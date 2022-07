വഴിയോരത്തെ മരം കടപുഴകി യാത്രക്കാരനു മുകളിലേക്ക്‌; അദ്ഭുത രക്ഷപ്പെടൽ– വിഡിയോ

പുൽപള്ളി∙ കടപുഴകിയ മരത്തിനടിയില്‍പ്പെടാതെ കാല്‍നട യാത്രക്കാരന്‍ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ചെറ്റപ്പാലം നീറന്താനത്ത് കുഞ്ഞുമോനാണ്(61)തലനാരിഴയ്ക്കു രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇന്നു രാവിലെ ചെറ്റപ്പാലത്താണ് സംഭവം. വഴിയോരത്തെ വാകയാണ് കടപുഴകിയത്. കുഞ്ഞുമോന്‍ നടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് വഴിയോരത്തെ മരം കടപുഴകിയത്.

കുഞ്ഞുമോന്‍ മരത്തിനടിയില്‍പ്പെട്ടുവെന്നാണ് കണ്ടുനിന്നവര്‍ കരുതിയത്. സമീപത്തെ കടകളില്‍ നിന്നു രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി ഓടിയെത്തിയവര്‍ക്കു കുഞ്ഞുമോന്‍ പരുക്കില്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ശ്വാസം നേരേ വീണത്. മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങള്‍ തട്ടി കുഞ്ഞുമോന്‍ ചൂടിയിരുന്ന കുടയുടെ രണ്ടു കമ്പികള്‍ പൊട്ടി.

English Summary: Huge tree falls on road in Pulpally; narrow escape for pedestrian