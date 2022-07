'യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ എന്റെ കുട്ടികൾ';ഇനി പിഴത്തുകയും കെ. സുധാകരൻ നൽകുമോ?

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സുധീർഷാ ഇരുന്നൂറോളം രാഷ്ട്രീയ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. എല്ലാം സമരങ്ങളുടെ പേരിൽ. കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരങ്ങളാണ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ സുധീർഷായ്ക്ക് ഡബിൾ സെഞ്ചറി സമ്മാനിച്ചത്. ബോണസായി ലഭിച്ചത് പൊലീസിൽനിന്നുണ്ടായ ക്രൂരമർദനവും. തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ പ്രസിഡന്റായതിനാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കുമുള്ള എല്ലാ സമരങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും പൊലീസ് പേരെഴുതിച്ചേർത്ത് പ്രതിയാക്കും. സുധീർഷായുടെ മാത്രം കഥയല്ലിത്. 5 കൊല്ലം സമരം, അടുത്ത 5 കൊല്ലം ഭരണം എന്ന രീതിമാറിയതോടെ പ്രതിപക്ഷ യുവജനസംഘടനാ നേതാക്കളെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണിത്. എല്ലാവരെയും കേസുകൾ വരിഞ്ഞുമുറുകയാണ്. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന നേതാക്കളുടെയെല്ലാം പേരിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒട്ടേറെ കേസുകളുണ്ട്. പ്രധാന നേതാക്കൾക്കെല്ലാം ശരാശരി നാൽപതിലേറെ കേസ് വീതമുണ്ട്. ലാത്തിച്ചാർജിന്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ട്. ഭരണം നഷ്ടമായതോടെ കേസുകൾ എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതായി. കൂടാതെ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഇനിയുള്ള നാലുവർഷക്കാലവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനു സമരകാലമാണ്. ഗ്രൂപ്പു തിരിഞ്ഞുള്ള ആരോപണവും പ്രത്യാരോപണവും തമ്മിലടിയുമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ക്യാംപുകളിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ പാലക്കാട് നടന്ന സംസ്ഥാന ക്യാംപ് അതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും സമരരംഗത്ത് സജീവമാകാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം. പക്ഷേ, ഇനി ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരൻ തല്ലുകൊണ്ടാലോ കേസിൽ കുടുങ്ങിയാലോ ജയിലിൽ പോയാലോ സംരക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാകണം, നിയമസഹായം മാത്രം പോരാ, പിഴയടയ്ക്കാനുള്ള പണവും പാർട്ടി തരണം. ക്യാംപിലെത്തിയ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനെ വേദിയിലിരുത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതുമാത്രമായിരുന്നു. ‘എന്റെ കുട്ടികൾ’ എന്ന് പ്രവർത്തകരെ വിളിക്കുന്ന കെ.സുധാകരനും പാർട്ടിയും ഇതിനെന്തു മറുപടി നൽകുമെന്നാണ് സംഘടന കാത്തിരിക്കുന്നത്.

സമരസജ്ജമായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെയാണ്. 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ആരംഭിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സീസണിലേക്കായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ തീ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസിനു മുന്നിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും തീവ്ര സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ ഭരണപക്ഷ സംഘടനയായതോടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കേഡറായ സമരസംഘടനയായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാറിയെന്നാണ് സംസ്ഥാന ക്യാംപ് വിലയിരുത്തിയത്. കെഎസ്‌യുവിനും പുതിയ ഊർജം ലഭിച്ചു.

വി.ഡി.സതീശൻ

∙ കൃഷ്ണമണിപോലെ നോക്കുമോ?

ഏറ്റവും മികച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ തന്നാൽ അവരെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നോക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ക്യാംപിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിലാൽ സമദ് സ്വന്തം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചുകിട്ടാൻ മധുരയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സി.പി. മാത്യുവിനെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തൊടുപുഴയിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിനു നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിൽ പരുക്കേറ്റാണ് ബിലാലിനു കാഴ്ച നഷ്ടമായത്. ലെൻസ് മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയ ബിലാലിന് കാഴ്ച കിട്ടുമോയെന്നറിയാൻ ഇനിയുമേറെ കാത്തിരിക്കണം.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും ആവേശത്തോടെ സമരം നടത്തിയ സമയമായിരുന്നു ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടു വർഷം. 5 വർഷം എൽഡിഎഫെങ്കിൽ അടുത്ത 5 വർഷം യുഡിഎഫ് എന്നാണു രീതിയെന്നതിനാൽ പിഎസ്‌സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്, സ്വർണക്കടത്ത് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സ‍ർക്കാരിനെതിരെയും പെട്രോൾ വിലവർധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയും സമരം നടത്തി. എന്നാൽ, സമരങ്ങളോട് തീരെ സഹിഷ്ണുതയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് ഇടതുസർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. കേസെടുക്കുക മാത്രമല്ല, സമരങ്ങളെ കായികമായി തന്നെ നേരിടുകയായിരുന്നു സർക്കാരെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധന സമരത്തിൽനിന്ന് (ഫയൽ ചിത്രം)

