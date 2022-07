വന്നത് പൊലീസിന്റെ വൻ പട; വേട്ടയാടിയത് പിണറായി, സിപിഎം; സ്വപ്ന പറഞ്ഞു ‘മടുത്തു’

സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന് ജോലി നൽകിയ ഹൈറേഞ്ച് റൂറൽ ഡവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി (എച്ച്ആർഡിഎസ്) അവരെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എച്ച്ആർഡിഎസിന്റെ സ്ത്രീശാക്തീകരണ–സിഎസ്ആർ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ച സ്വപ്നയെ, നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ആരോപണത്തെ പരാതിയായി പരിഗണിച്ച് ജോലിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നാണു എച്ച്ആർഡിഎസ് അധികൃതരുടെ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ സ്വപ്ന ഉന്നയിച്ച ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റാകുന്നതിനിടെയാണു സ്വപ്നയെ ജോലിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ച സ്വപ്നയെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപ് എന്തു കൊണ്ട് പുറത്താക്കി? സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും, സ്വപ്നയ്ക്ക് ജോലി അത്യാവശ്യമാണെന്നും അറിയാനിടയായതിനെ തുടർന്നാണ് അവരെ നിയമിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞ എച്ച്ആർഡിഎസ്, സ്വപ്നയെ നിയമിച്ച് നാലു മാസത്തിനു ശേഷം നിലപാടു മാറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനു പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടുലുണ്ടോ? എച്ച്ആർഡിഎസ് സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി അജി കൃഷ്ണൻ ‘മനോരമ ഓൺലൈനി’നോടു സംസാരിക്കുന്നു...

∙ എന്തു കൊണ്ടാണ് എച്ച്ആർഡിഎസ് സ്വപ്നയെ പുറത്താക്കിയത്?

കോടതി മുൻപാകെ രഹസ്യമൊഴി കൊടുത്തതു മുതൽ ഇടതു സർക്കാർ സ്വപ്നയെ വേട്ടയാടുകയാണ്. സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഇത്. എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനവും ഉപയോഗിച്ച് എച്ച്ആർഡിഎസിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണ് പിണറായി വിജയനും കൂട്ടരും നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ഞങ്ങളുടെ ഓഫിസിലേക്ക് പൊലീസിന്റെ വൻ പടയാണ് എത്തുന്നത്. പല വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വന്നു പോകുന്നത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, ലോക്കൽ പൊലീസ്, വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവരൊക്കെ. റവന്യു സംഘവും മുടങ്ങാതെ എത്തുന്നു.

ഒരു സംഘം എത്തി അന്വേഷിച്ചതിനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടു പിന്നാലെ അടുത്ത സംഘം വന്നു കയറും. പിണറായിയും സിപിഎമ്മും നിരന്തരം ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നു. ഓഫിസിലെ ഒരു ജോലിയും നടക്കുന്നില്ല. ഓഫിസുകളിലെത്തി മുഴുവൻ സ്റ്റാഫിനെയും വിളിപ്പിക്കും, മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്യും. പൊലീസുകാർ വളരെ മര്യാദക്കാരും മാന്യൻമാരുമാണ്. അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പക്ഷേ, അവർ നിസ്സഹായരാണ്. ഗതി കെട്ടാണ് സ്വപ്നയെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്. സ്വപ്നയെ പുറത്താക്കിയെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്, ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

‌∙ എച്ച്ആർഡിഎസ് സർക്കാരിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായത് എങ്ങനെയാണ്?

സമൂഹ പുരോഗതിക്കായി എച്ച്ആർഡിഎസ് വിഭാവനം ചെയ്തു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ സമീപനമാണ് പിണറായി സർക്കാരിൽനിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും നേരിടുന്നത്. എച്ച്ആർഡിഎസിന് വർഗീയ പരിവേഷം നൽകി ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ആസൂത്രിത നീക്കം നടക്കുന്നു. പൊലീസ് പ്രതികാര നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നു. റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും എച്ച്ആർഡിഎസിന്റെ ഓഫിസുകളിൽ കയറിയിറങ്ങുകയാണ്. സ്ഥാപനത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുതൽ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. സ്വപ്നയ്ക്ക് ജോലി നൽകിയെന്ന അപരാധം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.

സ്വർണക്കടത്ത് കേസും തുടർനടപടികളും സ്വപ്നയുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ഈ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സംഘടന യാതൊരു ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും സംഘടനയെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ആസൂത്രിതമായി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും നിരന്തരം വേട്ടയാടുകയുമാണ്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഓഫിസിലേക്കു വരെ ഭരണകക്ഷി മാർച്ച് നടത്തി. സർക്കാർ ഭരണസംവിധാനങ്ങളായ പൊലീസിനെയും വിവിധ വകുപ്പുകളെയും ഉപയോഗിച്ച് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെയുള്ള പ്രതികാര നടപടികളിൽ ഞങ്ങൾ അടിയറവു പറയുകയാണ്. ഇനിയെങ്കിലും എച്ച്ആർഡിഎസിനോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ അന്യായമായ ദ്രോഹ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു.

