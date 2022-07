‘എടുത്താൽ കത്തിക്കും’; തട്ടുകട നീക്കാനെത്തിയവർക്ക് മുന്നിൽ യുവാക്കളുടെ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം പനമ്പള്ളി നഗറിൽ ‘ഉപ്പും മുളകും’ തട്ടുകടയ്ക്കു മുന്നിൽ കടന്നുപോയത് ഭീതിയുടെ ഒന്നര മണിക്കൂർ. അനധികൃത തട്ടുകട നീക്കാനെത്തിയ കോർപ്പറേഷൻ, ആരോഗ്യ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിൽ ശരീരമാകെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കടയുടെ നടത്തിപ്പുകാരായ രണ്ടു യുവാക്കൾ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയതാണ് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും കയ്യിൽ പെട്രോൾ നിറച്ച കന്നാസുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി വൻ അപകടം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നിരിക്കെ തടിച്ചുകൂടിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയ ഇരുപതിലേറെ വരുന്ന പൊലീസുകാരും പാടുപെട്ടു.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെയാണ് സംഭവങ്ങൾക്കു തുടക്കം. ഇവിടെ തട്ടുകട നടത്തുന്നതിനു കോർപ്പറേഷൻ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള ആൾ സ്ഥലത്തില്ലെന്നും കട കോർപ്പറേഷൻ വാഹനത്തിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ നിരത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെയും കഴിക്കാനെത്തിയ ആളുകളെയും സാക്ഷി നിർത്തി ‘കട എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കത്തിക്കും’ എന്ന് യുവാക്കൾ ഭീഷണി മുഴക്കുകയായിരുന്നു. ലൈസൻസിയുടെ ബന്ധുക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ കരുവാരകുണ്ടു സ്വദേശി ഹബീബ് റഹ്മാനും കാളികാവ് സ്വദേശി സിൻസാറുമാണ് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.

ഹബീബ് എറണാകുളം മഹാരാജാസിൽ ബിരുദപഠനത്തിനു ശേഷം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ച ശേഷമാണ് തട്ടുകട നടത്തുന്നത്. ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാർഗമില്ലാത്തതിനാൽ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും പൊലീസിനോടും പറഞ്ഞിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അയഞ്ഞില്ല. ഇരുവരും ശരീരത്തിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചതോടെ കൂടുതൽ പൊലീസ് വരുന്നതിനു വിളിച്ചറിയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കട എടുക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. സ്ഥലത്തെത്തിയ എറണാകുളം സൗത്ത് സിഐ ഫൈസലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ചയ്ക്കു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഫലമുണ്ടായില്ല.

ബലപ്രയോഗം വേണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയതിനാൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായില്ല. സംസാരിച്ചു പ്രശ്നം തീർക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഹബീബ് വഴങ്ങാതായതോടെ കട എടുക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പു നൽകേണ്ടി വന്നു. ‘പൊലീസ് ഗോബാക്ക്’ മുദ്രാവാക്യം വിളികളും കൂടി ആയതോടെ പൊലീസും കൂടുതൽ ആളുകളും സ്ഥലത്തു തടിച്ചു കൂടി. ഇതിനിടെ, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ചിലരുടെ സഹായത്തിൽ യുവാക്കളുടെ കയ്യിൽനിന്നു പെട്രോൾ കന്നാസ് പിടിച്ചു വാങ്ങി മാറ്റിവച്ചതോടെ സംഘർഷ സാഹചര്യം പകുതി ഒഴിഞ്ഞു.

തട്ടുകട നടത്തുന്നതിന് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ നൽകിയ ലൈസൻസ് (വലത്). ചിത്രം∙ മനോരമ

സംഭവം മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിരുന്നതിനാൽ എറണാകുളം സിറ്റി ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ വി.യു. കുര്യാക്കോസ് സ്ഥലത്തെത്തി. തൽക്കാലം കട തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയും പെട്രോൾ ഒഴിച്ചവർ ഇന്നു കടയിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ നിൽക്കരുതെന്നും നിർദേശിച്ചതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അയവായി.

ഇതിനിടെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ കട തിരികെ നൽകണമെന്ന കരച്ചിലുമായി കടവന്ത്രയിൽ തട്ടുകട നടത്തുന്ന സ്ത്രീ എത്തിയതോടെ ശ്രദ്ധ അവിടേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം അനുമതി പത്രവുമായി വന്നാൽ നൽകാമെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉറപ്പിലാണ് അവർ മടങ്ങിയത്.

ലൈസൻസിയായ തന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ ഭാര്യയുടെ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നാട്ടിൽ പോയതിനാലാണ് കടയിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാക്കൾ പറയുന്നത്. ആശുപത്രിയിൽ ഉള്ള ആൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇവർ ചോദിക്കുന്നു. 25 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അനുവദിച്ച സ്ഥലത്തു മാത്രം കച്ചവടം നടത്തണമെന്നു പറയുന്നവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള വൻകിട സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളും ഹോട്ടലുകളും റോഡിലേയ്ക്ക് ഇറക്കി ഷീറ്റിട്ടു കച്ചവടം നടത്തുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തതു അവരിൽനിന്നു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതു കൊണ്ടാണെന്നും ആരോപിക്കുന്നു.

കടയ്ക്കു മുന്നിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണിയുമായി യുവാക്കൾ. ചിത്രം∙ മനോരമ

വഴിയോര കച്ചവടത്തിനു കോർപ്പറേഷൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുലർത്താത്ത കടകളാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന നിലപാടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേത്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. തൽക്കാലം കട എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ടു നൽകുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൃഷ്ണ കുമാർ പറഞ്ഞു. നിയമപ്രകാരം കട നടത്താൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈസൻസിക്കൊ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കൊ മാത്രമാണ്. അകന്ന ബന്ധുക്കൾക്കു പോലും അനുവാദമില്ലാത്തതിനാലാണ് നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അനുവാദമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടുകടകൾ ഒഴിപ്പിക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രദേശത്തുള്ള ചിലർ രംഗത്തെത്തി. അതേസമയം, തൊട്ടടുത്തു തന്നെ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നയാളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പറഞ്ഞുവിട്ട് കട ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു സ്ഥലത്തെത്തിയ മറ്റൊരാളുടെ പ്രതികരണം. 100 രൂപ കൊടുത്താൽ രുചിയോടെ വയറു നിറയ കഴിക്കാൻ സാധാരണക്കാർക്കു തട്ടുകട മാത്രമാണ് ആശ്രയമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.



English Summary: Removal of illegal Food court: Two youths threatened to commit suicide