തമിഴ്നാട് എംപി പിതാവിന്റെ ഓർമയ്ക്ക് സൂക്ഷിച്ച 1.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ പേന കാണാതായി

ചെന്നൈ∙ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി യശ്വന്ത് സിൻഹയ്ക്കു ചെന്നൈയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിനിടെ കോൺഗ്രസ് എംപി വിജയ് വസന്തിന്റെ 1.50 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള പേന കാണാതായി. ഗിണ്ടിയിലെ ഹോട്ടലിൽ കഴിഞ്ഞ 30ന് ആയിരുന്നു സ്വീകരണ പരിപാടി.

തന്റെ പിതാവിന്റെ ഓർമയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച പേന കാണാതായ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൽ ‍പരാതി നൽകിയതായി വിജയ് പറഞ്ഞു. വിജയിന്റെ പിതാവും മുൻ കന്യാകുമാരി എംപിയുമായ പരേതനായ എച്ച്. വസന്തകുമാറാണ് കാണാതായ മോണ്ട്ബ്ലാങ്ക് ഫൗണ്ടൻ പേന ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

‘അപ്പ (വസന്തകുമാർ) ദീർഘനാളുകളായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പേനയാണിത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം താനത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ രണ്ടുവർഷമാകുന്നു. ഗിണ്ടിയിലെ പരിപാടിയിൽ ആ പേന തനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടു നോക്കുമ്പോൾ അതില്ല. കോൺഗ്രസ്, മറ്റു സഖ്യകക്ഷികൾ എന്നിവയിൽനിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുള്ളൂ. പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. തിരക്കിനിടയിൽ പേന പോക്കറ്റിൽനിന്ന് താഴെപ്പോയതാകാം. ഹോട്ടൽ അധികൃതരോട് സിസിടിവിയിൽ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടാലെ അതു ചെയ്യാനാകൂവെന്ന് അറിയിച്ചു.’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മോഷണം പോയെന്നതരത്തിലാണ് താൻ പരാതി നൽകിയതെന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ കാണാതായി എന്നു മാത്രമേ പരാതിയിൽ പറയുന്നുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിതാവിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് 2021 മേയില്‍ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് വിജയ് കന്യാകുമാരിയിൽനിന്ന് എംപിയായത്. 2020ൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചാണ് പിതാവ് മരിച്ചത്.

പിതാവിന്റെ മരണശേഷം അതേ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് എംപിയായി വിജയിച്ച വിജയ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമയ്ക്കായാണു പേന സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഗിണ്ടി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ വലിയ റീട്ടെയ്ൽ ശൃംഖലയായ വസന്ത് ആൻഡ് കോയുടെ സ്ഥാപകനാണ് പിതാവ് വസന്തകുമാർ.

English Summary: Tamil Nadu Congress MP Vijay Vasanth says his Rs 1.50-lakh pen lost at Yashwant Sinha’s event