‘വടക്കുകിഴക്ക് മോഡലിൽ കേരളം പിടിക്കണം’; രാജ്യസഭാംഗത്വത്തിൽ ‘വീഴുമോ’ ദക്ഷിണേന്ത്യ?

ന്യൂഡൽഹി∙ ബിജെപിയുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഒളിംപ്യൻ പി.ടി.ഉഷയടക്കമുള്ളവരുടെ രാജ്യസഭാംഗത്വം. നാല് ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരെയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം രാജ്യസഭയിലേക്കു നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്തത്. പാര്‍ട്ടിയെ ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഹൈദരാബാദില്‍ ചേര്‍ന്ന ദേശീയ നിര്‍വാഹക സമിതിയുടെ പ്രധാന തീരുമാനം. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നേതാക്കള്‍ കേരളത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി പരിപാടിക്കെത്തും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തും.

കേരളത്തില്‍നിന്നു കായികതാരം പി.ടി ഉഷ, തമിഴ്നാട്ടില്‍നിന്ന് സംഗീതജ്ഞന്‍ ഇളയരാജ, കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്ന് ധര്‍മസ്ഥല ക്ഷേത്ര ധര്‍മാധികാരിയും സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനുമായ ഡി.വീരേന്ദ്ര ഹെഗ്ഡെ, തെലങ്കാനയില്‍നിന്നു തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ വി.വിജയേന്ദ്ര പ്രസാദ് തുടങ്ങി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് നാലു പ്രമുഖരെ രാജ്യസഭയിലേക്കു നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യുക വഴി കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് ബിജെപി നടത്തുന്നത്.

പതിനെട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പാര്‍ട്ടി ദേശീയ നിര്‍വാഹകസമിതി ഹൈദരാബാദില്‍ നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതും ഇതേ ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിലെ അധികാരത്തുടര്‍ച്ചയ്ക്കു ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍നിന്ന് അധിക സീറ്റുകള്‍ കിട്ടിയേ മതിയാകൂ. പാര്‍ട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ച ഇനി ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ നിന്നാകും എന്നാണ് ഹൈദരാബാദില്‍ അമിത് ഷാ അവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിലുള്ളത്. പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ച് ആദ്യം സംസാരിച്ച കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതും അഞ്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു.

ബിജെപിക്ക് ബാലികേറാമലയായിരുന്ന വടക്കുകിഴക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രങ്ങള്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗം കൂടുതലായുള്ള കേരളവും ഗോവയുമടക്കമുള്ളിടത്തു വടക്കുകിഴക്കു നിന്നുള്ള നേതാക്കളുടെ അനുഭവപരിചയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്‍ദേശിച്ചു. വടക്കുകിഴക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യന്‍ സമുദായം ബിജെപിക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ സഭാ നേതൃത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

മൂന്നു നിയമസഭാ സീറ്റുകളില്‍ വിജയിക്കുകയും ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രണ്ടാമത് എത്തുകയും ചെയ്ത തെലങ്കാന പിടിക്കുകയാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യം. ഹൈദരാബാദില്‍നിന്ന് നേരെ ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ പോയ നരേന്ദ്രമോദി ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരുടെ ഹീറോയായ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി അല്ലൂരി സീതരാമരാജുവിന്‍റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതതിലൂടെ നല്‍കിയതും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം തന്നെ.

