമൂഹിക മാധ്യമം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തുന്നതായാണു ട്വിറ്ററിന്റെ നിലപാട്. ഉള്ളടക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടലുകളുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിഷയത്തിന്റെ നിയമവശം ട്വിറ്റർ പരിശോധിക്കുന്നത്.

ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഐടി മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര സിഖ് രാഷ്ട്രവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഹാൻഡിലുകളും കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരായ ട്വീറ്റുകളും നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ട്വിറ്ററിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിയമപരമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ട്വിറ്ററിന്റെ നീക്കത്തില്‍ കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.



English Summary: Twitter To Allege Abuse Of Power By Indian Officials: Report