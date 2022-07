പിള്ളയെ പുറത്താക്കിയ കരുണാകരൻ;പക്ഷേ മന്ത്രി സജിയെ പിണറായി രാജിവയ്പിക്കുമോ?

‘‘നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അതിനു കഴിയില്ലല്ലോ’’– എന്നാണു മന്ത്രിയായിരുന്ന ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഉപസംഹരിച്ചത്. ഏതിന്? അതായിരുന്നു കേരളവും കോടതിയും പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം. ഏതു കഴിവാണ് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് മലയാളികൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് എന്ന ചോദ്യമുയർന്നപ്പോഴാണ് മന്ത്രി കുടുങ്ങിയത്. പ്രസംഗത്തിൽ തൊട്ടുമുൻപ് മന്ത്രി പിള്ള വിശദമായി പറഞ്ഞത് പഞ്ചാബിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പഞ്ചാഗ്നിയുടെ നടുവിൽ എന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അക്ഷരാർഥത്തിൽ ആ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും തീവ്രവാദികൾ നിരവധി പേരെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിവന്നത്. ഖലിസ്ഥാൻ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിനും എതിരായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും പകരം സ്വതന്ത്ര രാജ്യം വേണമെന്നും ആയിരുന്നു വാദം. ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം അതിനെ അടിച്ചമർത്തുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി തീവ്രവാദികളെ തുരത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ 1984ൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തന്നെ വധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭീകരർ മറുപടി നൽകിയത്. ആ ഞെട്ടൽ വിട്ടുമാറും മുൻപായിരുന്നു 1985 മേയ് 25നു എറണാകുളം രാജേന്ദ്ര മൈതാനത്തു പാർട്ടി സമരപ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിൽ പിള്ള ചോദിച്ചത്- നമ്മൾ പഞ്ചാബിനെ മാതൃകയാക്കണോ?.. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അതിനു കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളി ഓർത്തത് ആ ഭീകര നാളുകളെയായിരുന്നു.

ഭരണഘടനയോട്, ഭരണഘടനയോട് മാത്രമേ ഉത്തരം പറേയണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് കോടതികളെപ്പറ്റി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത്. സമീപകാലത്തെ വിവാദ വിധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭരണഘടനയെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ ഉർത്തിപ്പിടിച്ചത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ പൗരന്മാർ ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിലപിച്ചു. മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഭരണഘടനയെപ്പറ്റി കാഷ്വലായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഞെട്ടുന്നു.

ആർ.ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ കോച്ച് ഫാക്ടറിയോ രാജ്യമോ?

ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തന്റെ ഭാഗം വികസനത്തെപ്പിടിച്ചാണ് അന്ന് ന്യായീകരിച്ചത്. കേരളത്തിൽ പാലക്കാട്ട് റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കു പിന്നാലെ മകൻ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോൾ സിഖ് വികാരം തണുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തലയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്ദിര വധത്തിനു പിന്നാലെ ഡൽഹിയിലും മറ്റും നടന്ന ഭീകരമായ സിഖ് കൂട്ടക്കൊലയെ തുടർന്ന് വലിയൊരു സമൂഹത്തിന് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു വികസന വാഗ്ദാനങ്ങൾ പഞ്ചാബിലേക്ക് നീണ്ടത്. ഇക്കാര്യമാണ് മന്ത്രി പിള്ളയെ രോഷാകുലനാക്കിയത്.

‘‘പഞ്ചാബിനെപ്പോലെ കേരളവും തുടങ്ങിയാലേ വ്യവസായങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യം ഇവിടെയും ഉണ്ടാകണം’’ എന്നു പറഞ്ഞതായാണു കേസുണ്ടായത്. പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകർ ആയിരുന്നു മൊഴി കൊടുത്തത്. രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ വികസനം വരുമെന്നാണോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മലയാളിക്കു പക്ഷേ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പിള്ള കൂട്ടിച്ചേർത്തെങ്കിലും പ്രസംഗത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തവികാരം രാജ്യവിരുദ്ധതയായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. വൻ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോൾ പത്രങ്ങൾ സൗകര്യത്തിനായി പഞ്ചാബ് മോഡൽ പ്രസംഗം എന്ന് പിള്ളയുടെ പ്രസംഗത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. പ്രസംഗം മുഴുവൻ കേൾക്കൂ എന്ന മന്ത്രിയുടെ ന്യായം ഫലിച്ചില്ല. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം ആണ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചത്.

