ഷിൻഡെ മന്ത്രിസഭയിൽ 45 മന്ത്രിമാര്‍; ബിജെപിയിൽനിന്ന് 25, ശിവസേനയിൽനിന്ന് 13

മുംബൈ∙ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിസഭയിൽ 45 മന്ത്രിമാരുണ്ടായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സഖ്യകക്ഷിയായ ബിജെപിയിൽ നിന്ന് 25 പേരും ശിവസേനയിൽ 13 നിന്ന് പേരും മന്ത്രിയാകും. സ്വതന്ത്രരിൽ നിന്നാകും ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രിമാർ. മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്കും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിനും പുറമേ മിക്ക മന്ത്രിമാരും പുതുമുഖങ്ങളായിരിക്കും.



ഷിൻഡെയടക്കം 16 ശിവസേനാ എംഎൽഎമാരുടെ അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് ജൂലൈ 11ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതിന് ശേഷമേ ഇതുസംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകൂ. 16 എംഎൽഎമാരെ അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഹർജിയിൽ ശിവസേനാ കക്ഷി നേതാക്കൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു.

ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാരിനെ (ശിവസേന–കോൺഗ്രസ്–എൻസിപി) താഴെയിറക്കിയാണ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത്. ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആകുമെന്നായിരുന്നു അഭ്യൂഹമെങ്കിലും ബിജെപി നേതൃത്വം ഷിൻഡെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: 25 Ministers From BJP, 13 From Team Shinde In Maharashtra Cabinet