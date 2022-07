മുർമുവിലൂടെ ബിജെപി വെട്ടി, ഗോത്ര വോട്ടിൽ കണ്ണ്; സിൻഹയെ തള്ളുമോ കൊള്ളുമോ മമത?

ന്യൂഡൽഹി∙ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി യശ്വന്ത് സിൻഹയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ഇപ്പോൾ വെട്ടിലായി. യശ്വന്ത് സിൻഹയെ തള്ളാനും വയ്യ കൊള്ളാനും വയ്യ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മമത. ഗോത്ര വിഭാഗത്തില്‍നിന്നുള്ള ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയപ്പോൾ അവരെ പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിൽ വടക്കൻ ബംഗാളിലെയും ജംഗിൾമഹലിലെയും തൃണമൂലിന്റെ വോട്ടുബാങ്കായ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമോ എന്നതാണ് മമതയുടെ സംശയം.

രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ബിജെപി പ്രതിപക്ഷത്തോടു സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യോജിച്ച് സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്താമായിരുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മമത പ്രതികരിച്ചത് പ്രതിപക്ഷത്ത് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. യശ്വന്ത് സിൻഹ പ്രചാരണത്തിന് ബംഗാളിലേക്ക് വരേണ്ടെന്നും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ താൻ നോക്കിക്കോളാമെന്നുമാണ് മമത അറിയിച്ചിരുന്നത്.

അതേസമയം, യശ്വന്ത് സിൻഹയ്ക്ക് സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ ജാർഖണ്ഡിലും തിരിച്ചടി. ജാർഖണ്ഡിൽ യുപിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയും (ജെഎംഎം) സിൻഹയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടിൽനിന്നു പിന്നാക്കം പോയി. ജൂലൈ 18ന് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർഥിയായി യശ്വന്ത് സിൻഹയെ നിർത്താൻ കഠിന ശ്രമം നടത്തിയത് മമതയായിരുന്നു. തൃണമൂലിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ സിൻഹ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയാകുന്നതിനു മുൻപ് രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതേസമയം, സാന്താൽ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മുർമുവിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം അക്ഷരാർഥത്തിൽ മമതയ്ക്ക് വലിയൊരു അടിയാണ്. ബംഗാളിലെ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ 80 ശതമാനവും സാന്താൽ വിഭാഗക്കാരാണ്. വോട്ടുബാങ്കായ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ബിജെപി കാര്യമായി പ്രചാരണം നടത്തിയാൽ ഇവരുടെ സ്വാധീന മേഖലയിൽ മമതയ്ക്ക് അടിപതറും.

പോളിങ് ദിനം അടുക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കണ്ട ആവേശം പ്രതിപക്ഷത്തിനുമില്ല. ആദ്യം ബിജെപിക്ക് നല്ലൊരു പോരാട്ടം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് സ്വന്തം പാളയത്തിൽനിന്നുതന്നെ പാർട്ടികൾ മറുകണ്ടം ചാടുന്നതാണ് കണ്ടത്.

English Summary: Bound by vote bank, Mamata keeps her President-poll pick away