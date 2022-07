കൊൽക്കത്ത∙ കാളി ദേവിയെ കുറിച്ച് പരാമർശം നടത്തിയതിന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്രയ്‌ക്കെതിരെ ഭോപ്പാലിൽ എഫ്‌ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് ജിതൻ ചാറ്റർജിയാണ് എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തത്. ഐപിസി 295 എ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, താൻ കാളി ഭക്തയാണെന്നും ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും മഹുവ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മഹുവയുടെ പരാമർശത്തെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് തള്ളുകയും അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് മഹുവ അൺഫോളോ ചെയ്തു.

സംവിധായിക ലീന മണിമേഖലയുടെ ‘കാളി’ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പോസ്റ്റർ വിവാദമായതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്റെ കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് മഹുവ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അവകാശമുള്ളതിനാൽ കാളി ദേവിയെ മാംസാഹാരവും മദ്യവും സ്വീകരിക്കുന്ന ദേവി ആയി സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നായിരുന്നു മഹുവയുടെ പരമാർശം.

‘ഭൂട്ടാനിലും സിക്കിമിലും പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ അവരുടെ ദൈവത്തിന് വിസ്കി നേദിക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ വിസ്കി പ്രസാദമായി നൽകുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാളി മാംസാഹാരവും മദ്യവും സ്വീകരിക്കുന്ന ദേവിയാണ്. ഒരു കാളി ഭക്ത എന്ന നിലയിൽ, കാളിയെ ആ രീതിയിൽ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതാണ് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം. നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സസ്യാഹാരിയായും വെളുത്ത വസ്ത്രധാരിയായും ആരാധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്’– മഹുമ പറഞ്ഞു.

പരാമർശം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ, ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടാണോയെന്ന് ചോദിച്ച് ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. ‘തൃണമൂൽ മേധാവിയും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മമത ബാനർജി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കണം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. നേരത്തേയും തൃണമൂൽ നേതാക്കള്‍ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ട് നേടുന്നതിനായി ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്താനുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടാണിതെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു’– ബിജെപി നേതാവ് രതീന്ദ്ര ബോസ് പറഞ്ഞു. പിന്നാലെ, മഹുവ നടത്തിയ അഭിപ്രായങ്ങളും കാളി ദേവിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും വ്യക്തിപരമാണെന്നും ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളെ പാർട്ടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും തൃണമൂൽ കോണ്‍ഗ്രസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കാളി ദേവി വേഷധാരി പുകവലിക്കുന്നതും എൽജിബിടിക്യു പതാക പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ‘കാളി’ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പോസ്റ്ററിനെതിരായ പരാതിയിൽ സംവിധായിക ലീന മണിമേഖലയ്ക്കെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന ഡൽഹി സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണു കേസെടുത്തത്.

English Summary: Trinamool's Mahua Moitra Faces Case Over 'Kali' Remark, Says "Bring It On"