∙ പുറത്താക്കിയ വിവരം സ്വപ്നയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ പ്രതികരണമെന്തായിരുന്നു?

എച്ച്ആർഡിഎസിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് സ്വപ്നയെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്തത്. സ്വപ്നയും എച്ച്ആർഡിഎസിൽനിന്ന് ഒഴിവാകാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്വപ്നയ്ക്ക് ചെല്ലും ചെലവും കൊടുക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ സംഘടനയാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ആരോപണം ഒരു പരാതിയായി പരിഗണിച്ചാണ് സ്വപ്നയുടെ നിയമനം റദ്ദാക്കാനും ഇവരെ ജോലിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും തീരുമാനിച്ചത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇക്കാര്യം ഇ–മെയിലിലൂടെ സ്വപ്നയെ അറിയിച്ചു. സ്വപ്നയും മടുത്തു. ഒഴിവാകുകയാണെന്ന് അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒഴിവാക്കുന്ന വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ സൗജന്യ സേവനം നടത്താമെന്നാണു സ്വപ്ന പറഞ്ഞത്. സ്വപ്നയുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് എച്ച്ആർഡിഎസിന്റെ സ്ത്രീശാസ്തീകരണ ഉപദേശക സമിതി അംഗമായി അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് സംഘടനയിൽനിന്ന് ഒരു വേതനവും നൽകില്ല.

∙ സ്വപ്നയെ പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ അജണ്ട..?

സ്വപ്നയ്ക്ക് എച്ച്ആർഡിഎസിൽ ജോലി നൽകിയതു മുതൽ സിപിഎമ്മും സർക്കാരും എച്ച്ആർഡിഎസിനെതിരെ തിരിഞ്ഞു. എച്ച്ആർഡിഎസ് സംഘപരിവാർ സംഘനയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സിപിഎം തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു. സ്വപ്ന ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, സ്വപ്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുൻപാകെ എത്താൻ പാടില്ല... ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം സിപിഎമ്മിനു വ്യക്തമായ അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു നടപ്പാക്കാൻ അവർ സർക്കാർ സംവിധാനം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചു. സ്വപ്ന കോടതിയിൽ നൽകിയ മൊഴിയെക്കുറിച്ചും സിപിഎം ഭയക്കുന്നു.

∙ പിണറായിയുടെ കരങ്ങൾ?

ആളുകളെ മുഴുവൻ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക, അതിനു ശേഷം നിഷ്കരുണം വലിച്ചെറിയുക– അതാണ് പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട്. എന്തിനാണ് പിണറായിയെ കേരളത്തിലെ ജനം സഹിക്കുന്നത്? എത്രയോ പേർ ഉദാഹരണ സഹിതം പിണറായിയുടെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിണറായിയും സിപിഎമ്മുമാണ് സ്വപ്നയെ എച്ച്ആർഡിഎസിൽനിന്നു പുറത്താക്കാൻ ചരടു വലിച്ചത്.

പിണറായിയുടെ മകൾ വീണാ വിജയന് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോളജിൽ പ്രവേശനത്തിനായി പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം മുതിർന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ ബെർലിൻ കുഞ്ഞനന്തൻ നായർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കായി പിണറായിക്കും ഭാര്യ കമലയ്ക്കും മകൾ വീണയ്ക്കും ട്രെയിനിൽ എസി കംപാർട്ട്മെന്റിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ബെർലിന്, ജനറൽ കംപാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു ഇരിപ്പിടം. ടിക്കറ്റു പോലും എടുത്തു നൽകിയില്ല. സ്വന്തം കാര്യത്തിനായി ഇതു പോലെ ആളുകളെ സമർഥമായി ഉപയോഗിക്കുകയും, ഉപയോഗ ശേഷം വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയനേതാവ് കേരളത്തിൽ ഇല്ല. മറ്റൊരാളുടെ വിഷമം പിണറായി വിജയൻ മന‍സ്സിലാക്കില്ല. എനിക്കു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത്, എല്ലാം എന്റെ അടിമകൾ എന്ന നിലപാടുള്ള മഹാരാജാവാണ് പിണറായി. അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ വഴി തെറ്റി കണ്ണൂരിൽ ജനിച്ചു പോയി.

∙ പുറത്താക്കൽ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദം?

രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്തെ തുടർന്നല്ല സ്വപ്നയെ ഒഴിവാക്കിയത്. പിണറായിയുടെയും സർക്കാരിലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുടെയും വേട്ടയാടലിനെ തുടർന്നാണ് സ്വപ്നയെ ഒഴിവാക്കാൻ നിർബന്ധിതരായത്. സ്വപ്നയ്ക്കു പകരം പുതിയൊരാളെ നിയമിക്കും. നൂറു കണക്കിന് അപേക്ഷകളാണ് എച്ച്ആർഡിഎസ് ഓഫിസിൽ ഓരോ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നത്.

