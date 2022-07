18 ദിവസത്തിനിടെ 8 തകരാറുകൾ; സ്പൈസ് ജെറ്റിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ നിമിത്തം വിമാനങ്ങൾ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തുന്നത് തുടർക്കഥയായതോടെ, സ്പൈസ് ജെറ്റിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സുരക്ഷാ നോട്ടിസ്. തുടർച്ചയായി സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണം തേടി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) സ്പൈസ് ജെറ്റിനു നോട്ടിസ് നൽകിയത്.

യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് സുപ്രധാനം എന്നു വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര വ്യോമയാനമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ സ്പൈസ് ജെറ്റിന് അയച്ച നോട്ടിസ് ട്വീറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘‘യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് സുപ്രധാനം. സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തീരെ ചെറിയ പ്രശ്നം പോലും വിശദമായി പരിശോധിച്ച് അടിയന്തരമായി തിരുത്തും’ – സിന്ധ്യ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

‘‘വിമാനങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഇറക്കുകയോ ചെയ്ത വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്’ – സ്പൈസ് ജെറ്റിന് അയച്ച നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു.

പറക്കുന്നതിനിടെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ട് സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളാണ് അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കിയത്. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ദുബായിലേക്കു പറന്ന സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം സാങ്കേതിക പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി കറാച്ചിയിൽ ഇറക്കിയതായിരുന്നു ആദ്യ സംഭവം. പിന്നാലെ, ഗുജറാത്തിലെ കാണ്ട്‌ലയിൽനിന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്‌ക്കിടെ മറ്റൊരു സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനം അടിയന്തരമായി മുംബൈയിലും ഇറക്കി. വിൻഡ്ഷീൽഡിൽ വിള്ളൽ കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് വിമാനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കിയത്.

