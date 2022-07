പാലക്കാട് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മരണം: 2 ഡോക്ടർമാർ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

പാലക്കാട് ∙ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവ ചികിത്സയ്ക്കിടെ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൊലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം ചെമ്പകശ്ശേരി എം.രഞ്ജിത്തിന്റെ ഭാര്യ ഐശ്വര്യയും (25) ആൺകുഞ്ഞും മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് നടപടി. പാലക്കാട് തങ്കം ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളായ ഡോ. പ്രിയദർശിനി, ഡോ. അജിത്ത് എന്നിവരെയാണു പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഐശ്വര്യയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മരണത്തിൽ ചികിത്സാപ്പിഴവെന്ന ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പും അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കുഞ്ഞിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി, ഐശ്വര്യയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്ന തൃശൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി ശേഖരിച്ചാണ് ഡോക്ടര്‍മാരെ പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. ബന്ധുക്കളുടെയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെയും മൊഴിയെടുക്കൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഡിഎംഒയും ചികിത്സാരേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും അനുബന്ധ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതോടെ ചികിത്സാപ്പിഴവുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെ ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിക്കും. ചികിത്സാ സംബന്ധമായ രേഖകളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തുടങ്ങി. ഡിവൈഎസ്പി പി.സി.ഹരിദാസ്, ടൗൺ സൗത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജു ഏബ്രഹാം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് രേഖാമൂലം ലഭിക്കുന്നതോടെ പൊലീസ് തുടർ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും.

ജൂൺ 29നാണു പ്രസവത്തിനായി ഐശ്വര്യയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 3നു പുലർച്ചെ പ്രസവത്തിൽ കുഞ്ഞു മരിച്ചു. തുടർന്നു ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. 3 ഡോക്ടർമാരാണ് ഐശ്വര്യയെ ചികിത്സിച്ചതെന്നാണു മൊഴി. പ്രസവത്തിനിടെയുണ്ടായ തടസ്സങ്ങളാണ് ഇരുവരുടെയും മരണത്തിനു കാരണമെന്നാണു പ്രാഥമിക വിവരം. പ്രസവസമയത്തു കുഞ്ഞിനു ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതായും സൂചനകളുണ്ട്. ആന്തരാവയങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലേ വിശദമായ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ.

കുഞ്ഞിനു മിടിപ്പു കുറവാണെന്നും പരിചരണത്തിലാണെന്നും ഒരു ഡോക്ടർ അറിയിച്ചപ്പോൾ പ്രസവിച്ച ഉടൻ കുട്ടി മരിച്ചെന്നാണു മറ്റൊരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. അമ്മയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലായേക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ചെവിക്കൊണ്ടില്ലെന്നും അനുമതിയില്ലാതെ ഗർഭപാത്രം നീക്കിയെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. നല്ലേപ്പിള്ളി പണിക്കർകളം മോഹനൻ, ഓമന ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ഐശ്വര്യ. അശ്വതിയാണു സഹോദരി. ഐശ്വര്യയുടെ ആദ്യ പ്രസവമാണിത്.

English Summary: Doctors booked over death of newborn, mother in Palakkad