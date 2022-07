പുറത്താക്കൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്; സഹായിച്ചിരുന്നവർ പോലും പിന്മാറുന്നു: സ്വപ്ന സുരേഷ്

കൊച്ചി∙ എച്ച്ആർഡിഎസിൽ നിന്നുള്ള പുറത്താക്കൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്ന് നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്തുക്കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ്. കാര്‍ ഡ്രൈവറെ നേരത്തേ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. സഹായിച്ചിരുന്നവർ പോലും പിന്മാറുകയാണ്. എച്ച്ആർഡിഎസ് നൽകിയ വീടും മാറേണ്ടിവരുമെന്നും സ്വപ്ന മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



സ്വപ്നയുടെ നിയമനം റദ്ദു ചെയ്യുകയാണെന്നും ജോലിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നും എച്ച്ആർഡിഎസ് സെക്രട്ടറി അജികൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. സ്വപ്ന സുരേഷിന് എച്ച്ആർഡിഎസ് ചെല്ലുംചെലവും കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ ആരോപണത്തെ പരാതിയായി പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി.

എച്ച്ആർഡിഎസിൽ വനിതാ ശാക്തീകരണം സിഎസ്ആർ വിഭാഗം ഡയറക്ടറായിരുന്നു സ്വപ്ന. ഒരാഴ്ച മുൻപ് പാലക്കാട്ടെ ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിവാക്കി സ്വപ്ന കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു.

