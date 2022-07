വാസ്തു വിദഗ്ധൻ ചന്ദ്രശേഖർ ഗുരുജിയെ ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കെ കുത്തിക്കൊന്നു

ബെംഗളൂരു ∙ വാസ്തുശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ചന്ദ്രശഖർ ഗുരുജിയെ ആളുകൾ നോക്കി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. കർണാടകയുടെ ഹുബ്ബള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ ഇന്നു രാവിലെയാണ് സംഭവം. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയ രണ്ടു പേർ റിസപ്ഷനിൽവച്ചാണ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ കുത്തിക്കൊ‌ന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

ചന്ദ്രശേഖറിനെ കാണാൻ രണ്ടു പേർ റിസപ്ഷനിൽ എത്തുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന ശേഷം ഒരാൾ അനുഗ്രഹം തേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ തൊടുന്നതും അതേസമയം രണ്ടാമൻ തുണിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച കത്തിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കുത്തുന്നതും സിസിടിവിയിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ആവർത്തിച്ചു കുത്തുന്നതും കാണാം.

ആക്രമണം കണ്ടു നടുങ്ങിയ വനിത റിസപ്ഷനിസ്റ്റും മറ്റു ദൃക്സാക്ഷികളും പെട്ടെന്ന് ഓടിമാറി. അവിടെ കൂടിനിന്ന ചിലർ അക്രമികളെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൊലയാളികൾ ഇവരെ കത്തികാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവിടെനിന്നും കടന്നുകളഞ്ഞു.

സംഭവമറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മൊബൈൽ ടവർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികളെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികൾ ഉടൻ പിടിയിലാകുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കർണാടകയിലെ ബാഗലാകോട്ട സ്വദേശിയായ ചന്ദ്രശേഖർ സിവിൽ എൻജിനീയറാണ്. പ്രാദേശിക ചാനലിലെ ‘സരൾ വാസ്തു’ എന്ന പരിപാടിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനാകുന്നത്. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് ചന്ദ്രകുമാർ ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.



