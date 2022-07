അനസ്തീസിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ യുവതി മരിച്ചു; അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ച ആശുപത്രി, പരാതി

പാലക്കാട് ∙ പ്രസവത്തിനു പിന്നാലെ അമ്മയും നവജാത ശിശുവും മരിച്ച പാലക്കാട്‌ തങ്കം ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ യുവതി മരിച്ചതായി പരാതി. കോങ്ങാട് ചെറായ പ്ലാപറമ്പിൽ ഹരിദാസന്റെ മകൾ കാർത്തിക (27) ആണ് മരിച്ചത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ കാർത്തികയ്ക്ക് കാലിലെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി അനസ്തീസിയ നല്‍കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

കാലുകൾക്കു തളര്‍ച്ച ബാധിച്ച കാർത്തികയെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഒരു കാലിൽ ഇന്നലെയും ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം അടുത്ത കാലിലും ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അനസ്തീസിയ നല്‍കിയതിനു പിന്നാലെ കാര്‍ത്തികയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളായി. ഹൃദയാഘാതം കാരണം രാത്രി ഒന്‍പത് മണിയോടെ കാര്‍ത്തിക മരിച്ചു.

അനസ്തീസിയ നല്‍കിയതില്‍ പിഴവുണ്ടായെന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വിവരം പുറത്തു പറയാന്‍ വൈകിയെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ ആരോപിച്ചു. ഇവര്‍ ആശുപത്രിക്കു മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. ടൗണ്‍ സൗത്ത് പൊലീസെത്തിയാണ് ബന്ധുക്കളെ ശാന്തരാക്കി മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. കാര്‍ത്തികയുടെ മരണത്തില്‍ ചികിത്സാപ്പിഴവ് ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കള്‍ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കുലുക്കിലിയാട് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയാണ് കാർത്തിക. അവിവാഹിതയാണ്. മൃതദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് പ്രസവ ചികിത്സയ്ക്കിടെ ചിറ്റൂര്‍ തത്തമംഗലം സ്വദേശിനി ഐശ്വര്യയും നവജാത ശിശുവും തങ്കം ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ചത്. ചികിത്സാപ്പിഴവെന്ന പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കാര്‍ത്തികയുടെയും മരണം.

English Summary : Young lady dies while in treatment in Palakkad private hospital