∙ പി.സി.ജോർജിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വനിത എച്ച്ആർഡിഎസിനെ സമീപിച്ചിരുന്നോ?

ഇല്ല. ഒരു ക്വാളിറ്റിയുമില്ലാത്ത ആ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും?

∙ സ്വപ്ന എന്ന വ്യക്തിയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ‌...?

അസാമാന്യ കഴിവുള്ള വനിതയാണ്. ഇവരുടെ കഴിവുകൾ ആദിവാസി മേഖലയിൽ ഗുണം ചെയ്യുമായിരുന്നു. പദ്ധതിക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു സഹായം വേണം. ഇവരുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ അതിനായി വിനിയോഗിക്കാമായിരുന്നു. യുഎഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായി സ്വപ്നയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്.

∙ സ്വപ്നയെ നിയമിച്ചതിലൂടെ എച്ച്ആർഡിഎസ് എന്തു നേടി?

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 18നാണ് സ്വപ്നയെ എച്ച്ആർഡിഎസിൽ, പ്രതിമാസം 43,000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ സ്ത്രീശാക്തീകരണ സിഎസ്ആർ വിഭാഗം ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത്. ടിഎ ഇനത്തിൽ 7000 രൂപയും നൽകുമെന്നും കരാറിലുണ്ടായിരുന്നു. വാഹന–താമസ സൗകര്യവും നൽകി. ഒരു വർഷത്തേക്കായിരുന്നു നിയമനം. അതിനു ശേഷം അവർക്ക് താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തുടരാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പോകാമെന്നും സ്വപ്നയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഐടി വിഭാഗത്തിനു കീഴിലെ സ്പേസ് പാർക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലും ഉന്നതപദവികളിലും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച പ്രവൃത്തിപരിചയങ്ങളുടെ മികവ് സമൂഹ പുരോഗതിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തികച്ചും സദുദ്ദേശപരമായിരുന്നു നിയമനം.

കേസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജയിൽവാസത്തിനു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം നേരിട്ട സ്വപ്നയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലി അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി എച്ച്ആർഡിഎസിന്റെ ഭരണസമിതി മുൻപാകെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് എച്ച്ആർഡിഎസിന്റെ പാലക്കാട് അഡ്നിമിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസിൽ ജോലി നൽകിയത്. സ്വപ്നയെ നിയമിച്ചതിലൂടെ എച്ച്ആർഡിഎസിന്റെ പേര് ചീത്തയായോ എന്നറിയില്ല. സ്വപ്നയുടെ നിയമനകാര്യത്തിൽ എച്ച്ആർഡിഎസ് എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

സ്വപ്നയെ നിയമിച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുനിന്നും ഒരുപാട് പേർ വിളിച്ച് പിന്തുണ അറിയിച്ചു. ധീരമായ നടപടിയെന്നാണു പലരും പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, സ്വപ്നയെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ പലരും വിളിച്ചു നിരാശ പങ്കിട്ടു. സ്വപ്ന ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും, ആരാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചു. സ്വപ്നയെ സിപിഎം വല്ലാതെ ഭയക്കുന്നു. സ്വപ്നയ്ക്ക് എച്ച്ആർഡിഎസ് സ്വന്തം ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ശമ്പളം നൽകിയത്. എച്ച്ആർഡിഎസിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വാഹന, താമസ സൗകര്യങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി നൽകി വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 27 വർഷങ്ങളായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും സുതുത്യർഹ സേവനം നടത്തുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് എച്ച്ആർഡിഎസ്.

∙ ശിവശങ്കറിന് ചെല്ലും ചെലവിനും കൊടുക്കുന്ന സർക്കാർ?

സ്വപ്നയ്ക്ക് നാലു മാസം മുൻപ് ജോലി നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ ഇരയായി എച്ച്ആർഡിഎസ് മാറി. സ്വപ്ന സുരേഷിനൊപ്പം ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങിയ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എം.ശിവശങ്കറിനെ സർക്കാർ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിപ്പിച്ച്, ഉന്നത പദവിയിൽ തുടരാൻ അനുവദിച്ചതിനാൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് ജോലി നൽകുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത്.

‌കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനാകാതെ പ്രതിയായി തന്നെ തുടരുന്ന ശിവശങ്കർ, സർക്കാർ സർവീസിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഭരണം നടത്തുകയും, പൊതുഖജനാവിൽ നിന്നു ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതിയെ ജോലിക്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ എച്ച്ആർഡിഎസിനെ ക്രൂശിക്കുന്ന ഇടതു സർക്കാർ, ‌അതേ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായി അറിയപ്പെടുന്ന എം.ശിവശങ്കറിനെ ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചു വിട്ടു മാതൃക കാട്ടുമെന്നാണു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, സർക്കാർ ഖജനാവിൽനിന്ന് ശിവശങ്കറിന് ചെല്ലും ചെലവിനും കൊടുക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപത്തിൽനിന്ന് പിണറായിക്ക് രക്ഷ നേടാനും കഴിയും.

