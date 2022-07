മോദിക്കു പോലും ‘വാക്കു’ പാലിക്കാനായില്ല; ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് ലോക ഭക്ഷ്യദുരന്തം?

യുക്രെയ്ൻ–റഷ്യ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞാലും ലോകത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റുമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ 10 ദശലക്ഷം ടൺ ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടു. കയറ്റുമതി ശക്തിപ്പെടുത്താനായി മൊറോക്കോ, ഇന്തൊനീഷ്യ, തായ്‍ലൻഡ് അടക്കം 9 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. ലോക വ്യാപാര സംഘടന അനുവദിച്ചാൽ ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യ ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഉറപ്പു നൽകി. പക്ഷേ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 2022 മേയിൽ ആ തീരുമാനമെത്തി–ഇന്ത്യ ഗോതമ്പു കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു! പിന്നാലെ പാംഓയിലിന്റെ കയറ്റുമതി, അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൽപാദകരായ ഇന്തൊനീഷ്യയും നിരോധിച്ചു. യുക്രെയ്നിൽനിന്നുള്ള ധാന്യക്കയറ്റുമതിക്ക് യുദ്ധം അതിനോടകം കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതോടെയാണ്, ലോകം ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് രംഗത്തുവന്നത്. നിയന്ത്രണങ്ങളേറിയതോടെ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയും കുതിച്ചു കയറി. പല രാജ്യങ്ങളിലും ജനം പട്ടിണിയിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തി. ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളായ ശ്രീലങ്കയിലും പാക്കിസ്ഥാനിലും ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധി അതീവരൂക്ഷമായി. ഇതെല്ലാം നയിക്കുന്നത് ആഗോള ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണോ? ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതിയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നത്? കേരളത്തിൽ കപ്പയ്ക്കു വില കൂടുന്നതു പോലും വരാനിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധിയുടെ സൂചനയാണോ? വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്...

∙ എവിടെനിന്നാണു തുടക്കം?

‘കപ്പയ്ക്ക് എന്താ വില?’

‘കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപ’

‘എന്തൊരു വില!’

‘ഇപ്പോൾ കപ്പ കിട്ടാനില്ല, അതാ വില കൂടിയത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 60 രൂപയായിരുന്നു’.



കോവിഡ് കാലത്ത് 5 കിലോ 100 രൂപ നിരക്കിൽ പല തവണ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കപ്പയ്ക്കാണോ ഈ പൊന്നുംവില എന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിച്ചു. സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയാണ് വിലയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനു കാരണമെന്ന അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര തത്വവും ഒരിക്കൽക്കൂടി ശരിയെന്ന് തെളിഞ്ഞു. കോവിഡ് കാലത്ത് ലോക്ഡൗണായതോടെ കപ്പയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരില്ലാതെയായി. വില കുറച്ചാണ് 2020-21 കാലത്തു കപ്പ വിറ്റത്. നഷ്ടം നേരിട്ടതോടെ കർഷകർ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും കപ്പകൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചു. അതോടെയാണ് കപ്പ വിലയും കുതിച്ചു കയറിയത്.

ഉയർന്ന വിലയുള്ള ഏതൊരുൽപ്പന്നവും കൃഷി ചെയ്യാൻ കർഷകർ സന്നദ്ധരാകും. എന്നാൽ, ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ വളം, വെള്ളം, ഇന്ധനം, കീടനാശിനി എന്നിവയുടെ വില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൃഷിയിൽനിന്നു ലാഭത്തിനു പകരം നഷ്ടമാകും പ്രതിഫലമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കർഷകർക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ, ഉൽപാദന മാന്ദ്യം നേരിടുന്നുവെന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. കപ്പ വില കൂടിയത് ഈ കൊച്ചുകേരളത്തിലെ കാര്യം. എന്നാൽ, ആഗോളതലത്തിൽ അരി ഗോതമ്പ്, ചോളം, ബാർലി തുടങ്ങി എല്ലാ ധാന്യങ്ങളുടെയും വില 20 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ വർധിച്ചുവെന്നത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആശങ്കയോടെയാണു കാണുന്നത്.

