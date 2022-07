പരിയാരം (കണ്ണൂർ)∙ ദേശീയപാത പരിയാരം അലകൃത്ത് ബൈക്കും മിനിലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരി മരിച്ചു. പരിയാരം പാച്ചേനി സ്വദേശിനി സ്നേഹ (34) ആണ് മരിച്ചത്. ബൈക്കോടിച്ചിരുന്ന സഹോദരൻ ലോഗേഷിനു പരുക്കേറ്റു. ഇയാളെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ 7.15ന് ആണ് അപകടം. മിനിലോറിയുടെ അടിയിൽപ്പെട്ട യുവതിയെ അഗ്നിശമന വിഭാഗവും നാട്ടുകാരും എത്തിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്.



English Summary: One killed in road accident in Kannur