‘അടിയുടെ ഇടിയുടെ വെടിയുടെ മുന്നിൽ അടിപതറാത്തൊരു പ്രസ്ഥാനം’ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും സമരങ്ങളെ കേസിലും മർദനത്തിലും മുക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമമാണ് പിണറായി സർക്കാർ നടത്തിയതെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎ പറയുന്നു. മുൻപുള്ള സർക്കാരുകൾ സമരങ്ങളോടു സ്വീകരിക്കാത്ത നിലപാടാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചത്. ചെറിയ പ്രതിഷേധപ്രകടനങ്ങൾക്കു പോലും പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പല സമരങ്ങളിലും ലാത്തിച്ചാർജും ജലപീരങ്കി പ്രയോഗവുമുണ്ടായി. മർദനത്തിന്റെ അനുബന്ധ ദുരിതം പലപ്രവർത്തകരും ഇപ്പോഴും പേറുകയാണ്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന വകുപ്പുകളും എല്ലാ സമരത്തിലും നിർബന്ധമായും ചേർത്തതോടെ കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി. അപ്പോഴെല്ലാം പ്രതീക്ഷ, ഭരണം മാറുമ്പോൾ കേസെല്ലാം എഴുതിത്തള്ളുമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ സിപിഎം തുടർഭരണം നേടിയതോടെ ആ പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്തായി.

∙ കേസ് തീർക്കാൻ വേണം ലക്ഷങ്ങൾ

കേസുകളിലും പരുക്കുകളിലും തളരാതെ പ്രവർത്തകരെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോവുകയെന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്നത്. അതിന് ആളും അർഥവും നൽകാൻ കോൺഗ്രസ് കൂടെ വേണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം തടസപ്പെടുത്തൽ, പൊലീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, അന്യായമായ സംഘം ചേരൽ തുടങ്ങി പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചുവെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ സമരങ്ങളിൽ ചുമത്തും. പലപ്പോഴും സമരക്കാർ റിമാൻഡിലാകും. ലക്ഷങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്ക് സമരങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പങ്കെടുക്കുന്ന പല പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും 1500, 2000 രൂപയൊക്കെയാണ് പിഴയായി ഈടാക്കാൻ കോടതി നിർദേശിക്കാറുള്ളത്.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിനു നേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ. ഫയൽ ചിത്രം: Facebook/Indian Youth Congress Kerala

ഒരു സമരത്തിന്റെ പേരിൽ 50 പേർ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ വന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും പിഴയായി നൽകേണ്ടിവരും. ഏതാനും ചിലർ മാത്രം പിഴയടച്ചാൽ കേസ് അവസാനിക്കില്ലെന്നതിനാൽ എല്ലാവരും പിഴ അടയ്ക്കുന്നതു വരെ കേസ് വൈകും. കേസുകളുടെ വിചാരണ അനന്തമായി വൈകുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. പഠനത്തിനോ ജോലിക്കോ വേണ്ടി കേരളത്തിനു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് കേസ് ബാധ്യതയാകും. വിചാരണകൾക്ക് തുടർച്ചയായി വരാതിരുന്നാൽ വാറണ്ടാകും. ഇതിനിടെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദങ്ങൾ സഹിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ പലയിടത്തും രാഷ്ട്രീയസംഘർഷവും പതിവാണ്.

കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അഭിഭാഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കെപിസിസി ലീഗൽ സെൽ രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും പിഴ അടയ്ക്കാനുള്ള പണത്തിനു കൂടി വഴി കണ്ടെത്താൻ പാർട്ടി സഹായം വേണമെന്നാണ് സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഭരണമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക സഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നാണ് ക്യാംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

∙ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരമില്ല

വൈദ്യശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ‘തലനരച്ച ഒരു തലമുറയിൽനിന്ന് ’ യുവതലമുറയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളൂവെന്ന് ഒരു കെഎസ്‌യു ക്യാംപിൽ പ്രസംഗിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റിയാണ്. എന്നാൽ പതിവിനു വിപരീതമായി കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ പരിഗണന ലഭിച്ചു. പതിനഞ്ചോളം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ജയിച്ചത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ മാത്രമാണ്.

ഷാഫി പറമ്പിൽ

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഐസിസിയും കെപിസിസിയും തങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് പരാതിയുണ്ട്. പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മുൻനിരപേ‍ാരാളികളായി പ്രവർത്തകർ എന്നുമുണ്ടാകും.‌ പക്ഷേ, നിലനിൽപ്പും ഉപജീവനവും അനുബന്ധകാര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നേതൃത്വമാണ്. പാർട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലുളള സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, സെ‍ാസൈറ്റികൾ, ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജേ‍ാലി ലഭിക്കുകയെന്നത് ഔദാര്യമല്ലെന്നും യൂത്ത് കേ‍ാൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ അവകാശമാണെന്നുമാണ് പാലക്കാട്ട് സമാപിച്ച ക്യാംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

