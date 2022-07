ഷിൻഡെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ മൈക്ക് തട്ടിയെടുത്ത് ഫഡ്നാവിസ്; വിഡിയോ വൈറൽ

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേന വിമത എംഎൽഎയായ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കി ബിജെപി ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസാകും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന വാദവും ഒരുവിഭാഗം ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇത് ശരിയെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. ഷിൻഡെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് െകാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ഫഡ്നാവിസ് മൈക്ക് തട്ടിയെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉത്തരം നൽകുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയാണെന്ന തരത്തിൽ ട്വിറ്ററിൽ വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം നിയമസഭയിൽ എല്ലാവരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായി ഫഡ്നവാസിന്റെ അനുമതി ചോദിക്കുന്ന ഷിൻഡെയുടെ വിഡിയോയും വൈറലാകുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, മഹാരാഷ്ട്ര വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ വിപ്പ് ലംഘിച്ചതിന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തെ ശിവസേനാ എംഎൽഎമാരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗവും വിമതർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉദ്ധവ് പക്ഷവും സ്പീക്കർക്കു പരാതി നൽകി. ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉദ്ധവിന്റെ മകൻ ആദിത്യ താക്കറെയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ധവിന്റെ പിതാവും ശിവസേനാ സ്ഥാപകനുമായ ബാൽ താക്കറെയോടുള്ള ബഹുമാനസൂചകമായാണിതെന്നാണു വിശദീകരണം. തങ്ങളാണു യഥാർഥ ശിവസേനയെന്ന് ഇരുപക്ഷവും അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂറുമാറ്റ വിഷയം സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ വിപ്പ് ലംഘനവും കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉദ്ധവ് വിഭാഗം പറഞ്ഞു.

English Summary: The Deputy CM literally snatches the mic away while the CM is still speaking.