∙ വിനയായത് കോവിഡും യുദ്ധവും മാത്രമല്ല

കോവിഡ്‌കാല ലോക്ഡൗണിൽ പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്ന ജനം കൃഷി ചെയ്തില്ല. വൈദ്യുതി, ഇന്ധന വില കൂടി കുതിച്ചതോടെ ഉൽപാദന ചെലവും കൂടി. കൃഷിയിൽനിന്നു നഷ്ടം മാത്രമെന്ന അവസ്ഥയും കർഷകരിൽ നിരാശ പടർത്തി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴയും അതി തീവ്രമായ വരൾച്ചയും ചില മേഖലകളിലെ അതിശൈത്യവും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ഉൽപാദനത്തെ ബാധിച്ചു, ഒപ്പം വിലയെയും.



ആഗോള ഭക്ഷ്യ-ധാന്യ ഉൽപാദനത്തിൽ 12 ശതമാനവും യുക്രെയ്ൻ, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ വിഹിതമാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കയറ്റുമതിയും ആഭ്യന്തര ചരക്കു നീക്കവും ഒരു പരിധി വരെ നിലച്ചതോടെയാണ് ലോകം ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. യുദ്ധത്തിനു മുൻപു തന്നെ പ്രതിന്ധിയുണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധം ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയെന്നു മാത്രം. ഏകദേശം 80 കോടി ജനങ്ങൾ നിലവിൽ ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. യുദ്ധം 40 കോടി ജനങ്ങളെ കൂടി ഈ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

∙ എന്തുകൊണ്ട് നിയന്ത്രണം?

ആഭ്യന്തര വിപണികളിൽ വില ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളിന്മേലാണ് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു വന്നത്? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.



1) ഇന്ത്യ–ഗോതമ്പ്

ലോകത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യ, ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു. 2022 മേയിലാണ് ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത്. 10 ദശലക്ഷം ടൺ ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ലോക വ്യാപാര സംഘടന അനുവദിച്ചാൽ ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യ ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉറപ്പും നൽകിയിരുന്നു. ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി ശക്തിപ്പെടുത്താനായി മൊറോക്കോ, ഇന്തൊനീഷ്യ, തായ്‍ലൻഡ് അടക്കം 9 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയയ്ക്കാനും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നാണ്യപ്പെരുപ്പം സംബന്ധിച്ച റെക്കോർഡ് കണക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടത്.

രാജ്യം എട്ടു വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റ ഭീഷണിയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കണക്കിൽ ധാന്യങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം 21 മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോതിലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതിയെക്കുറിച്ച് അതുവരെ വാചാലരായിരുന്ന വാണിജ്യമന്ത്രാലയം അതോടെ അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കയറ്റുമതി പൂർണമായി നിരോധിച്ചു. അത്യന്തം നാടകീയവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ ഈ നീക്കത്തിന്റെ കാരണം എന്തെന്നു പോലും തുടക്കത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല.

വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാണെന്ന് പല തവണ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും കയറ്റുമതിയിൽ വിലക്കുണ്ടാവില്ലെന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചുപോന്നത്. വാണിജ്യമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (എപിഇഡിഎ) കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ഹരിയാനയിലെ കർണാലിൽ പ്രത്യേക യോഗം നടത്തിയതുമാണ്. കയറ്റുമതിയിൽ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കാനിരുന്ന ഇന്ത്യ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പിൻവലിഞ്ഞുവെന്നതിന് ഒറ്റ ഉത്തരമേയുള്ളു–അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റവും ഗോതമ്പിന്റെ ലഭ്യതയിലെ കുറവും.

∙ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതിയിൽ പിടി വീണു?

ലോകത്തിലെ ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതിയുടെ 28 ശതമാനവും റഷ്യയിൽനിന്നും യുക്രെയ്നിൽനിന്നുമാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിച്ചുതുടങ്ങി. ആവശ്യകത കൂടിയതിനാൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന വിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന വില നൽകി സ്വകാര്യകമ്പനികൾ വൻതോതിൽ കർഷകരിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പ് വാങ്ങി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു. സർക്കാർ നിരക്ക് കിലോയ്ക്ക് 20.15 കിലോയായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വകാര്യകമ്പനികൾ 24 രൂപ വരെ നൽകിയാണ് കർഷകരിൽനിന്ന് വാങ്ങിയത്. വീണ്ടും വില ഉയരുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും രൂക്ഷമായി. സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ സംഭരണം ഇതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായി.

