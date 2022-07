എഐഎഡിഎംകെ അധികാര തർക്കം: പ്രമേയ അവതരണത്തിനുള്ള വിലക്കിന് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ

ന്യൂഡൽഹി ∙ എഐഎഡിഎംകെയിലെ അധികാര തർക്കത്തിൽ നിർണായക ഇടപെടലുമായി സുപ്രീംകോടതി. പാർട്ടി ജനറൽ കൗൺസിലിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി പക്ഷം നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കോടതികൾക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.

നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ പാലിച്ച് ജനറൽ കൗൺസിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കാനും കോടതി അനുമതി നൽകി. ഒ.പനീർസെൽവം പക്ഷം നൽകിയ ഹർജിയിൽ ആയിരുന്നു പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി വിലക്കിയത്. എഐഡിഎംകെയിലെ ഇരട്ട നേതൃപദവി ഒഴിവാക്കി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ മാത്രം നേതാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗം ചേരാനിരിക്കെയായിരുന്നു ഇത്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവോടെ നേതൃമാറ്റത്തിനുള്ള നടപടികളുമായി ഇപിഎസ് പക്ഷത്തിനു മുന്നോട്ടുപോകാം.



English Summary: AIADMK leadership: Shot in the arm for Edappadi Palaniswami as Supreme Court stays Madras HC order