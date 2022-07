സിപിഎമ്മിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയട്ടെ, എന്നിട്ട് പ്രതികരിക്കാം: കാനം രാജേന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണഘടനയെ ആക്ഷേപിച്ച് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ. ഇക്കാര്യത്തിൽ സിപിഎം തീരുമാനമെടുത്തശേഷം മാത്രമേ പ്രതികരിക്കൂവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

‘‘അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം അറിയട്ടെ. ഇക്കാര്യം അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനു മുൻപ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല. അദ്ദേഹം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാണ്’’ – കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, സജി ചെറിയാന്‍ തല്‍ക്കാലം രാജിവയ്ക്കില്ല. നിയമവശം പരിശോധിച്ചശേഷം മാത്രം നടപടിയെടുത്താല്‍ മതിയെന്നാണ് സജി ചെറിയാന്‍ കൂടി പങ്കെടുത്ത സിപിഎം അവെയ്‍ലബിള്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്‍റെ തീരുമാനം. രാജിവയ്ക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്തിന് രാജിയെന്നാണ് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടു ചോദിച്ചത്. പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഇന്നലെ പറ‍ഞ്ഞുവല്ലോ എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നാക്ക് പിഴ പറ്റിയെന്നായിരുന്നു സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ സജി ചെറിയാന്റെ വിശദീകരണം.

മന്ത്രി ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമായിരുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശനവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുയര്‍ന്നു. സര്‍ക്കാരിനെയും പാര്‍ട്ടിയെയും മന്ത്രി പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയെന്നും വിലയിരുത്തി. വ്യാഴാഴ്ച ചേരുന്ന സമ്പൂര്‍ണ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു. സജി ചെറിയാന്‍ പ്രഥമദൃഷ്ടിയാ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് എജിയുടെ നിയമോപദേശം.