ഈ സാമ്പത്തികവർഷം മേയ് വരെ മാത്രം 9.63 ലക്ഷം ടൺ ഗോതമ്പ് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ കയറ്റുമതി 1.3 ലക്ഷം ടൺ മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കണം. ഈജിപ്തിന്റെ 80 ശതമാനം ഗോതമ്പ് ഇറക്കുമതിയും (200 കോടി ഡോളർ) റഷ്യയെയും യുക്രെയ്നിനെയും ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു. യുദ്ധത്തെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയുമായി ഇറക്കുമതി ധാരണയായത്. എന്നാൽ ഇതും കേന്ദ്ര തീരുമാനപ്രകാരം നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ആഭ്യന്തര ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതു വഴി ഇന്ത്യയിൽ ഗോതമ്പിന്റെ വിലകുറയുമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഉൽപന്നങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുമെന്ന പ്രതിസന്ധിയുമുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യൻ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദനം: ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

∙ ലോകത്തിലെ മൊത്തം ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 14.14 ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ്. പ്രതിവർഷം 10.76 കോടി ടൺ ഗോതമ്പാണ് ശരാശരി ഉൽപ്പാദനം. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തിനാണ്. ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഏറ്റവുമധികം ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാമതാണെങ്കിലും ലോക ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതിയിൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക്.

∙ 2016ൽ 0.14 ശതമാനമായിരുന്നു ആഗോള കയറ്റുമതിയിലെ ഇന്ത്യൻ വിഹിതമെങ്കിൽ 2020ൽ ഇത് 0.54 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.

∙ 34.02 കോടി ഡോളറിന്റേതായിരുന്നു 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2021 ജനുവരി വരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതിയെങ്കിൽ അത് 387% വർധിച്ച് 2021–22ൽ അതേ കാലയളവിൽ 174.2 കോടി ഡോളറായി വളർന്നു. മൂന്നു വർഷത്തിനിടെ 235.22 കോടി ഡോളറിന്റെ കയറ്റുമതിയാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയത്.

∙ ഇന്ത്യയിലും വരുമോ പ്രതിസന്ധി?



2021-22 ൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ-ധാന്യ ഉൽപ്പാദനം 31.61 കോടി ടൺ എന്ന റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. 2022-23 ലെ ഉൽപാദനം 32.8 കോടി ടണ്ണിൽ എത്തിക്കുകയെന്നതാണു ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ-ധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 2021-22ലെ കണക്കാണു താഴെ:

ഇന്ത്യയിലും കാർഷിക മേഖലയിലെ ഉൽപാദന ചെലവ് ഉയർന്ന തോതിൽ തന്നെയാണ്. അമിത വിലയെന്ന ആഗോള പ്രതിഭാസത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കും രക്ഷയില്ല. എങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചേക്കില്ലെന്നാണ് നിതി ആയോഗിലെ വിദഗ്ധർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

2) യുക്രെയ്ൻ- ധാന്യങ്ങൾ

റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫെബ്രുവരി അവസാനം യുക്രെയ്‌നിലെ തുറമുഖങ്ങൾ അടച്ചിട്ടു. പ്രത്യേക തരം ഗോതമ്പ് (റൈ), ബാർലി, ചോളം, തിന, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് തുടങ്ങിയവയുടെ കലവറയായിരുന്നു ഈ രാജ്യം. സൂര്യകാന്തി എണ്ണയുടെ ഉൽപാദനത്തിലും യുക്രെയ്ൻ മുന്നിലായിരുന്നു. ആഗോള തലത്തിൽ സൂര്യകാന്തി എണ്ണയുടെ വിലവർധനയ്ക്കു പ്രധാന കാരണവും യുക്രെയ്ൻ തുറമുഖങ്ങൾ അടച്ചതും അവിടെനിന്നുള്ള കയറ്റുമതി കുറഞ്ഞതുമാണ്. യുക്രെയ്‌നിൽനിന്നുള്ള വരവ് കുറഞ്ഞതാണ് ആഗോള തലത്തിൽ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്ന വില ഇപ്പോൾ അധികരിക്കാനും കാരണമായത്.