∙ അന്ന് വിനയായത് മൂന്നു ഘടകങ്ങൾ

കെ. കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമായിരുന്നു ആർ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. സീനിയർ എന്ന പദവി എവിടെയും നിലനിർത്തണം എന്ന വാശി പിള്ളയുടെ ഒപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആനയുള്ള വീട്ടിൽ പിറന്ന പിള്ളയുടേത് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ശൈലി ആയിരുന്നു. വിവാദ നായകൻ എന്ന നിലയിൽ പിള്ളയുടെ പ്രകൃതം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വിനയായി. മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരന്റെ നിലപാടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഘടകം. കെ. കരുണാകരൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ‘ഏത് പിള്ള, എന്തു പിള്ള’ എന്ന ചോദ്യത്തോടെ ആയിരുന്നു.

കെ.കരുണാകരൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

ജസ്റ്റിസ് സുകുമാരന്റെ കോടതിയിൽ രാജ്യത്തോടും ഭരണഘടനയോടുമുള്ള വെല്ലുവിളിയാണു പ്രസംഗമെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ മൂന്നു ഘടകങ്ങളും എതിരായതോടെയാണ് പിള്ളയ്ക്ക് രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നത്. വികസനം എന്ന ആശയമാണ് പിള്ള അന്ന് മുന്നോട്ടുവച്ചത്. കേരളത്തിൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും പ്രത്യയശാസ്ത്ര രാഷ്ട്രീയം ആയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടത്. വികസനം ചീത്തവാക്കായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രത്യയശാസ്ത്രമില്ലാത്തതിനാലാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് പോലുള്ള പാർട്ടികൾ വികസന വായ്ത്താരികൾ മുഴക്കുന്നതെന്ന് കളിയാക്കിയിരുന്നു.

കേരള വികസനം എന്ന അജൻഡ ദേശീയ– സാർവദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്തിരിപ്പനായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പാർട്ടി എന്ന ലേബൽ കേരള കോൺഗ്രസിനെ കുറച്ചുകാണിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് പിള്ളയുടെ ‘നാക്കുപിഴ’യെ എല്ലാവരും തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്. പിള്ളയുടെ വാക്കുകൾ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഇല്ലാതാക്കിയെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് കോച്ച് ഫാക്ടറി കിട്ടിയില്ലെന്ന വാദം എല്ലാ പാർട്ടികളും ഒരുപോലെ ഉയർത്തി എന്നതാണ് കൗതുകകരം.

ആർ.ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള

കോച്ച് ഫാക്ടറി കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള വൻ തൊഴിലവസരത്തിന്റെ മെച്ചത്തെപ്പറ്റി പിന്നീടാണ് പലരും ചിന്തിച്ചത്. ആവശ്യം ശക്തമായതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോച്ച് ഫാക്ടറി പാലക്കാട്ട് അനുവദിച്ചെങ്കിലും തുടർനടപടികളുണ്ടായില്ല. കാലമേറെ ചെന്നപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വിടവാങ്ങി. കോച്ചുഫാക്ടറി തറക്കല്ലിലൊതുങ്ങി. അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കെ.കരുണാകരന്റെ ആശീർവാദത്തോടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജി.കാർത്തികേയൻ നടത്തിയ നീക്കമാണ് തന്റെ രാജിയിലെത്തിയതെന്നാണ് പിള്ള ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് കാർത്തികേയൻ ഖേദമറിയിച്ചുവെന്നും പിള്ളയുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. സിപിഎമ്മിന് അക്കാലത്ത് പിള്ളയോട് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

∙ മുഴുവൻ കേൾക്കണമെന്ന് സജി ചെറിയാനും

വിവാദത്തിലായപ്പോൾ മന്ത്രി സജി ചെറിയാനും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്– ‘‘പ്രസംഗം മുഴുവൻ കേട്ടാൽ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറും’’. എന്നാൽ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുന്ന അങ്ങനെയൊന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് സൂചന. മാപ്പപേക്ഷയും വിശദീകരണവും ഒക്കെ പിന്നാലെ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. വിവാദ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആദ്യം പഴിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളെയാണ്. പിന്നീടാണ് അടുത്ത ന്യായീകരണങ്ങൾ വരുന്നത്. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ മന്ത്രി അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്നത് ചർച്ചയായതിൽ ആരും ദുരൂഹത കാണില്ല.

