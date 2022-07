ചണ്ഡീഗഡ്∙ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ വീണ്ടും വിവാഹിതനാകുന്നു. ഡോ. ഗുർപ്രീത് കൗർ ആണ് വധു. ജൂലൈ 7നാണ് വിവാഹം. ചണ്ഡിഗഡിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽവച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾ. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആംആദ്മി പാർട്ടി നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

ഭഗവന്ത് മാന്റെ രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. 6 വർഷം മുൻപാണ് വിവാഹ മോചിതനായത്. ആദ്യ ഭാര്യയിൽ ഭഗവന്ത് മാന് രണ്ടു മക്കളുണ്ട്. ഇവർ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം യുഎസിലാണ് താമസം. മാർച്ച് 16ന് നടന്ന ഭഗവന്ത് മാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ സദസ്സിൽ ഇവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് ഈ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുക.

English Summary: Bhagwant Mann, Punjab CM, to tie the knot for the second time tomorrow