3) ഇന്തൊനീഷ്യ - പാം ഓയിൽ

പാംഓയിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ നടന്നിരുന്ന രാജ്യമായ ഇന്തോനീഷ്യ പാംഓയിലിന്റെയും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതി ഏപ്രിൽ അവസാനം നിരോധിച്ചു. ഇന്തോനീഷ്യയിലെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കയറ്റുമതി പ്രധാനമായും നിരോധിച്ചത്. ഇന്തോനീഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള പാംഓയിൽ വരവ് നിലച്ചതോടെ ആഗോളതലത്തിൽ ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുടെ വിലയും ക്രമാതീതമായി കുതിച്ചുയർന്നു.

∙ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്ന കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ

1) അർജന്റീന: മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ധാന്യ കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചത്. ആ രാജ്യത്തെ ഗോതമ്പു വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ നിരോധനം.

2) ഹംഗറി: എല്ലാ വിധ ധാന്യങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചു.

3) സെർബിയ: ഗോതമ്പ്, ചോളം, ഭക്ഷ്യ എണ്ണ, ധാന്യപ്പൊടി തുടങ്ങിയയുടെ കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4) ബൾഗേറിയ: ഗോതമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാന്യങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കയറ്റുമതിയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെന്നാണ് ബൾഗേറിയൻ സർക്കാർ പറയുന്നത്.

5) റഷ്യ: ആഭ്യന്തര വിപണയിലെ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2021 ജൂണിൽ റഷ്യ ധാന്യ കയറ്റുമതിക്ക് ലൈസൻസും പ്രത്യേക നികുതിയും ഏർപ്പെടുത്തി. ഉൽപാദനത്തിന് അനുസൃതമായി ഓരോ ആഴ്ചയിലുമാണ് ഈ നികുതി നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

∙ ആഗോള ഭക്ഷ്യ വില സൂചികയിൽ സംഭവിച്ചത്...

യുഎന്നിനു കീഴിലുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനാണ് (എഫ്എഒ) ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ആഗോള വിലനിലവാര സൂചിക പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ സൂചികയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2022 ഏപ്രിലിൽ സൂചിക 158.3 ആയിരുന്നു, മേയിൽ 157.4 ആയി- അതായത്. 0.9 ന്റെ കുറവ്. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപുള്ള സൂചിക (2022 ഫെബ്രുവരിയിലേത്) 141.1 ആയിരുന്നു. മാർച്ചിൽ അത് 159.7 ആയി ഉയർന്നു. മാംസാഹാര വിലസൂചികയിൽ നേരിയ വർധനയുണ്ട്. ഏപ്രിലിൽ സൂചിക 121.4 ആയിരുന്നു, മേയിൽ 122 ആയി. മറ്റു ധാന്യങ്ങളുടെ വില സൂചികയിലും നേരിയ വർധനവുണ്ട്. ഏപ്രിലിലെ 169.7ൽ നിന്ന് മേയിൽ 173.4 ആയി.

ക്ഷാമ സാധ്യതയെ നേരിടാൻ സന്നദ്ധരാകുവാനാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. വളം, ഇന്ധനം, വൈദ്യുതി എന്നിവയുടെ വിലവർധന, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയവയാണ് ലോകത്തെ ക്ഷാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ 2023ൽ കൂടുതൽ മോശമായേക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. യുദ്ധം കാർഷിക മേഖലയിലെ മോശം സാഹചര്യങ്ങളുടെ ആക്കം കൂട്ടിയെന്നാണ് ബെർലിനിൽ ചേർന്ന യൂറോപ്യൻ ഭക്ഷ്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

∙ ശ്രീലങ്കയും പാകിസ്ഥാനും

ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ ശ്രീലങ്കയും പാകിസ്ഥാനുമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് പ്രധാന കാരണം. ഗോതമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില ഉയർന്ന തോതിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. ഇന്ധന വില, വളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വിലവർധന തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയെ ബാധിക്കുന്നു. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്നാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പറയുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലെയും വില സൂചിക ഉയർന്ന തോതിൽ തുടരുന്നു. അവിടെ ചായയ്ക്കു പോലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു മന്ത്രിയാണ്! അഫ്ഗാൻ 2022 ശൈത്യത്തിൽ കടുത്ത ക്ഷാമത്തിലേക്ക് വീഴുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ജൂണിൽ എല്ലാം തച്ചുതകർത്ത ഭൂകമ്പം കൂടിയെത്തിയതോടെ ക്ഷാമത്തിന്റെ ശക്തി കൂടുമെന്നതും ഉറപ്പായി.