സജി ചെറിയാൻ

സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം എന്നത് കോടതികൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണു കണക്കാക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയെ അപമാനിക്കുകയാണോ വിമർശിക്കുകയാണോ മന്ത്രി ചെയ്തത് എന്ന വിഷയത്തിലാവും ഇനി ചർച്ചകൾ ഉയർന്നുവരിക. ഭരണഘടനാ വിമർശനം നടത്താൻ സജി ചെറിയാൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനു കഴിയും, അതേസമയം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് മന്ത്രിയായ സജി ചെറിയാന് അതെങ്ങനെ കഴിയും? പിള്ളയുടെ കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരന്റെ താൽപര്യമില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്യാഗത്തിന്റെ വേഗം കൂട്ടി. സജി ചെറിയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തിയായാണ് രാഷ്ട്രീയവൃത്തങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ജി. സുധാകരനെപ്പോലെ ഉന്നതനായ നേതാവിനെ മാറ്റിനിർത്തിയാണ് സജി ചെറിയാനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

∙ എന്തുകൊണ്ട് ഗൗരവം നൽകുന്നില്ല?

ഒന്നാംകിട എന്നുമാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ജനനേതാക്കളും ബുദ്ധിജീവികളും പണ്ഡിതന്മാരുമാണ് രണ്ടുവർഷത്തിലേറെ അധ്വാനിച്ച് ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. 1946 ഡിസംബർ മുതൽ 1956 ജനുവരി വരെ ഇവരുടെ അധ്വാനം നീണ്ടു. ഇതിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉരുവിടുന്ന ഭരണഘടനയെന്ന വാക്കുമാത്രമാണ് ഒരു വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയക്കാർ അറിയുന്നുള്ളൂ. ചൂഷണങ്ങൾക്ക് എതിരെ സാധാരണ പൗരന്റെ സംരക്ഷണകവചമാണ് ഭരണഘടന. ഭരണഘടന കൊള്ളയടിക്കുന്നു എന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. ഭരണഘടന ചൂഷണത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അത്തരക്കാർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവത്രേ. എവിടെ?. അംബാനിയെയും അദാനിയെയും പോലുള്ള ശതകോടീശ്വരൻമാർ വളർന്നുവരുന്നതിന് ഭരണഘടനയുടെ തണൽ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. എങ്ങനെ? നിലവിലുള്ള ഭരണാധികാരികളാണ് തണൽ എന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ പാർട്ടി കണക്കുകളും നിയമങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ച് ഏറെക്കാലമായി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

അംബേദ്‌കറുടെ ചിത്രവുമായി പ്രകടനം നടത്തുന്നവർ. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

ഭരണഘടനാ ധാർമികതയെപ്പറ്റി ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനയെ പരമോന്നതമെന്നു കരുതുന്നതും പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഭിന്നതകൾ നോക്കാതെ ഭരണഘടനാപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതുമാണ് ഭരണഘടനാ ധാർമികതയുടെ അന്തസ്സത്തയെന്നാണ് ഡോ. അംബേദ്കർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭരണഘടനാ പദവികൾ വഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളും സാധാരണ പൗരന്മാരും ഭരണഘടനാ ധാർമികത പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഭരണാധികാരികൾ മോശക്കാരാണെങ്കിൽ ഭരണഘടന കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്നും ഡോ. അംബേദ്കർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ ഭരണഘടനാ ശിൽപിയുടെയും മന്ത്രിയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തിരയുക എന്ന അഭ്യാസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്നു. ബിഎ ബിരുദമാണ് മന്ത്രിയുടെ യോഗ്യത. സ്വദേശത്തുനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും ഡോ. അംബേദ്കർ നേടിയ ബിരുദങ്ങൾ എഴുതാൻ ഒരു പേജ് തികയില്ല.

∙ ഭരണഘടനയോ ഭരണകൂടമോ?

