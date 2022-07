ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ഗാര്‍ഹികാവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക വില വീണ്ടും വര്‍ധിപ്പിച്ചു. 50 രൂപയാണ് സിലിണ്ടറിന് കൂട്ടിയത്‌. ഇതോടെ 14.2 കിലോ പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് 1,060.50 രൂപ ആയി. രണ്ടുമാസത്തിനിടെ മൂന്നാം തവണയാണ് ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിനു വില കൂട്ടുന്നത്.

നേരത്തെ ഇത് 956.05 രൂപയായിരുന്നു. വാണിജ്യാവശ്യത്തിനായുള്ള പാചകവാതകത്തിന്റെ വില 8.50 രൂപ കുറച്ചു, പുതിയ വില 2,027 രൂപ.

