രാജി ത്യാഗമല്ല; ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് സജി ചെറിയാൻ ചെയ്തത്: വി.ഡി.സതീശന്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ആക്ഷേപിച്ച് പ്രസംഗിച്ച സജി ചെറിയാൻ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചത് ത്യാഗമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍. രാജി നിയമപരമായ ബാധ്യതയാണ്. ധാർമികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചെന്ന വാദം ശരിയല്ല. ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് സജി ചെറിയാൻ ചെയ്തത്. തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

പ്രസംഗം മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചെന്നാണ് സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം എംഎൽഎ സ്ഥാനവും രാജിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഇതുവരെയും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മൗനം തുടരുകയാണെങ്കിൽ പിണറായിക്കും ആർഎസ്എസ് നയമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിമാനത്തിനുള്ളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ തള്ളിയിട്ട സംഭവത്തിൽ എല്‍ഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ കേസടുക്കാത്ത നടപടി നീതികരിക്കാനാകാത്തതാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ‍ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കേസെടുക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Saji Cherian must Quit MLA post too, says VD Satheesan