വിവാദമായ പ്രസംഗത്തിൽ ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ചില്ല എന്നാണ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയെ വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പൗരൻമാർക്ക് ഭരണഘടന തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം അതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലക്ഷ്യം പിഴയ്ക്കുന്നത്. കുന്തവും കുടച്ചക്രവും പോലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഭരണഘടനയോട് ചേർത്തുവയ്ക്കാൻ ഒരു മന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ഭരണഘടനയിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്താൻ, ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികൾക്ക് അവകാശം നൽകുന്നു. ഭരണഘടനയോടുള്ള വിയോജിപ്പ് അതിന്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടുപോലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നാണ് രാജ്യദ്രോഹം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചാരേഖയിൽ ലോ കമ്മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഭരണഘടനയെ അത് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തോടെയും പ്രാധാന്യത്തോടെയും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മഹാരാജ്യത്തിനുപോലും നിലനിൽപ്പുണ്ടാകില്ല. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമനിർമാണ സഭകൾക്കുപോലും ഭരണഘടനയുടെ ആധാരശിലകളെ തൊടാൻ അധികാരമില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ ആയാണ് സുപ്രീം കോടതി നിൽക്കുന്നത്.

സുപ്രീം കോടതി. ചിത്രം: Shutterstock/Mrinalpal

സമീപകാലത്ത് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ഭരണഘടനയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന വാദം ഏറ്റവും ശക്തമായി ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയാണ് സിപിഎം. ആ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാണ് സജി ചെറിയാൻ. അതിനാൽ പാർട്ടിക്കും മന്ത്രിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നിരന്തരം തെരുവിൽ മുഴങ്ങുകയാണ്. ബ്രിട്ടിഷുകാർ എടുത്തുതന്ന ഭരണഘടനയെന്ന് (അത്തരമൊരു ഭരണഘടന ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെയില്ല. ദീർഘകാലമായി പാർലമെന്റും കോടതിയും അംഗീകരിച്ച നിയമങ്ങളുടെ സമാഹൃതരൂപമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടന) പറയുമ്പോൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള ദേശീയപ്രസ്ഥാന കാലത്തെ നേതാക്കളുടെ സമർപ്പണമാണ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത്.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന എം.എൻ.റോയ് ആണ് ഭരണഘടന വേണമെന്ന ആവശ്യം 1930കളിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ഭരണഘടനാ നിർമാണ സമിതിയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ സോമനാഥ് ലാഹിരിയും അംഗമായിരുന്നു. ഭരണഘടനയെ അടവു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമാണ് ഇടതുപാർട്ടികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിമർശകർ ഏറെക്കാലമായി ഉയർത്തുന്ന ആരോപണമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം ഒരു ഉന്നത നേതാവിനു പോലും വേണ്ടരീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നത് ഈ ആരോപണം വീണ്ടും സജീവമാകാനും ഇടവരുത്തും. മാവോയിസ്റ്റുകളും മത- തീവ്രവാദ സംഘടനകളും ആണ് ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ. ആ ആശയം തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാണ് സിപിഎം, സിപിഐ പാർട്ടികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപാർട്ടി അംഗങ്ങളും മന്ത്രിയുടെ രാജി അനിവാര്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

∙ നാടൻ ഭാഷയും നാട്ടുപ്രമാണിമാരും

മുഴുവൻ പ്രസംഗവും കേട്ടില്ല, മാധ്യമങ്ങൾ ചതിച്ചതാണ്, നാടൻ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് വിവാദത്തിൽ ചാടുമ്പോൾ നാട്ടുപ്രമാണിമാരായി സ്വയം ചമയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വിലപിക്കുന്നത്. കോടതികളിലെ നിശിത പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം അതു നിലനിൽക്കാതെ വരുന്നു. വേളൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആ വേല കയ്യിലിരിക്കട്ടെ എന്നു കോടതിയും പറയുമ്പോൾ ജനകീയ കോടതിയിലേക്ക് പോകും എന്നു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ മടങ്ങും. എന്നാൽ ജനകീയ കോടതിയിലും ഇത്തരം വാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കാനിടയില്ല. നെല്ലിപ്പലക കണ്ട രാഷ്ട്രീയനിലവാര തകർച്ചയും മതരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗ്വോ ഗ്വോ വിളികളും ഉറക്കംകെടുത്തുമ്പോൾ ശരാശരി പൗരൻ തേജസ്സോടെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഒരു രൂപം മാത്രമാണ് - അത് ഭരണഘടനയാണ്. ഇക്കാര്യം നന്നായി അറിയുന്നതാകട്ടെ കോടതികൾക്കും.

English Summary: Saji Cheriyan's Anti-Constitution Remarks and the History of Punjab Model Speech