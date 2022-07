കാളി ഡോക്യുമെന്ററി വിവാദം: എവിടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലെന്ന് ലീന മണിമേഖല

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘കാളി’ എന്ന തന്റെ ഡോക്യുമെന്ററിയെച്ചൊല്ലി ഉയർന്നുവന്ന വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ലീന മണിമേഖല. തനിക്ക് എവിടെയും സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ലീന പറഞ്ഞു. കാളി ദേവി പുകവലിക്കുന്നതും എൽജിബിടിക്യു പതാകയുമായി നിൽക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നത് വൻ വിവാദം ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരിൽ നിരവധി എഫ്ഐആറുകളാണ് ലീന മണിമേഖലയ്ക്കെതിരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

‘ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്വേഷ ഉപകരണമായി മാറിയ ഒരു രാജ്യത്തിനു മുഴുവൻ എന്നെ സെൻസർ ചെയ്യണമെന്ന വികാരമാണ്. ഈ നിമിഷം എനിക്ക് എവിടെയും സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുന്നില്ല’ അവർ പറഞ്ഞു.

വിവാദം ആരംഭിച്ച് ഒരാഴ്ചയായപ്പോൾ ലീന മണിമേഖല, അവരുടെ കുടുംബം, ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്കുനേരെ ഓൺലൈനായി 2 ലക്ഷത്തിലധികം അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്ന് ഭീഷണികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലതുപക്ഷ ഹിന്ദു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള കയ്യേറ്റമാണ് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നത്. ഹിന്ദുത്വത്തെയും കാളി ദേവിയെയും അപമാനിക്കുന്നതാണ് തന്റെ ചിത്രമെന്ന വാദത്തെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

‘ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നാണ് വന്നത്. കാളി ഞങ്ങളുടെയും ദേവിയാണ്. അവിടെ അവർ ആടിന്റെ രക്തത്തിൽ പാകം ചെയ്തെടുത്ത മാംസം കഴിക്കും, ചാരായം കുടിക്കും, ബീഡി വലിക്കും, നൃത്തം ചെയ്യും... ഈ കാളിയെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ സംസ്കാരത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും പിന്തുടരാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഈ ട്രോളുകൾക്ക് മതമോ വിശ്വാസമോ ആയി ഒരു ബന്ധവുമില്ല’ – അവർ പറഞ്ഞു. ഡൽഹി, യുപി, ഭോപാർ, രത്‌ലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ എഫ്ഐആർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Do not feel safe anywhere at this moment: Leena Manimekalai on ‘Kaali’ row